¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡Ù ¡ß ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í COLLABORATION¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¤Ï¡Ø¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤È¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÅ´¿Í¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ñ»¶Ì ÃÒÇ·¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)～2026Ç¯3·î22Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¡Ø¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡Ù ¡ß ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í COLLABORATION¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤è¤ê¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¤Ë¤Æ¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡Ù ¡ß ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í COLLABORATION¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡Ù ¡ß ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í COLLABORATION¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)～2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¡Ê½©ÍÕ¸¶¾¼ÏÂÄÌ¤ê¸ýÅ¹¡¢½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹¡Ë¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¥³¥é¥Ü¥ß¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹Å¹¡¢¿·³ãËüÂå¥·¥Æ¥¤Å¹¡¢Âçºå¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡¢µþÅÔ²Ï¸¶Ä®Å¹¡¢Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Ì¾¸Å²°Ì¾±ØÅ¹¡¢¾¾»³¶äÅ·³¹Å¹¡Ë·×8Å¹ÊÞ
¢§¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡Ù ¡ß ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í COLLABORATION¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.karatetsu.com/animegame/DecoMiku_Live.shtml
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡Ù ¡ß ¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í COLLABORATION¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿ÍÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯
ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à
ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVE starring ½é²»¥ß¥¯¡ØHello¡ÙProduced by DECO*27 / OTOIRO¡Ù¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ÝÂê¶Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
ÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖJOYSOUND¡×µ¡¼ï¤ÇÁª¤Ù¤ë³Ú¶Ê¤ò²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÎÅÀµ¡Ç½¤Ë¤Æ¡¢100ÅÀ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯ÆÃÅµ¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ò¡¢¥¾¥íÌÜÅÀ¿ô¡Ê66,77,88,99¡Ë¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯ÆÃÅµ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³ºÅöÅê¹Æ¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¡¢ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¥³¥é¥Ü¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.com/animegame_kt
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ
¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò1²ñ·×¤Ë¤Ä¤5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¤Î°Ù¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¢§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVEÎý½¬Ãæver. Art by ¤í¤Å´õ ¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§1,210±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVEÎý½¬Ãæver. Art by ¤í¤Å´õ ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É5Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVEÎý½¬Ãæver. Art by ¤í¤Å´õ BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVEÎý½¬Ãæver. Art by ¤í¤Å´õ ½¸¹çBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVEÎý½¬Ãæver. Art by ¤í¤Å´õ 2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ990±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¥Ç¥³¥ß¥¯ LIVEÎý½¬Ãæver. Art by ¤í¤Å´õ ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¢§¤Á¤Ó¥¥ã¥é Art by ¤í¤Å´õ ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ê¥Ã¥¿ー´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§605±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¤Á¤Ó¥¥ã¥é Art by ¤í¤Å´õ ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¤Á¤Ó¥¥ã¥é Art by ¤í¤Å´õ ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
Ã±ÉÊ¡§715±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/BOX¡§4,290±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1BOX¤ÇÁ´¼ï¥³¥ó¥×¥êー¥È½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
¢§¤Á¤Ó¥¥ã¥é Art by ¤í¤Å´õ ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î´°Çä¡¦ÄÉ²ÃÅù¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢³Æ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥¸ÂÞ¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡×¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤Î¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¡¢ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¼ÂÊª¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ö¸åÈÎÇä¤ÏEC¥µ¥¤¥È¡ÖAMNIBUS¡×¡ÖARMA BIANCA¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌÈÎ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://amnibus.com/
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø½é²»¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï
https://piapro.net/
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£ー¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃ¯¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¡£ÂçÀª¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Ç²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌö¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤È¤·¤Æ¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤ä¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤ÏÀ¤³¦¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖVOCALOID¡Ê¥Üー¥«¥í¥¤¥É)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ç¥³¥ß¥¯¡Ù¤È¤Ï
DECO*27»ÅÍÍ¤Î½é²»¥ß¥¯¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¡×¡£
2023Ç¯5·î18Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢DECO*27³Ú¶Ê¤Î¡È¥é¥¤¥È¤Ç²Ä°¦¤¤¡ÉÌÌ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ (¥é¥¤¥È¥Í¥¹)¡×¤È¡¢2024Ç¯3·î9Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¡È¥Àー¥¯¤ÇÉÂ¤ß¡É¤Ê´¶¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯ (¥Àー¥¯¥Í¥¹)¡×¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ß¥¯¤¬¡¢YouTube Shorts¤äSNS¤òÃæ¿´¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äLINE¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥·¥çー¥È¥³¥ß¥Ã¥¯´ë²è¡Ö¥Ç¥³¥ß¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡×¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥«¥é¥ª¥±¤ÎÅ´¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÅ´¿Í¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
½»½ê¡§ ¢©152-0003 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈêÊ¸Ã«5-15-1 ÈêÊ¸Ã«¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://www.tetsujin.ne.jp/contact/¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://www.tetsujin.ne.jp/
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§ ¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë3F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Êhttps://armabianca.com/contact¡Ë¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¡§ óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§ pr@armabianca.com
È¯¹Ô¸µ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web¡¡¡¡¡¡¡¡http://armabianca.com/
Art by ¤í¤Å´õ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C) DECO*27 (C) OTOIRO
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£