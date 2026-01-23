¡ÚÉÊÀî¡¿¥³¥¯¥è THE CAMPUS¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¸¼ÊÆ¡ª¡©¡×¤Î¶Ã¤ÂÎ¸³¡£YUWAERU¤¬¡¢À¸¤Êý¤òÌä¤¦¡ÖLifestance EXPO 2026¡×¤Ë»²²Ã
³ô¼°²ñ¼Ò·ë¤ï¤¨¤ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²®ÌîË§Î´¡Ë¤Ï¡¢PARADE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLifestance EXPO 2026¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅìµþÉÊÀî¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖTHE CAMPUS¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡×――¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤Ç¹Í¤¨¤ë
YUWAERU¤â»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPARaDE¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¼ÂÁ©¤¹¤ë´ë¶È¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡£¡È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¡Ê¡áÀ¸¤Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤äÅ¯³Ø¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLifestance EXPO¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊPARaDE¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢´ë¶È¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö²¿¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚYUWAERU¥Öー¥¹¡Û¸¼ÊÆ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¡¢¡Ö¼ç¿©¡×¤«¤éÀ¸¤Êý¤òÌä¤¤Ä¾¤¹
¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¤Î»î¿©¤Îµ¡²ñ¤ä¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹
YUWAERU¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤ÎÁªÂò¤«¤éÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¡×¤Î»î¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¼ÊÆ¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹Ì£¤ï¤¤¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇòÊÆ¤Î¤è¤¦¤ËËèÆü¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢±ÉÍÜ¤òºï¤é¤Ê¤¤¼ç¿©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
YUWAERU¤¬¡Ö¼ç¿©¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÇòÊÆ¤ò¼ç¿©¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÇòÊÆ¤ÏÀºÊÆ¤Î²áÄø¤Ç±ÉÍÜ¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¼ÊÆ¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢ÇòÊÆ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡¢æõ²ê¤ä¤Ì¤«ÁØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ç¿©¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¹Å¤¤¡×¡Ö¤Ü¤½¤Ü¤½¤¹¤ë¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Ë¤¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡ÈÂ³¤±¤Ë¤¯¤µ¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¡×¤Ç¤¹¡£¸¼ÊÆ¤ò°µÎÏ³ø¤Ç¿æ¤¾å¤²¡¢ÊÝ²¹¾õÂÖ¤Ç°ìÄê´ü´Ö¿²¤«¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤±¤ì¤É²æËý¤¹¤ë¿©»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇòÊÆ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¼ç¿©¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò·Á¤Å¤¯¤ëºÇ¤â¿È¶á¤ÊÁªÂò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£YUWAERU¤Ï¡¢¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¤È¤¤¤¦¡È¼ç¿©¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤äÊë¤é¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PARaDE»²²è´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë
º£²ó¤Î¡ÖLifestance EXPO 2026¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ËÌä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£YUWAERU¤Ï¡Ö¸¼ÊÆ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò·ò¹¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¡¢¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¡¢YUWAERU¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Î¿©Ê¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÍè¾ì¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡£¤ä¤á¤ë¡£Áª¤Ö¡£¤ÎÌ¤Íè¡×¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î°úÃÏ¹ÌÂÀ»á¡¢¥é¥Ã¥Ñー¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎTaiTan»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤¦¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÁªÂò¤¬Ì¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë3Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lifestance EXPO¡¡2026¡¡³µÍ×
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä¢¨±«Å··è¹Ô
¡¡2026Ç¯1·î30Æü(¶â) 13:00～19:00¡¿31Æü(ÅÚ) 10:00～18:00¡¿2·î1Æü(Æü) 10:00～16:00
¡ã²ñ¾ì¡ä
¡¡¥³¥¯¥èÅìµþÉÊÀî¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖTHE CAMPUS¡×¡¡
¡¡¢©108-0075 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî1ÃúÌÜ8ÈÖ35¹æ¡ÊJRÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
¡ãÆþ¾ìÎÁ¡ä
¡¡500±ß¡¡
¡ã¼çºÅ¡ä
¡¡PARaDE
¡ã¶¦ºÅ¡ä
¡¡¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñー¥È¥Êー¡ä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¡¢³ô¼°²ñ¼ÒVoicy¡¢Peatix Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
¡¡WEB¡§https://join-parade.jp/lifestanceexpo2026/
¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/join_parade
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡ä
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä»öÌ³¶É¡¡info@join-parade.jp
³ô¼°²ñ¼Ò·ë¤ï¤¨¤ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3ÃúÌÜ20¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ó¥ë6F
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²®Ìî Ë§Î´
ÀßÎ©¡§2009Ç¯2·î4Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§D2C»ö¶È¡Ú¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¥Ñ¥Ã¥¯À½Â¤¡¢¾®Çä¡ÊEC¡Ë¡Û¡¢²·¤·¡¦OEM¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡§https://www.yuwaeru.co.jp/
¡Ö°ìÆü°ìÁ·¡¢¸¼ÊÆÀ¸³è¡×
¼ç¿©¤ò¸¼ÊÆ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿ÂÎ¤¬´î¤Ö¿©»ö¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤Ê¤¤¿´¤¬´î¤Ö¿©»ö¤ò¾å¼ê¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊËèÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¸¼ÊÆ¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤´¤Ï¤ó¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢¸¼ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£Å¹ÊÞ¡¢EC¡¢²·¡¦OEM¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¸¼ÊÆ¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¿²¤«¤»¸¼ÊÆ(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò·ë¤ï¤¨¤ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
