¡Ú°¦ÃÎ¡ÛTechGALA¤Ë¤Æ¡¢ °ÂÁ´ÊÝ¾ãÍ¢½Ð´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢AI³èÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢AI¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤Åù¤ò½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀËÜÎ´ÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖTIMEWELL¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îº×Åµ¡ÖTechGALA¡×¤Ë¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡ü WARP BASIC¡¢WARP NEXT
AI ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«¤é¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©·¿³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¸þ¤±¤ÎDX¸¦½¤¿ä¿Ê¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¸¦½¤¿ä¿Ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Èµ¯¶È²È¸þ¤±¤ÎAI³èÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ÆWARP NEXT¡Ê½¸Ãæ¸¦½¤¡Ë¡¢WARP BASIC¡Êe-learning¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://timewell.jp/warp
¡ü TIMEWELL BASE
TIMEWELL BASE ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦»²²Ã¼Ô´ÉÍý¡¦¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Ê¤É ¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤Î¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë AI »Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§¡ä
¡¦AI »Ù±ç¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸ºîÀ®¡¢°ÆÆâ¥áー¥ëÀ¸À®¡¢¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Ê¤É¤ò¼«Æ°²½¡£
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¶¦ºÅµ¡Ç½¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´ÉÍý¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¡¢¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È´ÉÍý¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£
¡¦´ÉÍý¤Î¶¯²½¡§¥¤¥Ù¥ó¥È²¼½ñ¤¡¢¥«¥ì¥ó¥ÀーÉ½¼¨¡¢²èÁü¥×¥ê¥»¥Ã¥È¡¢¶¦Í¡¦¥×¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤Ê¤É¡£
https://timewell.jp/base
¡ü ZEROCK
ZEROCK ¤Ï¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤äÃÎÅªºî¶È¤ò¡Ö¥¼¥í¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë ¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢ÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§¡ä
¡¦¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àß·×¡§ ISO 27001 ½àµò¤Î°Å¹æ²½¤ä¹ñÆâ AWS ±¿ÍÑ¤Ë¤è¤êµ¡Ì©À¤¬¹â¤¤ºî¶È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡¦¼«Æ°²½Ç½ÎÏ¡§ ¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏ¡¦¥Ö¥é¥¦¥¶Áàºî¤Ê¤É¤ÎÈ¿Éüºî¶È¤ò´Þ¤á¡¢ÆüÄøÄ´À°¡¦²ñµÄ»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¤â¼«Æ°²½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£
¡¦¥æー¥¹¥±ー¥¹Îã: AI¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¡¢Google¥«¥ì¥ó¥ÀーÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÆüÄøÄ´À°¡¢AIÈë½ñµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¡£
https://timewell.jp/zerock
¡ü ZEROCK-ExCHECK
ZEROCK-ExCheck¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ê³°°ÙË¡¡¦À©ºÛ¥ê¥¹¥ÈÅù¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ¢½Ð´ÉÍý¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òAI¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖAIÍ¢½Ð´ÉÍý¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
https://timewell.jp/zerock-excheck
¢£ ½ÐÅ¸³µÍ×
¡¦½ÐÅ¸Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡¢28Æü¡¡
¡¦½ÐÅ¸¾ì½ê¡§¥Ê¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥¯
¢©460-0008 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É£³ÃúÌÜ£±£¸－£±
¢£ TechGALA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Îº×Åµ¡ÖTechGALA¡×¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¼Ò²ñÁÏÂ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅöÃÏ°è¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢±§Ãè»º¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ÎÂÎ¸³¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÀ¤³¦³Æ¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¹Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥µ¥¤¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÎ¸³¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TechGALA¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë³î¤ÄºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¼±¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âÂ³¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¸òÎ®¤È³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£TechGALA¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤êÂó¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
https://techgala.jp/
¢§³«ºÅÆüÄø 2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢§²ñ¾ì ±ÉÃÏ¶è¡ÊÃæÆü¥Ó¥ë¡¢¥Ê¥´¥ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¥º¥¬¥ìー¥¸¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥È¥Í¥¯¥¹¥¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥Þ¥Ä¥¶¥«¥ä¥Ûー¥ë¤Ê¤É¡Ë ÄáÉñÃÏ¶è¡ÊSTATION Ai ¤Ê¤É¡Ë
¢§¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈURL https://techgala.jp
¢§¼çºÅ Central Japan Startup Ecosystem Consortium ¡ÊÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¡¿Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¿°¦ÃÎ¸©¡¿Ì¾¸Å²°»Ô¡¿ÉÍ¾¾»ÔÅù¡Ë
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¡ä
JETROÌ¾¸Å²° STATION Ai³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦NO.1¤ÎÄ©Àï¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤Î²ÃÂ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡×¡ÖÄ©Àï¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¼´¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¡£¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤äAI¿Íºà³«È¯¹ÖºÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ëTIMEWELL WARP¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¨¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎTIMEWELL Base¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤ë¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾ÊJ-StarX¡¢Ãæ¾®µ¡¹½FASTAR¡¢¿ÀÆàÀî¸©KSAPÁª½Ð¡£
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
ÂåÉ½¡§ßÀËÜ Î´ÂÀ
URL¡§https://timewell.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒTIMEWELL
Email: timewell@timewell.jp