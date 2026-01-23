¡Ú¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Û ±óÀ¬½÷»Ò¤Î¡È°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡£¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¦Æü¤Î¤È¤¤á¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥Æ¥¤¡×¥×¥é¥ó¤ÎÈÎÇä
¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ® 1-30-1¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»°Âð¹¯À²¡Ë¤Ï¡¢±óÊý¤«¤éË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¦Æü¤Î¼«Ê¬¤òºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎÍ¾±¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢1 Æü 1 ¼¼¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¦Æü¤Î¤È¤¤á¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥Æ¥¤¡×¤ò 2026 Ç¯ 4 ·î 1 Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é 5 ·î 10 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÅöÆü¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¦¿·Âçµ×ÊÝ¤Î¿Íµ¤¥µ¥í¥ó¡ØHane:ur¡Ê¥Ï¥Ì¥ë¡Ë¡Ù¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¸å¤Ï¥Û¥Æ¥ëÆÈ¼«¤ÎË×Æþ¶õ´Ö¡Ö¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ëー¥à¡×¤ÇÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿ä¤·³è¤Î 1 Æü¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤ÎÂÚºßÂÎ¸³¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ½ê¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹»êÊØ¤Ê¿·½É¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¡È¤È¤¤á¤¡É ¤Î»Å¹þ¤ß¤«¤é¡¢ºÇ¿·±Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀßÈ÷¤Ë¤è¤ë´¶Æ°¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤ò·Ò¤°¡¢¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¦Æü¤Î¤È¤¤á¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥Æ¥¤¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Î¥á¥¤¥¯¡Ï ¿·Âçµ×ÊÝ¤Î¿Íµ¤¥µ¥í¥ó¡ØHane:ur¡Ê¥Ï¥Ì¥ë¡Ë¡Ù¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡¢¥×¥í»ÅÍÍ¤Î´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÅöÆü¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤È¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÂÎ¸³¡£¤ªÄ¾¤·ÍÑ¤Î¥ß¥Ë¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×Ãæ¤âºÇ¹â¤Î ¼«Ê¬¤ò¥ー¥×¡ª
¡ÎË×Æþ¡Ï £·£µ¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¡ßÎ©ÂÎ²»¶Á¡ßÏ¢Æ°¾ÈÌÀ¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢¥Û¥Æ¥ëÍ£°ì¤Î¡Ö¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ëー¥à¡×
±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÈÌÀ¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë Philips Hue ¤È¡¢Dolby Atmos ÂÐ±þ¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´°È÷¤·¤¿¡Ö¥¤¥Þー¥·¥Ö ¥ëー¥à¡×¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î±ÇÁü¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÌëÄÌ¤·¿ä¤·¤Î À¤³¦¤ØË×Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Î±é½Ð¡Ï ¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎµðÂç¥µ¥¤¥Íー¥¸¤È¿ä¤·³è±þ±ç¥°¥Ã¥º
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÂç·¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Áª¤ó¤À¿ä¤·¿§¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅê±Æ¡£ µÒ¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ 8 ¿§¤Ë¸÷¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤È¡¢µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´Ú¹ñ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ ÂÚºß»þ´Ö¤ò¿ä¤·¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ï ¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎÁÇÈ©¤òÏ«¤ë¡ÖVT COSMETICS¡×¤Î CICA ¥¹¥¥ó¥±¥¢
¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÌë¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯À°¤¨¤ë CICA ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¯¥ì¥ó¥¶ー¤«¤é¥¯¥êー¥à ¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó»È¤¤¤Ç¡¢ÍâÄ«¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¡ÈåºÎï¡É¤¬Â³¤¯¡¢½¼¼Â¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ ¥¤¥áー¥¸
¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥Íー¥¸ ¥¤¥áー¥¸
´Ú¹ñ¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¥¤¥áー¥¸
½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¿ä¤·¤Ë²ñ¤¦Æü¤Î¤È¤¤á¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¹¥Æ¥¤¡×³µÍ×
¡ÚÈÎÇä³«»ÏÆü¡Û2026 Ç¯ 2 ·î 16 Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
