¼Ò°÷¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¸þ¾å¤Ë¤à¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢NTT³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅçÅÄ ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTT¡×¡Ë ¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤ÎÆ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Â¬Äê¡¦Ê¬ÀÏµ»½Ñ¢¨1¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¡Ê¤Ï¤¿¤é¤¯¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¼«¿È¤¬´¶¤¸¤ë¹¬¤»¤äËþÂ´¶¢¨2¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¤Ï¤¿¤é¤¯¾å¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢ÁÈ¿¥¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò°÷¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¸þ¾å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
12·î¤è¤ê¡¢(1)¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Á´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó2·î¤è¤ê¡¢(2)Í»Ö¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÂÐÏÃ·Á¼°¤ÇÃµµá¤ò¹Ô¤¦¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÃµµá¥ïー¥¯¡×¤Î2¤Ä¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
(1)¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÄ´ºº
¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¼Ò°÷Ìó800Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ¯¤¯¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£¡×¡Ö¸½ºß¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆ¯¤¯Ãæ¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¼èÆÀ¡Ê¢¨2¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£Á´¼Ò¤äÉôÌç¤´¤È¤Î·¹¸þ¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1. ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Æ¯¤¯¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£¡×¤ÎÁªÂò»è
(2) ¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÃµµá¥ïー¥¯
Í»Ö¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢NTT ¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤ÎÆ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Â¬Äê¡¦Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯ICT¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸Ä¿Í¥ïー¥¯¤Ç¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¢¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤Ãµµá¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ï¡Ö¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤äÈ¼Áö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¨º¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¿Þ2. ¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÃµµá¥ïー¥¯ ¥¤¥áー¥¸
¢£ÇØ·Ê
2023Ç¯11·î¡¢¥Ñー¥½¥ë¤ÈNTT¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ ¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£¥Ñー¥½¥ë¤Î¡¢Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¡¦¿Íºà³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ª¤è¤Ó¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤È¡¢NTT¤Î¡¢±ó³Ö¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë´¶³Ð¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤¢¤¦¿ÈÂÎÀ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡Ê¢¨4¡Ë¤ª¤è¤Ó¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Áー¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëWell-being²ÁÃÍ´Ñ¶¦Íµ»½Ñ¡Ê¢¨5¡Ë¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¶¦´¶¤ä¿®Íê¤ò°é¤à¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤ä¿Í»ö¡¦¿Íºà³«È¯»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¤È¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤¦ÆóÂò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¤Î¿·Æþ¼Ò°÷£µÌ¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢VR¤òÍÑ¤¤¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´ÖÆâ¤Ç¤ÎWell-being²ÁÃÍ´Ñ¶¦Í¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¿Þ1¡Ë¡¢¼«¿È¤äÁê¼ê¤Î¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤ò¼ê¤Î¾å¤Î¿¨´¶¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿´Â¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¢¨6¡Ë¡¢¿¨³ÐÁÇºà¤È¤½¤ÎÁÇºà¤Î´¶³Ð¤¬ÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀ³Ê·¹¸þ¤Î´Ø·¸À¤òÌ¾»É¥µ¥¤¥º¤ÎÂæ»æ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¿¨´¶¤òÄÌ¤¸¤¿¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ä¿®Íê¤ò°é¤à´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¤·¡¢¿·¤·¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤Î¸¡Æ¤¡¦É¾²Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÉÍý¿¦¤È¥á¥ó¥Ðー´Ö¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Áê¸ßÍý²òÂ¥¿Ê¤ä¿®Íê´Ø·¸¤ò°é¤à»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢NTT¤Î¿ÈÂÎÀ¤Ë´ð¤Å¤¯´¶¾ðÉ½¸½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿1on1ÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¡Ê¢¨7¡Ë¡£1on1ÌÌÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢NTT¤¬³«È¯¤·¤¿´¶¾ð¤äµ¤»ý¤Á¤òË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Ê¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡Ë¡Ê¢¨8¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤äµ÷Î¥´¶¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3. ¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´ÖÆâ¤Ç¤ÎWell-being²ÁÃÍ´Ñ¶¦Í¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼Â»Ü¥¤¥áー¥¸¤È»ÈÍÑ¤·¤¿¥«ー¥É°ìÍ÷
¡Ê¢¨1¡ËNTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿½¾¶È°÷¤ÎÆ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Â¬Äê¡¦Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Æ¯¤¯¾å¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇÄ°®¤·¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¬Äê¡¦Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë ¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being https://www.persol-group.co.jp/sustainability/well-being/
»²¹Í¡§¿¨´¶¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ü¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°ÀìÌç»ï ¤Õ¤ë¤¨ Vol.61¡¡～¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø¤ï¤ê～¡¡¡ÈÆ¯¤¯¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡É
https://furue.ilab.ntt.co.jp/book/202511/index.html
¡Ê¢¨3¡Ë2023Ç¯11·î2Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥Ñー¥½¥ë¤ÈNTT¤¬¿ÈÂÎÀ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¼Â¸³¤ò³«»Ï～¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¿Íºà¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯»þÂå¤ÎWell-being¼Â¸½¤Ë¹×¸¥～¡×https://www.persol-group.co.jp/news/20231102_12904/
¡Ê¢¨4¡Ë ¡Ö¿ÈÂÎÀ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡×¤Ï¡¢±ó³Ö¤È¤ÎÄÌ¿®¤ò´Þ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¿¨³Ð¤ÎÍ×ÁÇ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÀ²½¤·¡¢¶¦´¶¤ä¿®Íê¤ò¾úÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡NTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¡¡Social Well-being¸¦µæ¥µ¥¤¥È¡È¿ÈÂÎÀ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡É
https://www.rd.ntt/sil/project/socialwellbeing/pages/support_tools.html
¡Ê¢¨5¡Ë ¡ÖWell-being²ÁÃÍ´Ñ¶¦Íµ»½Ñ¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥«ー¥É¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿ Well-being¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î²Ä»ë²½¤È¶¦Í¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎWell-being¤òÂº½Å¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¡¦À®²ÌÁÏ½Ð¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ NTT¼Ò²ñ¾ðÊó¸¦µæ½ê¡¡Social Well-being¸¦µæ¥µ¥¤¥È¡ÈWell-being²ÁÃÍ´Ñ¶¦Íµ»½Ñ¡É
https://www.rd.ntt/sil/project/socialwellbeing/pages/support_tools.html
¡Ê¢¨6¡Ë ¿´Â¡¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯
https://socialwellbeing.ilab.ntt.co.jp/tool_connect_heartbeatpicnic.html
¡Ê¢¨7¡Ë2024Ç¯6·î28Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö1on1ÌÌÃÌ¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤Ë¤à¤±¼Â¾Ú¼Â¸³³«»Ï～NTT¤Î¿ÈÂÎÀ¤Ë´ð¤Å¤¯´¶¾ðÉ½¸½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë´ÉÍý¿¦¤È¥á¥ó¥Ðー¤Î´Ø·¸À¤ä¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡É¤Ø¤Î´óÍ¿¤ò¸¡¾Ú～¡×https://www.persol-group.co.jp/news/20240628_01/
¡Ê¢¨8¡Ë´¶¾ð¤äµ¤»ý¤Á¤òË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È½¸¡Ê¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡Ë¡£»²¹ÍÊ¸¸¥¡Ö¼ç´Ñ´¶¾ð¤Î»þ´ÖÅªÊÑ²½¤ÎÄ¾´¶Åª¤ÊµÏ¿¡¦²Ä»ë²½¼êË¡¡§¿ÈÂÎÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿´¶ÀÉ½¸½¤ÎÆó¼¡¸µ¥Þ¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ê¸¶ÅÄ¡¦°ËÆ£¡¦ÅÏî´¡¦ÅÄÃæ¡¦²ÃÆ£¡¦Â¼ÅÄ, ÆüËÜ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー³Ø²ñÏÀÊ¸»ï 28(2), 2023¡Ë
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tvrsj/28/2/28_67/_pdf/-char/ja
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£2025Ç¯3·î´üÇä¾å¼ý±×1Ãû4,512²¯±ß¡ÊIFRS¡Ë¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡ã¡¡https://www.persol-group.co.jp/¡¡¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£