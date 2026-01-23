¡Ú2025Ç¯Åß¡Ûßê¤á¤¯Åß¤òËþµÊ¡ªXmas Market¤òÃÏ¸µ¤¢¤ï¤é¤Ç¡ÚÊ¡°æ¸©¡Û
ÀèÆü¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAwara Xmas Market¡Ê¤¢¤ï¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Åß¤é¤·¤¤¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼Ì¿¿±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ
²ñ¾ìÃæ±û¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Áõ¾þ¤¬¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥¯¥ìー¥×¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤â½¼¼Â
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ä¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Õー¥É¤â½¼¼Â¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤Î¤Ã¤¿¥¯¥ìー¥×¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì£¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþÌ£¤·¤¯¡¢´¨¤¤Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤ë´Å¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥åー¤Î¼ïÎà¤âÂ¿¤¯¡¢¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë
»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥êー¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÄ°¤Æþ¤ë¿Í¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à²ÈÂ²¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÅß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ä°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎXmas Market¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ï¤é¤Î±ØÁ°¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¡£
Åß¤Î¤¢¤ï¤é¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡ÖAwara Xmas Market¡×¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î³«ºÅ¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Õ¥ì¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²³¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤âÍ·¤Ó¾ì¤ä¡¢¤¢¤ï¤é»Ô¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
µºÜ¡§¤¢¤ï¤é»Ô¹Êó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¤â¤ê¤æ¤«
¡Ú¤¢¤ï¤é»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
ËÌÎ¦¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦¤¢¤ï¤é»Ô¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´óÉí¤Ï²¹Àô³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤ï¤é²¹Àô½ÉÇñ·ô¡ÊÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¡Ë
- ±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¦¤Î¤É¤°¤í´³Êª¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤¤Î³¤¤Î¹¬
- Ê¡°æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡×¤äÃÏ¼ò
- ½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¡Ê¥á¥í¥ó¡¦¥¹¥¤¥«¡¦³Á¡Ë¤ä²¡¤·¼÷»Ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÆé¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊÊÖÎéÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÌÎ¦¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¡É¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ï¤é»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#(3)%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)¤«¤é
Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô
Á´¹ñ¹¬Ê¡ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢2014Ç¯¤«¤é6²óÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ê¡°æ¸©¤ÎËÌ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ï¤é»Ô¡£
ËÌÎ¦Í¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¡¢³«Åò140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¢¤ï¤é²¹Àô¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¤¬»Ä¤ë¡Ö¶âÄÅÃÏ¶è¡×¡¢Ã¸¿åÄà¤ê¤ä¥«¥Ìー¤¬À¹¤ó¤Ê¡ÖËÌ³ã¸Ð¡×¡¢ËÌÎ¦³¹Æ»¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖµÈºê¡¦ºÙÏ¤ÌÚÃÏ¶è¡×¡¢Ë¤«¤Ê¼Â¤ê¤äÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ÎµÖÎÍÃÏ¡¢ÅÄ±à¡¢¿¹ÎÓ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Êë¤é¤¹¿Í¤âË¬¤ì¤ë¿Í¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
