¡ÚJAMIE KAY¡Û¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É ¥¸¥§¥¤¥ßー¥±¥¤¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥ï¥ó¥Ô¤ä»¨²ß¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´13·¿ÅÐ¾ì¡ã2·î6Æü(¶â)È¯Çä¡ä

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£¹¹¬¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥ÉJAMIE KAY¡Ê¥¸¥§¥¤¥ßー¥±¥¤¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢JAMIE KAY¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓEC¥Ç¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤ÎUSAGI ONLINE¡Ê¥¦¥µ¥®¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢MASH STORE¥¢¥×¥ê¡¢Á´¹ñÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢JAMIE KAYÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ç¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤â³«ºÅ¡ª
JAMIE KAY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://jamiekay.jp/page/feature/2026/0123kitty/?plan=JK260123kitty
JAMIE KAY½é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
3¿Í¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥±¥¤¼«¿È¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤â¥¥Ã¥º¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¿§¤ÈÃå¿´ÃÏ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
JAMIE KAY¤é¤·¤¯¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤ÁÇºà´¶¤È¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥±¥¤¤¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÊÁ¤ä¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ì¤òÃå¤»¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¡ÖÆüËÜ¸ÂÄêÈÎÇä¡×¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¡ÚHELLO KITTY¡ÛÁíÊÁ¥Á¥åー¥ë¥í¥ó¥Ñー¥¹¡¡
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
¥µ¥¤¥º¡§70 , 80cm
²Á³Ê¡§\7,920
¢£¡ÚHELLO KITTY¡ÛÁíÊÁ¥Á¥åー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
¥µ¥¤¥º¡§90 , 100 , 110 , 120cm
²Á³Ê¡§\8,910
¢¨90£ã£í¤Ïº¸¸ª³«¤¤¢¤ê
½À¤é¤«¤¯È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¥¹¥àー¥¹¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Á¥åー¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥í¥ó¥Ñー¥¹¤È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î2·¿¡£¥Á¥§¥êー¤äÄ³¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼«Á³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥±¥¤¤¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¡£
¥í¥ó¥Ñー¥¹¤Ï¸ª³«¤¡¦¸ÔÎ±¤á»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ä¤ªÃåÂØ¤¨¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ç¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»ÐËå¤ä¤ªÍ§Ã£¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚHELLO KITTY¡ÛÆ©¤«¤·ÊÁ¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
¥µ¥¤¥º¡§80 , 90 , 100 , 110 , 120cm
²Á³Ê¡§\9,900
Æ©¤«¤·ÊÁ¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¾¯¤·È©´¨¤¤»þ´ü¤Ë¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Ë¥Ã¥È¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î´é¤Î¤«¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¶»¸µ¤Ë¤Ï¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î»É½«¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¥â¥Áー¥Õ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó ¥Ë¥Ã¥È¥â¥Áー¥ÕÉÕ¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¥«¥éー¡§IVORY , PINK
¥µ¥¤¥º¡§80 , 90 , 100 , 110 , 120cm
²Á³Ê¡§\6,600
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û2Way¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È
¥«¥éー¡§PINK , BLUE
¥µ¥¤¥º¡§80 , 90 , 100 , 110 , 120cm
²Á³Ê¡§\8,910
¶»¸µ¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£»É½«¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¤«¤®¿ËÊÔ¤ß¥â¥Áー¥Õ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯T¥·¥ã¥Ä¤È¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¬¥é»É½«¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È¡£
¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÂµ¤¬¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢IVORY¤¬¤ª²Ö¥â¥Áー¥Õ¡¢PINK¤¬¥Á¥§¥êー¥â¥Áー¥Õ¤È¡¢¥«¥éー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È¤ÏPINK¤¬¥Ä¥¤¥ëÁÇºà¡¢BLUE¤¬¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÆþ¤ê¤Î²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤»¤Ð¥¹¥«ー¥È¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë2Way»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÇÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Æ±¥·¥êー¥º¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥â¥Áー¥Õ¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤ËÅý°ì´¶¤â¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û¥Õ¥¡ー¥Á¥ãー¥à
²Á³Ê¡§\5,940
È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥¡ーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Á´Ä¹Ìó11cm¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¢¤ÈÆ±ÁÇºà¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¤Ò¤é¤ê¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥¹¥«¥óÉÕ¤¤Ç¼è¤ê³°¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û¥Ýー¥Á¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§\6,930
¥Á¥ãー¥àÆ±ÍÍ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Õ¥¡ーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Õ¥¡ー¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡£
Âç¤¤Ê¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î´é¤Î¤«¤¿¤Á¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥·¥ç¥ë¥ÀーÍÑ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥·¥çー¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î2ËÜ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤¬¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÁíÊÁ¥Õー¥ÉÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
