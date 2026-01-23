Pasco¤Î¡ØÏÂ¾®Çþ¡Ù¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñ»º¾®Çþ¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢²¤É÷¥«¥ìー¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ËõÃã¥Ð¥¦¥à¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¿·È¯Çä¡ª
ÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPasco¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡Ö¹ñ»º¾®Çþ¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñ»º¾®Çþ ²¤É÷¥«¥ìー¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¡Ö¹ñ»º¾®Çþ ËõÃã¥Ð¥¦¥à¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñ»º¾®Çþ ¥ß¥ë¥¯¥³¥ë¥Í¡×¤ò¡Ö¹ñ»º¾®Çþ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ß¥ë¥¯¥³¥ë¥Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¾®Çþ ²¤É÷¥«¥ìー¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¿·È¯Çä¡Ë
µíÆù¤ä¥Óー¥Õ¥¨¥¥¹¤Ç»Ý¤ß¤È¥³¥¯¡¢¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤¿²¤É÷¥«¥ìー¤ò¡¢¹ñ»º¾®Çþ100¡ó¡Ê¼êÊ´¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥½¥Õ¥È¥Õ¥é¥ó¥¹À¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥´ー¥À¥Áー¥º¥·¥å¥ì¥Ã¥É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤á¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñ»º¾®Çþ¡×¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤é¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê²¤É÷¥Ñ¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¸þ¤±¤¿¥·¥êー¥º¡¢¡ÖArtisanSelection¡Ê¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹ñ»º¾®Çþ ËõÃã¥Ð¥¦¥à¡Ê¿·È¯Çä¡Ë
¹ñ»ºËõÃã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤ò¹ñ»ºËõÃã¤Î¥Á¥ç¥³¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡¢¹ñ»º¾®Çþ100¡ó¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤È¡¢¹ñ»ºËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¾®Çþ ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥ß¥ë¥¯¥³¥ë¥Í¡Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Ë
2025Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»µíÆý¤Î¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¹ñ»º¾®Çþ100¡ó¡Ê¼êÊ´¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥³¥ë¥Í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë"À¸ÃÏ¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶"¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/533_1_67eb7e476b8b52280cf05a93bc2311f9.jpg?v=202601230321 ]
¢£¡ØÏÂ¾®Çþ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Pasco¤Î¹ñ»º¾®Çþ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÏÂ¾®Çþ¡Ù¤Ï¡¢Pasco¤Î¹ñ»º¾®Çþ¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£Pasco¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¹ñ»º¤Î¾®Çþ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ó¡¦²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯£³¤Ä¤Î¾®Çþ¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¹ñ»º¾®Çþ¤Î¥Ñ¥ó¤òÆÏ¤±¤Ä¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦Pasco¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØÏÂ¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/533_2_196358851b686a18fe1086208ebd18ed.jpg?v=202601230321 ]
¢¦¡ÖPasco¤ÎÏÂ¾®Çþ¡×¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Pasco¤Î¹ñ»º¾®Çþ¤Ë·ü¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢¡ØÏÂ¾®Çþ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/
