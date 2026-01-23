Ìð°æÅÄ Æ·¡¢¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²è¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁ´¹ñ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎÌð°æÅÄ Æ·¤¬¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òÄù¤á³ç¤ë¡¢Á´¹ñ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー¡ÖÌð°æÅÄ Æ· 25th Anniversary Acoustic Live Tour¡ØDOOR to DOORS¡Ù¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
6·î5Æü(¶â) Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë8·î8Æü(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS¤Þ¤ÇÁ´¹ñ9¸ø±é¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ë¡£
Ìð°æÅÄ Æ·¤Ï¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ25¥ö½ê¤ò¥®¥¿ー1ËÜ¤Ç½ä¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢ー¤òÂè°ìÃÆ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤ò·È¤¨¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¡¢¤½¤·¤Æ13ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤ÈÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²è¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー¡ØDOOR to DOORS¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±Â³¤±¤Æ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¡¢26Ç¯ÌÜ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦Ìð°æÅÄ Æ·¤Î·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ËJIN INOUE¡ÊKey.¡Ë¡¢¿åÌî ²í¾¼¡ÊPer.¡Ë¡¢ÅÄÃæ ´´¿Í¡¿³°±à °ìÇÏ¡ÊGt.¸ø±é¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿3¿ÍÊÔÀ®¤ÇÎ×¤à¡£
¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Öyaiko¡Çs eye¡×¤Ë¤ÆVIP²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò2026Ç¯¤â¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÌð°æÅÄ Æ·¤Î²»³Ú¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤òºÌ¤ë¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ÚÌð°æÅÄ Æ·¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¢£¡ÖÌð°æÅÄ Æ· 25th Anniversary Acoustic Live Tour¡ØDOOR to DOORS¡Ù¡×³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê
25¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ê¤ó¤À¤«ÂçÊÑ¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²»³Ú¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤È´õË¾¤ò¡¢¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð°æÅÄ Æ·
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
¢£¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²è¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÁ´¹ñ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ÖÌð°æÅÄ Æ· 25th Anniversary Acoustic Live Tour¡ØDOOR to DOORS¡Ù¡×
2026Ç¯6·î5Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¡¡OPEN 18:00 / START 19:00
2026Ç¯6·î17Æü(¿å)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE24¡¡OPEN 18:30 / START 19:00
2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæPIT OPEN 17:00 / START 17:30
2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ)¡¡Ê¼¸Ë¡¦·îÀ¤³¦¡¡OPEN 17:00 / START 17:30
2026Ç¯7·î5Æü(Æü)¡¡²¬»³¡¦²¬»³CRAZY MAMA KINGDOM¡¡OPEN 17:00 / START 17:30
2026Ç¯7·î12Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ãLOTS¡¡OPEN 17:00 / START 17:30
2026Ç¯7·î20Æü(·î½Ë)¡¡Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¡OPEN 16:30 / START 17:30
2026Ç¯8·î1Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ûー¥ë¡¡OPEN 17:00 / START 17:30
2026Ç¯8·î8Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS¡¡OPEN 17:00 / START 17:30
¡û¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¡§Key.JIN INOUE¡¢Per.¿åÌî ²í¾¼¡¢Gt.ÅÄÃæ ´´¿Í¡¢Gt.³°±à °ìÇÏ¡Ê7/4 Ê¼¸Ë¡¢7/5 ²¬»³¡¢8/1 Ì¾¸Å²°¡Ë
¡û¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡¡7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ
¡û¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Öyaiko¡Çs eye¡×¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈVIP²ñ°÷Àè¹Ô¼õÉÕÃæ
¤´Æþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://fanicon.net/fancommunities/4912
¢¨²ñ°÷ÍÍ¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥óÆâ¸ÇÄêÅê¹ÆÆâ¡¢URL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
➤¥Ä¥¢ー¾ðÊó¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤ß¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://yaiko.jp/event/357871
¡Ú¥ê¥êー¥¹ ¾ðÊó¡Û
13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù
2025Ç¯8·î20Æü(¿å) ¥ê¥êー¥¹
CD¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://lit.link/yaiko_doors
DL & Streaming¡§ https://yaiko.lnk.to/DOORS
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ê2DISCS¡§CD+DVD¡Ë COZP-2192/3 4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÃÆÃÅµDVDÉÕ
¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡ËCOCP-42519¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢£CMS¸ÂÄêÈ× ¡Ê¡ÖDOORS¡×½é²ó¸ÂÄêÈ× CD+DVD+T¥·¥ã¥Ä¡Ë 8,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡ ¡Ê¡ÖDOORS¡× ÄÌ¾ïÈ×CD+T¥·¥ã¥Ä¡Ë 7,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ö¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§M¡¦L¡¦XL¡¦XXL¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡Ú½é²óÆÃÅµ¡ÊCD¡ÜDVD ½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Û
¡öÌð°æÅÄ Æ·ÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¡ÖGUITAR TO UTA¡×ÆÃÊÌÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆÃÅµDVDÉÕ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼ýÏ¿¶Ê ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×/ÄÌ¾ïÈ×/CMS¸ÂÄêÈ× ¶¦ÄÌ¡ËÁ´10¶Ê¼ýÏ¿
¡ãCD¡ä
1.±³ ～DOORS ver.～¡¡¡ö7/12 ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥êー¥É¶Ê¡¡
2.¥¢¥¤¥Î¥í¥¤¡¡¡ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤ê¤¢ÀèÀ¸¤ÎÀÖ¤¤»å¡Ù¼çÂê²Î¡¡
3.sigh sigh sigh¡¡
4.º½¤Î¥±ー¥
5.¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤ï¡¡
6.Mirror
7.Singing all day
8.¥¯¥¸¥é¤Î°ß
9.À±¶õ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
10.Heaven
¡ãDVD¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë¡ä¡¡Á´5¶Ê¼ýÏ¿
¡ÖGUITAR TO UTA ～room edition～¡×
1.¼ê¤ÈÎÞ
2.Over The Distance
3.Life's like a love song
4.¶ðÂô¸ø±à
5.¤ï¤¿¤·¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î feat. ÃæÅÄ ÍµÆó¡¡¡öÃæÅÄ ÍµÆó¥«¥Ðー
¡ÚEVENT ¾ðÊó¡Û
¢£¥¹¥Ú¥ó¥È¥°¥ì¥¤¥ó Presents JAPAN BREWERS CUP 2026
Æü»þ¡§2·î7Æü(ÅÚ) 11:00～21:00
²ñ¾ì¡§²£ÉÍÂç¤µ¤ó¶¶¥Ûー¥ë
¢£MOVE ON SATURDAY LIVE supported by CANNA
Æü»þ¡§2·î12Æü(ÌÚ)¡Ú1st¡ÛOPEN 17:00 / START 18:00 ¡Ú2nd¡ÛOPEN 20:00 / START 21:00
²ñ¾ì¡§¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå
¢£FM NORTH WAVE ¡ß poroco Girls Night 2026 supported by Latier ¥é¥È¥ê¥¨
Æü»þ¡§2·î17Æü(²Ð) 17:30～21:30¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë¢¨Ìð°æÅÄ Æ·¤Ï20:00º¢½Ð±é
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥É¥á¥ë¥¥åー¥ë»¥ËÚÂçÄÌ¸ø±à
¢£2025Ç¯¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯µÇ°»ö¶È¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¡×
Æü»þ¡§3·î1Æü(Æü) OPEN 15:30 / START 16:30
²ñ¾ì¡§iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
¡ÚU-NEXTÇÛ¿® ¾ðÊó¡Û
Ìð°æÅÄ Æ·¡ßU-NEXT¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯µÇ°ÆÃ½¸¼Â»ÜÃæ
¡ûÌð°æÅÄ Æ·¤Î²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤äMV¤òÇÛ¿®Ãæ
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§ https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010522
¡ÚPROFILE/BIOGRAPHY¡Û
Ìð°æÅÄ Æ·¡¡Hitomi Yaida
ÄÌ¾Î¡¢¥ä¥¤¥³¡£1978Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ìÂçºå°é¤Á¤Î¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£
19ºÐ¤Ç¥®¥¿ー¤È½Ð²ñ¤¤¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£
2000Ç¯5·î3Æü¤Ë¥ìー¥Ù¥ë¡ÖÀÄ¶õ¥ì¥³ー¥É¡×¤è¤ê´ØÀ¾¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHowling¡×¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±Ç¯7·î12Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖB¡Çcoz I Love You¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMy Sweet Darlin¡Ç¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥µ¥Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¤«¤é¡È¥À¥ê¥À¥êÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ødaiya-monde¡Ù¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±éÅù¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¹ñÆâ¤Î³èÆ°¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢UK¥ìー¥Ù¥ë¤«¤é¤â¥ê¥êー¥¹¡¢UK¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¤ë¡£
2023Ç¯10·î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤æ¤ê¤¢ÀèÀ¸¤ÎÀÖ¤¤»å¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥¢¥¤¥Î¥í¥¤¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËYaffle¤ò·Þ¤¨¡¢Ìð°æÅÄ Æ·¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ºîÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åーËþ24¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢25¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¡£
Æ±Ç¯7·î¤«¤é2025Ç¯4·î¤Þ¤ÇÌó8¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Á´¹ñ25¥ö½ê¤Ç¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²èÂè°ìÃÆÁ´¹ñÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢ー¡ØGUITAR TO UTA 24-25¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
2025Ç¯7·î12Æü¡¢¥Ç¥Ó¥åーËþ25¼þÇ¯Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±³¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£8·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー´ë²èÂèÆóÃÆ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖÌð°æÅÄ Æ· 25th Anniversary Live Tour¡Ø25¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£8·î20Æü¤Ë¤ÏÌó3Ç¯¿¶¤ê13ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDOORS¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£