ÁíÊÁ¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ô¥ó
ÁíÊÁ¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¥Õ¥ê¥ë¥¹¥¿¥¤
¥·¥§¥Ëー¥ë¿¥¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
¢£¡ÚHELLO KITTY¡ÛÁíÊÁ¥Õー¥ÉÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
²Á³Ê¡§\6,930
¢£¡ÚHELLO KITTY¡ÛÁíÊÁ¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ô¥ó
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
²Á³Ê¡§\2,420
¢£¡ÚHELLO KITTY¡ÛÁíÊÁ¥ê¥Ü¥ó¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
²Á³Ê¡§\2,640
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
²Á³Ê¡§\7,920
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û¥Õ¥ê¥ë¥¹¥¿¥¤
¥«¥éー¡§IVORY , LIGHT BLUE
²Á³Ê¡§\3,300
¢£¡ÚHELLO KITTY¡Û¥·¥§¥Ëー¥ë¿¥¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
¥«¥éー¡§IVORY
²Á³Ê¡§\3,300
¢¨¢£¢¨¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª<É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹>
¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÂç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤Î¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤È¤¤á¤¯ÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò16,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ ÀèÃå36Ì¾ÍÍ¤Î¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2·î7Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¤ä»²²Ã¥ëー¥ëÅù¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏJAMIE KAY¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖNEWS¥Úー¥¸¡×¤Þ¤¿¤Ï¡¢JAMIE KAYÆüËÜ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JAMIE KAY É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ° 4 ÃúÌÜ 12-10 É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºËÜ´Û B2F(https://maps.app.goo.gl/1sMzFuWGQERQuJ1f7)
TEL : 03-6447-2663
OPEN : 11:00~20:00
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
£±.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÁ´¹ñ¤ÎJAMIE KAY Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JAMIE KAY¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².JAMIE KAYÄ¾±ÄÅ¹¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ëー¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
JAMIE KAYÄ¾±Ä£´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ëー¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦JAMIE KAYÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹
¡¦JAMIE KAY°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
¡¦JAMIE KAY¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹
¡¦JAMIE KAYºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥êー¥º¤Ï¡¢JAMIE KAY¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤ä¤µ¤·¤¤ÁÇºàÁª¤Ó¤ÈÃúÇ«¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ÎÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ä¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Åý°ì´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥êー¥º¤ÇÂ·¤¨¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤È¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¹¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤â»Ò¤â¡¢¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÃå¤È¤·¤Æ¡¢JAMIE KAY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JAMIE KAY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ãBRAND CONCEPT¡ä
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡£
¸·Áª¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤È¡¢ËèÆü¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¿Æ¤â»Ò¤â¡¢¤È¤¤á¤¯ËèÆü¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎJAMIE KAY¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç2013Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥óÁÇºà¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Äº£Ãå¤¿¤¤°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢»Ò°é¤ÆÁØ¤Î¥Ëー¥º¤òÄÏ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ëè·îÂ¿¿ôÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¹ñ¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ºEC¤Î¤ß¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢SNS¤Ç¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤ËÀ¤³¦Âè£±¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¡£
¡ÚÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ûhttps://jamiekay.jp/
¡ÚInstagra£í¡Û¡÷jamiekay_jp(https://www.instagram.com/jamiekay_jp/)
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¤Ï¡¢2024Ç¯½©¤è¤ê¡¢JAMIE KAY¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¡¢ËÜ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò·Á¤Ë¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î24»þ´Ö¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥Õー¥É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1998Ç¯¤ËCGÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢2005Ç¯¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë»²Æþ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSNIDEL¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ögelato pique¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2010Ç¯¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»ö¶È¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡ÖCosme Kitchen¡×¤ä¡ÖBiople¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCelvoke¡×¡Öto/one¡×¡ÖSNIDEL BEAUTY¡×¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://mashgroup.jp/
º£¸å¤âJAMIE KAY¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤êË¤«¤Ê°é»ù¥é¥¤¥Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
