²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿§µ¤¤¬¤Õ¤Ã¤È¸òº¹¤¹¤ë¡Ö¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡×¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWEB¤ËÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò



(C)︎¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡¿ÇòÀô¼Ò¡¡»£±Æ¡¿ÀÐÄÍ²í¿Í

¤è¤·¤Î¤ó¤¬¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¢ö


²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿§µ¤¤¬¤Õ¤Ã¤È¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¡£ Æ©ÌÀ´¶¤Î±ü¤ËÑÛ¤È¤·¤¿µ±¤­¤ò½É¤·¤¿¡Èº£¡É¤ÎÈà½÷――¤½¤Î¿Ê²½¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤´Í÷¤¢¤ì(¥Ïー¥È)



¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤³¤Á¤é¢­


https://younganimal.com/episodes/01661445a5ba5/



