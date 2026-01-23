Âè4²ó¡ÖÎò»ËÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ú²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¡Û
Îò»ËÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¤¬ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âè4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏÇîÊª´Û¤«¤é¥Ü¥Ã¥·¥å ¥Ûー¥ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÇîÊª´Û¤òÌµÎÁ¤Ç´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿ーËÌ¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¡¡²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û Âè4²ó¡ÖÎò»ËÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÆü¡Ë 9¡§00～17¡§00¡¡
¡ÚÆþ´ÛÎÁ¡Û¡¡ÌµÎÁ¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î2Æü´Ö¤ÏÅ¸Í÷²ñ¤Î´ÑÍ÷¤â´Þ¤á¤ÆÆþ´ÛÌµÎÁ¤Ç¤¹¡Ê°ìÉô¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÍÎÁ¡Ë
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û¡¡ÇîÊª´Û¤È¥Ü¥Ã¥·¥å ¥Ûー¥ë¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤Î³«ºÅ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¡¢¥¢ー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢´ë²èÅ¸¡Ö·¯¤âº£Æü¤«¤é¹Í¸Å³Ø¼Ô¡ª―È¯·¡Êª¸ì2026―¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¡¡²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¡¡https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ü¥Ã¥·¥å ¥Ûー¥ë¡¡https://tsuzuki-wcc.jp/
¡Ú´ë²è±¿±Ä¡Û¡¡¤ß¤Ê¤¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡https://www.facebook.com/minakitamarche/
¡Ú¶¨¡¡ÎÏ¡Û¡¡ÅÔÃÞÌ±²È±à¡¡https://tminkaen.org/
¡¡²ñ¾ì¡¡²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å ¥Ûー¥ë
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û¡Û
²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃæÀîÃæ±û1-18-1
¡Ê²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥»¥ó¥¿ーËÌ±Ø²¼¼ÖÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/go/museum/
¡Ú¥Ü¥Ã¥·¥å ¥Ûー¥ë¡Û
²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÃæÀîÃæ±û1-9-33
¡ÊÇîÊª´Û¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
»ÜÀß°ÆÆâ¡§https://tsuzuki-wcc.jp/
¡¡»²²Ã¼Ô¡¦½ÐÅ¹¼ÔÊç½¸¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È vol.3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂè3²óÎòÇî¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¾ò·ïÅù¾ÜºÙ¤È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶https://forms.gle/TJCtuzDJFcFQ7MY47
¤ß¤Ê¤¤¿¥Þ¥ë¥·¥§
5·î23¡¢24Æü¡ÊÅÚ¡¢Æü¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¡¢Îò»ËÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹²ñ¾ì¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶https://forms.gle/RLpjuna6Vw6zqSKT8
¡¡¶¨»¿¤Î¤ª´ê¤¤
2023Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÎò»ËÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¡×¤ÏÅÔÃÞ¶è¤ÎÊ¸²½¥¾ー¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¡¢´ë¶È¤òÌä¤ï¤º¤Ë¡¢Æü¤´¤í¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤´¤È¤Ë½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤äÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤Î¤´»²²Ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¤µ¤Þ¤Ï¡¢
¢¡¤ªÌ¾Á°¤Þ¤¿¤Ï¥í¥´¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¦¥Õ¥§¥¹²ñ¾ìÆâ¸²¾´¥Üー¥ÉÀßÃÖ
¡¡¡¦ÅöÆüÇÛÉÛ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È
¢¡23Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È vol.3¡×²ñ¾ì¥Ü¥Ã¥·¥å ¥Ûー¥ë¤ÇPR¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎPR¥¿¥¤¥à
¡¡¡¦²ñ¾ì¤Ç¤Î´ë¶È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥µ¥ó¥×¥ëÇÛÉÛ
¥Õ¥§¥¹²ñ¾ìÆâ¸²¾´¥Üー¥É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²¼µ4¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/64384/table/221_1_cad2100013c4f81fe89391025e08fbe1.jpg?v=202601230321 ]
¤ª¿½¹þ¤ß
¢¡FAX
¡¡¿½¹þ½ñ¤Ë¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢FAX¡Ê045-912-7781¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿½¹þ½ñ¢§
https://prtimes.jp/a/?f=d64384-221-f01b735d84a159f62c45d999cc50ab3f.pdf
¢¡ÅÅÏÃ
¡¡²£ÉÍ»ÔÎò»ËÇîÊª´Û Îò»ËÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹Ã´Åö°¸¤Ë¤ªÅÅÏÃ¡Ê045-912-7777¡Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡£