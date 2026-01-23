¥â¥Ó¥ë¥¹¡¢1·î27Æü(²Ð)¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¼çºÅ¤Î¡ÖVoC¡Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡ËÄ´ººÊó¹ð¥»¥ß¥Êー¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ë»²²Ã¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ·èÄê
¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±CX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æÃÒ¹¨¡¢°Ê²¼¡§¥â¥Ó¥ë¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈªÃæ¿²ð¡¢°Ê²¼¡§¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖVoC¡Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡ËÄ´ººÊó¹ð¥»¥ß¥Êー¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢VoC¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÂåÉ½ ÀÐ°æÃÒ¹¨¤¬¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖVoC¼ÂÂÖÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂç¼êÄ®»°°æ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ VoC¡Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡Ë³èÍÑ¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
VoC³èÆ°¤ÎËÜ¼Á¤òÉ³²ò¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤ÊCX·Ð±Ä¤Ë·Ò¤²¤ë
VoC¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊýË¡¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢VoC¤¬»Ø¤¹¥Çー¥¿¤ÎÉý¹¤µ¤ä»ÅÁÈ¤ß¡¦ÂÎÀ©¡¢´ë¶ÈÊ¸²½¤äÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤·¡¢VoC³èÆ°¤ò°ì²áÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÈ¿¥³Ø½¬¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢´ë¶ÈµÚ¤Ó¶È³¦ÃÄÂÎ¤¬»¿Æ±¤·¡¢ÆüÊÆ¶¦Æ±¤ÇVoCÍø³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤ò¹â¤á¤ëVoC³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¼ÂÂÖÄ´ºº¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤äÀ®¸ùÍ×°ø¤òÃµ¤ê¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎVoC³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡ÖÁê¸ß¸¦ïÓ¡×¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥»¥ß¥Êー¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¡¦2026Ç¯ºÇ¿·¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëVoC¼ÂÂÖÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
³èÍÑ¥Çー¥¿¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¡¢AI³èÍÑ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦VoCÍø³èÍÑ¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÀè¿Ê´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»öÎãÈ¯É½
³¤³°»öÎã¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£Î©Âç³ØW. P. Carey¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥»¥ó¥¿ー½êÄ¹¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¡Ê»öÁ°¼ýÏ¿¡¦ÆüËÜ¸ìÌõÉÕ¤¡Ë¡Ë¤Î¾Ò²ðµÚ¤Ó¹ñÆâ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆVoC¤ÎÍø³èÍÑ¼ÂÂÖ¤ä¼ÒÆâ¿»Æ©¤ò¹â¤á¤ë¼èÁÈ¤ß¡¢²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÎãÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶È¼ï¶ÈÂÖ¤òÄ¶¤¨¤¿º©¿Æ/¸òÎ®²ñ¤Ë¤è¤ëÁê¸ß¸¦ïÓ¤Î¾ì
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇVoC³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ä²ÝÂê¡¦Çº¤ß¤Î¶¦Í¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅÐÃÅ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥â¥Ó¥ë¥¹¤Ï²¼µ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¤Ï¡¢²¼µ¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://learningit.jp/event/487/
¡¦¥Æー¥Þ¡§VoC¼ÂÂÖÄ´ºº¤«¤é¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾
¡ÊVoC¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¡§¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æÃÒ¹¨
¡¦Æü»þ¡§ 1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15:55-16:30
¡¦¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æÃÒ¹¨¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ11Ç¯´Ö¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥»ー¥ë¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·5¥«¹ñ¤Î¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ëÅÅÏÃ¥»ー¥ë¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Î¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÆâÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¡£2014Ç¯¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë»²²è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¡§VoC¡Ê¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡ËÄ´ººÊó¹ð¥»¥ß¥Êー¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15:00～18:00¡¡¢¨º©¿Æ¸òÎ®²ñÍ¤ê¡Ê18:15¡¾19:40¡Ë
²ñ¾ì¡§Âç¼êÄ®»°°æ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê¢©100-0004¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-2-1¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥éー¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ã¥È¡¢CCMC¡ÊCustomer Care Measurement & Consulting¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä¼Ô¡¢·Ð±ÄÁØ¡¢ÊÂ¤Ó¤ËVoC³èÆ°¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¼ÂÌ³¼Ô¡¢CXÉôÌç¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÉôÌç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¤Ê¤É¤ÎÉôÌçÄ¹µÚ¤Ó¼ÂÌ³¼Ô
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¢¨200Ì¾¤Þ¤Ç¤ÎÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ó¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¸ÜµÒ¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ä²ÝÂê¤ØÀè²ó¤ê¤·¤¿CX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Àß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤È·Ð±Ä¼ý±×¸þ¾å¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±çÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹ ¡ÖMooA(R)¡Ê¥àー¥¢¡Ë¡× ¤ä¡¢¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥ó¥Ü¥¤¥¹²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÍ¿Í¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎSaaS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥â¥Ó¥·¥êー¥º¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ó¥·¥êー¥º¤Ï500¼Ò°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ó¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡¢°ìÊâÀè¹Ô¤¯CX¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤ÎCX¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡ÖCX-Branding Tech. Lab¡Êhttps://mobilus.co.jp/lab/(https://mobilus.co.jp/lab/)¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¢¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡¢ÅÐÃÅ¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥â¥Ó¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ°æÃÒ¹¨
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ22ÈÖ9¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥ëÀ¾´Û9³¬
ÀßÎ©¡§2011Ç¯9·î
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥°¥íー¥¹¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:4370¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±SaaS¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ê¥â¥Ó¥·¥êー¥º¡Ë¤Ê¤É¤ÎCX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¸ø¼°HP¡§https://mobilus.co.jp(https://mobilus.co.jp)