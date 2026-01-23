¡Ú¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡ÛÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¡¡¡¤Ó¤ï¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¡ÖPicnic Palette ～¸ÐÈÊ¤ÇÉÁ¤¯½Õ¤ÎÊª¸ì～¡×
¡Ú´ü´Ö¡Û 2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～4·î30Æü(ÌÚ)
¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë(½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Ë¤ª¤ÎÉÍ4-7-7¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Ãæ»³ Î´Ç·)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤«¤é4·î30Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¸ÐÈÊ¤ÎÀä·Ê¤ÈºÌ¤êË¤«¤Êµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÂÎ¸³¡ÖPicnic Palette ～¸ÐÈÊ¤ÇÉÁ¤¯½Õ¤ÎÊª¸ì～¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢SNS¤Ç¼ã¼Ô¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö#¼«Á³³¦·¨¡×¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¥ì¥¸¥ãー¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¤Î¼«Á³¤ä¿©ºà¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½Õ¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¤Ó¤ï¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¢²ì¸©»º¤Î¤¤¤Á¤´¤È¥¯¥êー¥à¤ò¶´¤ó¤À¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤ä¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¡È¤¨¤ÓÆ¦¡É¤È¡ÈÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡É¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤À¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¶á¹¾¤Î·Ã¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢Â«¤Í¤Æ¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²Ä°¦¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¡¢»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¥¢ー¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂß½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ó¤ï¸Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥ì¥¤¥¯¥µ¥¤¥É¥ê¥¾ー¥È¤Ç»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÀä·Ê¤ò³è¤«¤·¤¿Ì¥ÎÏÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÇ°Æü¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸
¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï2Ì¾ÍøÍÑ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È²á¤´¤¹½Õ¤ÎµÇ°Æü¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
ÃÏ¸µ¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯BOX¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥é¥°¥Þ¥Ã¥È¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¥¢ー¥È¥»¥Ã¥È¡¢½Õ¿§¤ÇÅý°ì¤·¤¿¾®Êª¤Ê¤É¤Î¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÂß½Ð¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ±óÊý¤«¤é¤âµ¤·Ú¤Ë¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÂÎ¸³
µþÅÔ±Ø¤«¤é2±Ø9Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÐÈÊ¤Ë¹¤¬¤ë½ÕÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¼ê¤Ö¤é¤Ç¡¢
¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÁ´¼¼¥ì¥¤¥¯¥Ó¥åー¤Î¤ªÉô²°¤«¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËþµÊ¡£
Picnic Palette ～¸ÐÈÊ¤ÇÉÁ¤¯½Õ¤ÎÊª¸ì～¡¡³µÍ×
¡Ú¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î1Æü(Æü)～4·î30Æü(ÌÚ)
¡Ú¤ªÅÏ¤·¾ì½ê¡Û¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡¡¥Ýー¥È ¥Ë¥ª(1F)
¡Ú¤ªÅÏ¤·»þ´Ö¡Û10:00A.M.～2:00P.M.¡¡¢¨¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï¡¢¤ªÅÏ¤·´õË¾»þ´Ö¤«¤é2»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶â¡¡¡¡¡¡³Û¡Û1Ì¾¤µ¤Þ¡¡\4,500¡¿Seibu Prince Global Rewards (SEIBU PRINCE CLUB) ²ñ°÷¤µ¤Þ¡¡\4,000
¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.princehotels.co.jp/otsu/plan/portnio/menu/picnicpalette_nio
¢¨3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¤ª¿©»öÂå¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯BOX¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥°¥Ã¥º¡×Âß½ÐÎÁ¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
～¤ªÆÀ¤Ê¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó ³µÍ×～
ÁÔÂç¤Ê¤Ó¤ï¸Ð¤òË¾¤àÁ´¼¼¥ì¥¤¥¯¥Ó¥åー¤Î¤ªÉô²°¤È¸ÐÈÊ¤Ç¤Î¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤ò
»×¤¦Â¸Ê¬ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡£
¤´Í§¿Í¤È¤ÎÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â¡Û 1Ì¾¤µ¤Þ \11,410¤è¤ê¡Ê¥ì¥¤¥¯¥Õ¥í¥¢¥Ä¥¤¥ó1¼¼2Ì¾¤µ¤Þ¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¡ÚÆÃ¡¡¡¡¡¡Åµ¡Û £±.¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ´Ö¡¡12:00NOON¡¡¡úÄÌ¾ï¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ´Ö¤è¤ê1»þ´Ö±äÄ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £².¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¼«Ê¬¤Ç¿§¤Å¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ò¤ª1¿Í¤µ¤Þ1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¤ªÅÏ¤·»þ´Ö¡Û 10:00A.M.～12:00NOON
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¿§¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢1Çñ¼¼ÎÁ¡¢¤ª¿©»öÂå¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯BOX¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥°¥Ã¥º¡×Âß½ÐÎÁ¡¢¾ÃÈñÀÇ¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢¤´½ÉÇñÆü¡¢¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡Ó- ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È
- ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
- ¥é¥°¥Þ¥Ã¥È
- ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥É
- ¿åÅû
- ¥¢ー¥È¥»¥Ã¥È
¤ªÎÁÍý¤òÊÂ¤Ù¤ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥É¤ä¡¢Â«¤Í¤Æ»ý¤Ä¤È²ÖÂ«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ëÂß½Ð¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥á¥Ë¥åー
¡Ò¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯BOX¡Ó
¡ü¤¤¤Á¤´¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á
¼¢²ì¸©»º¤Î¤¤¤Á¤´¤È´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ê¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Ùー¥°¥ë¥µ¥ó¥É
¼¢²ì¤ÎÌ¾»º¡È¤¨¤ÓÆ¦¡É¤È¡ÈÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡É¤ò¥Ùー¥°¥ëÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¤³¤ß¡¢¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤ÈÌîºÚ¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Ó¥ï¥Þ¥¹¤È¶á¹¾ÊÆ¤Î¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
¥Ó¥ï¥Þ¥¹¤È¶á¹¾ÊÆ¡¢ÆüÌîºÚÄÒ¤±¤òÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ó¡£
¡ü¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¤Î¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É
¡ü¥Þ¥É¥ìー¥Ì
¡ü¥Õ¥ëー¥Ä
¡ü¥É¥ê¥ó¥¯
¡¦¹ÈÃã¡¡¡¦¥³ー¥Òー¡¡¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥åー¥¹
¾åµ¤è¤ê£±¼ïÎà¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡Û¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë TEL¡§077-521-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê2026 Ç¯1 ·î»þÅÀ¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8 ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£8 ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨±Ä¶È·ÁÂÖ¤ÎÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó±Ä¶ÈµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè´Û¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËWeb ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£