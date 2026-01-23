ÀéÍÕÂç³Ø¤ÈÅö¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¼ÂÁ©·¿¼ø¶È¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ìー¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¿ÀÐ Î´À¸¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¤ÎÀµ²Ý²ÊÌÜ¡Ö´Ä¶¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀ©ÅÙÏÀ¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´8²ó¤Î¹ÖµÁ¤Î¤¦¤Á3²óÊ¬¤òÅö¼Ò¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÈÀéÍÕÂç³Ø ¹ñºÝÌ¤Íè¶µ°é´ð´´¤Î²¬»³ºé»Ò¹Ö»Õ¤¬2025Ç¯7·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¡ß¥¥ã¥ê¥¢¶¦°é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¢¨¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ ³ØÀ¸¤È´ë¶È¡Ê¼Ò²ñ¡Ë¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¡¦¶¯²½¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢¼¡À¤Âå¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
Åý¹çÊó¹ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´ë¶È¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬´ë¶È¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤ëÃæ¤ÇÈ¯¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¤â²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅý¹çÊó¹ð½ñ¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢´ë¶È¤¬´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð±ÄÀïÎ¬¤ä²ÁÃÍÁÏÂ¤¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1²ó¤Ç¤ÏÅý¹çÊó¹ð½ñ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹½À®¤äÆÉ¤ßÊý¤ò²òÀâ¤·¡¢Âè2²ó¤Ç¤ÏÊ£¿ô¼Ò¤ÎÅý¹çÊó¹ð½ñ¤òÈæ³Ó¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢ËÅÄÄÌ¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼ÒÆüÀ¶À½Ê´¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼ÔÍÍ¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢³ØÀ¸¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂÌ³»ëÅÀ¤«¤é¤Î¹ÖÉ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ´Åö¼ÔÍÍ¤«¤é¼«¼Ò¤Î´Ä¶¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿¦³èÆ°¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Ä¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¤Å¤
¼ø¶È³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñ¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¹Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÅý¹çÊó¹ð½ñ¤ÇÀïÎ¬¤ä¾ÍèÁü¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¸¦µæ¤ÎÌÌ¤Ç½¢¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌòÎ©¤Ä¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¤Å¤¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ìー¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ïº£¸å¤â¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñ¤ä¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Âç³Ø¶µ°é¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Íý²ò¤Î¿¼²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£