¡Ú½ÉÇñ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û1 Ì¾¤µ¤Þ\39,250 ¤è¤ê¡Ê1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¡Ú¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Û
¡¦¼¼ÎÁ¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ëー¥à¡Ë
¡¦´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÆü¤Î¤ß¡Ë
¢¨¤ªÄ¾¤·ÍÑ¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤
¡¦CICA ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È
¡¦´Ú¹ñ¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡¦¥Ú¥ó¥é¥¤¥È
¡¦Âç²èÌÌ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤Î¿ä¤·¿§¥á¥Ã¥»ー¥¸·Ç½ÐÆÃÅµ¡Ê8 ¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡Ë
¡Ú¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¡Û https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/oshikatsu_kbeauty_stay2026/ ¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡Û ½ÉÇñÍ½Ìó·¸ TEL¡§03-3205-1111¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 10:00A.M.～5:00P.M.¡Ë
¡þÂÚºß¥¤¥áー¥¸¡þ
1:00P.M. Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç²ÙÊª¤òÃÖ¤¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊóºÆ³ÎÇ§¡£
2:00P.M.～ ¿·Âçµ×ÊÝ¡ØHane:ur¡Ê¥Ï¥Ì¥ë¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯
¥µ¥í¥ó¤ËÄ¾ÀÜÍèÅ¹¡£¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ëºÇ¿·´Ú¹ñ¥á¥¤¥¯¤È ¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¾¡Éé´é¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3:30P.M.～ ¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø½ÐÈ¯
¤ªÄ¾¤·ÍÑ¥ê¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¶¿ä¤·¤Î¤â¤È¤Ø¡£
9:00P.M. ¥Û¥Æ¥ë¤Øµ¢´Û
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÂç·¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ä¤·¿§¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊü±Ç¡£ ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç 1 Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
9:30P.M.～¡Ö¥¤¥Þー¥·¥Ö¥ëー¥à¡×¤Ç¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー
75 ¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ²»¶Á¡¢±ÇÁü¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ ´Ú¹ñ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ëË×Æþ»þ´Ö¤ò¡£
11:30P.M. CICA ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¡ÖVT COSMETICS¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢1 Æü´èÄ¥¤Ã¤¿È©¤òÍ¥¤·¤¯¥±¥¢¡£ ¿ä¤·¿§¤ÎÁõ¾þ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÄ« 8:30A.M. ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤´Ä«¿©¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¡Ö¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥×¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÇÏÂÍÎ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ Ë¤«¤ÊÄ«¿©¤ò´®Ç½¡£
11:00A.M. ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¡¢±óÀ¬ 2 ÆüÌÜ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ø¡£
´Ú¹ñ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ ¥¤¥áー¥¸
¿ä¤·³è°ÜÆ° ¥¤¥áー¥¸
µÒ¼¼¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ ¥¤¥áー¥¸
¤ªÉô²°ÂÚºß¥¤¥áー¥¸
♦µÒ¼¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë±ÇÁü¥¨¥ó¥¿¥á ¾ÈÌÀ¤ÇË×ÆþÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç ¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥é¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ¼¼Æâ¤ò¿ä¤·¿§¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¿§¤Ë À÷¤á¤Æ¤´ÂÚºß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê1 ·î 23 Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨ËÜ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë»ØÄê¸ýºÂ¤Ø¤Î»öÁ°¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñÆü¤Î 7 ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¡¢5 ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿¶¤ê¹þ¤ß ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤´Æþ¶â¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖ¶â¤Ï¾µ¤ê¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¤³¤Á¤é¤Î¥×¥é¥ó¤Ï 1 Æü 1 ¼¼¸ÂÄê¡¢2 Ì¾¤µ¤Þ¤Þ¤Ç¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¨ËÜ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥ó±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¡¢¶¨ÎÏ´ë¶È¤Ø¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¡Ê»áÌ¾¡¦Ï¢ÍíÀèÅù¡Ë¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶¦Í¤·¤¿¸Ä¿Í ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤Î±¿±ÄÌÜÅª°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¢¨´Ú¹ñ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£