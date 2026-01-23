¡Ú»³±¢Î¾¸©ºÇÂ¿¤Î20²ó³«ºÅ¡Û¤ªÅ¹¤Î¡Ö¥×¥í¤Îµ»¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÅÁ¼ø¡ª¡ÖÂè20²ó°ÂÍè¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×¤¬1·î25Æü¤è¤ê³«Ëë¡£´±Ì±Ï¢·È¤Î¥³¥é¥Ü¹ÖºÂ¤Ê¤ÉÁ´45¹ÖºÂ¤¬½¸·ë¡£
Åçº¬¸©°ÂÍè»Ô¤Î¡Ö°ÂÍè¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ê²ñÆ¬¡§ÊÂ²Ï¸µ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¾¦Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¥¼¥ß¥Êー¥ë¡ÖÂè20²ó°ÂÍè¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×¤ò2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ïº£²ó¤Ç¼Â»Ü10¼þÇ¯¡¢20²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¼Â»Ü²ó¿ô¤Ï»³±¢Î¾¸©¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¿·µ¬9Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÁ´45¹ÖºÂ¤¬³«¹Ö¤µ¤ì¡¢»ÔÌò½ê¤ä¾¦¹©ÃÄÂÎ¤â¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±»ý¤Ä¡Ö´±Ì±°ìÂÎ¡×¤ÎÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£²ó¤Î¡Ö°ÂÍè¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×3¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
1. »³±¢Î¾¸©Æâ¥È¥Ã¥×¤Î·ÑÂ³ÎÏ¡£20²óÌÜ¤¬ËÂ¤°¡ÖÃÏ°è¤Î¿®Íê¡×¡¡Î¾¸©ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë20²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡£Îß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù5,900Ì¾Ä¶¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Å¹¼ç¤È»ÔÌ±¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¼ÔËþÂÅÙ¤â¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç99.3¡ó¤Î¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¶È¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡Ö¿·ÂÎ¸³¡×¤ò¶¦ÁÏ¡£³¹¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë7¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡Âè20²ó¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤ËÇ÷¤ë7¤Ä¤Î¡Ö¥³¥é¥Ü¹ÖºÂ¡×¤Ç¤¹¡£Å¹¼çÆ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶¦Æ±³«ºÅ¤òÄ¶¤¨¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³¹¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¡Ö³Ø¤Ó¡×¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¸ÅÌ±²È¡ß¼Ö¡ßÌþ¤ä¤·¡×¤Î°Û¿§¥È¥ê¥ª¤¬Â£¤ëÄ®Êâ¤ ¸ÅÌ±²È½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¼ÖÈÎÇäÅ¹¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡Ø¹À¥Ä®ÊÂ¤ßÎò»ËÃµË¬～¥Ö¥é¥Ï¥é¥À～¡Ù¡£¼Ö¤Î¥×¥í¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÎò»ËÃµµá²È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹À¥ÈÍ¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç³«¶È¤·¤¿¸ÅÌ±²È½ÉÇñ»ÜÀß¤È¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡×¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¿¼·¡¤ê²òÀâ¤ÇºÆÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¿©¡ß¥¢ー¥È&Ê¸²½¡×¤Ç¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤ ¥Ï¥ï¥¤ºß½»Îò7Ç¯¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤È¥«¥Õ¥§¤¬Í»¹ç¤·¤¿¹ÖºÂ¤ä¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡×¤ò±Ä¤àÆâÁõ¹©»öÅ¹¤È¿´Íý³Ø¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¡ß¡»¡»¡×¤Î·Á¼°¤Ç¡¢Æü¾ï¤òËº¤ì¤ëìÔÂô¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢°û¿©Å¹¤È¥À¥ó¥Üー¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ØÃÊ¥Üー¥ë¤«¤Ö¤êÊªºî¤ê¡Ù¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ë¾ì¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òºÌ¤ë¥×¥í¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤» ´ÑÍÕ¿¢ÊªÅ¹¤È¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤ë¡Ø¥³¥¦¥â¥ê¥é¥ó¤ÎÈÄÉÕ¤±ÂÎ¸³¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥ìー¥¸¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤òºÌ¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¤È¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¡ÖÍÙ¤ê¡×¤Î¥×¥íÆ±»Î¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¹ÖºÂ¤Ê¤É¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ©Àï¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¹ÖºÂ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê¹¥´ñ¿´¤È¶¿ÅÚ°¦¤Ç¤¹¡£°ìÅ¹¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶Æ°¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¹ÔÀ¯¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤â¡Ö¤Þ¤Á¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ»²²è »ÔÌò½ê¡¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢¾¦¹©²ñ¤¬¼«¤é¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÁÏ¶È»Ù±ç¡×¤ä¡Ö¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ Âè20²ó°ÂÍè¤Þ¤Á¥¼¥ß
´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ °ÂÍè»ÔÆâ ³Æ¹Ö»ÕÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¶¦»ÜÀß
¹ÖºÂ¿ô¡§ Á´45¹ÖºÂ
¼õ¹ÖÎÁ¡§ ÌµÎÁ¡Ê¹ÖºÂ¤Ë¤è¤êºàÎÁÈñ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§ ³ÆÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤ÏWebÍ½Ìó
¼çºÅ¡§ °ÂÍè¾¦¹©²ñµÄ½ê
¸å±ç¡§ °ÂÍè»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¾¦¹©²ñ
¥Á¥é¥·£Ð£Ä£Æ¥Çー¥¿(https://www.yasugi-cci.jp/files/original/20260115112032030b8c5e009.pdf)
Á´45¹ÖºÂ¡£Á´¤Æ¼õ¹ÖÌµÎÁ¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤äÆýÍÄ»ùÏ¢¤ì¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¡Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡§ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤àÅ¹¼ç¤Î»Ñ¡×
¡ÚÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö³¹¤ÎÀìÌç²È¡×¤Î¸Ø¤ê¡§¿ÌºÒÉüµì¤Ø¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂÃæ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÀÐºàÅ¹¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤Ï¡¢ÀèÆüÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Åö³ºÅ¹¼ç¤ÏÅÝ²õ¤·¤¿ÊèÀÐ¤äÅôÏ¶¤Î½¤Éü¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÉüµìºî¶È¤Ë¡¢ÁáÄ«¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤ÇÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö³¹¤Î¼é¤ê¼ê¡×¤È¤·¤ÆËÛÁö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ÎÅÁÃ£¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¹¤ÎÀìÌç²È¤¬¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤ÇÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤È¿¼¤¤å«¤ò·ë¤Ö³èÆ°¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¹¼ç¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Þ¤Á¥¼¥ß¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö»°ÊýÎÉ¤·¡Ê¤ªÅ¹¡¦¤ªµÒÍÍ¡¦À¤´Ö¡Ë¡×¤ÎÀº¿À¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ¤â¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ÈÉü¶½¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ëÅ¹¼ç¤Î»Ö¤Ë¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Þ¤Á¥¼¥ß¤È¤Ï
°ÂÍè¤Þ¤Á¥¼¥ß¥í¥´
2003Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÈ¯¾Í¤ÎÁ´¹ñ450ÃÏ°è¡¢2000¾¦Å¹³¹¡¢3Ëü»ö¶È¼Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤ªÅ¹¡×¤È¡Ö¤ªµÒÍÍ¡×¤È¡ÖÃÏ°è¡×¤ò·Ò¤°¡¢»°ÊýÎÉ¤·¤ÎÃÏ°è³èÀ¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ä¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤äÆ¦ÃÎ¼±¡¢¥³¥Ä¤Ê¤É¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÌµÎÁ¤Ç¶µ¤¨¤ë¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥¼¥ß¥Êー¥ë·Á¼°¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¹ÖºÂÃæ¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¦´«Í¶¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ÂÍè¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¡Ãæ¾®´ë¶ÈÁêÃÌ½ê
Ã´Åö¡§ÊÆÅÄ¡¡¡¡TEL¡§0854-22-2380