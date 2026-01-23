¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤è¤ê¡¢MasterDeckset¡ÖÌÀÆ³¥Ò¥«¥ê¡×¡¢¡ÖÌÀÀ±¥¨¥ê¥«¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢1·î23Æü(¶â)¤Ë¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤è¤êMasterDeckset¡ÖÌÀÆ³¥Ò¥«¥ê¡×¡¢MasterDeckset¡ÖÌÀÀ±¥¨¥ê¥«¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥êー¥Ö¤ä¥·¥çー¥È¥¹¥È¥ì¥¤¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ª
¤³¤ì¤«¤é¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥Ã¥¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥·¥çー¥È¥¹¥È¥ì¥¤¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹½ÃÛºÑ¤ß¥Ç¥Ã¥¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¹¥êー¥Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¤¥·ー¥È¤ä¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥³¥¤¥ó¤âÆ±º¡ª¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡ª³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿RRR»ÅÍÍ¤Î¥È¥ê¥¬ー¤¬3¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーRRRPR¥Ñ¥Ã¥¯¤âÆ±º¡ª
¶Ëµ©¤ËÇó²¡¤·¥¥ã¥é¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤â½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡ª
Á´¹ñ¤Î¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
MasterDeckset¡ÖÌÀÆ³¥Ò¥«¥ê¡×¡¢MasterDeckset¡ÖÌÀÀ±¥¨¥ê¥«¡×¤òÎ¾Êý¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¡ÖÌÀÆ³¥Ò¥«¥ê¡×¡ÖÌÀÀ±¥¨¥ê¥«¡×¤«¤é¤Î¿·Ç¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥Ö¥·¥íー¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
MasterDeckset¡ÖÌÀÆ³¥Ò¥«¥ê¡×
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û
6,050±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ýÏ¿¹ñ²È¡Û
¥Àー¥¯¥¹¥Æ¥¤¥Ä
¡Ú¥«ー¥É¼ïÎà¿ô¡Û
Á´20¼ï(ºÆÏ¿20¼ï)¡Ü¥Èー¥¯¥ó
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¹½ÃÛºÑ¤ß¥Ç¥Ã¥¡Ä1¸Ä(55Ëç¡Ü¥Èー¥¯¥ó)
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーRRRPR¥Ñ¥Ã¥¯(1ËçÆþ)¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯(Á´3¼ï)
¡¦¥·¥çー¥È¥¹¥È¥ì¥¤¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ä1¸Ä
¡¦¥¹¥êー¥Ö(53ËçÆþ)¡Ä1¸Ä
¡¦¥×¥ì¥¤¥·ー¥È¡Ä1Ëç
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥«¥¦¥ó¥¿ー¡Ä1Ëç
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥³¥¤¥ó(»æÀ½)¡Ä1¥·ー¥È
¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss12/
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
MasterDeckset¡ÖÌÀÀ±¥¨¥ê¥«¡×
¡Ú´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Û
6,050±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¼ýÏ¿¹ñ²È¡Û
¥±¥Æ¥ë¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê
¡Ú¥«ー¥É¼ïÎà¿ô¡Û
Á´20¼ï(ºÆÏ¿20¼ï)
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¹½ÃÛºÑ¤ß¥Ç¥Ã¥¡Ä1¸Ä(55Ëç)
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーRRRPR¥Ñ¥Ã¥¯(1ËçÆþ)¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯(Á´3¼ï)
¡¦¥·¥çー¥È¥¹¥È¥ì¥¤¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ä1¸Ä
¡¦¥¹¥êー¥Ö(53ËçÆþ)¡Ä1¸Ä
¡¦¥×¥ì¥¤¥·ー¥È¡Ä1Ëç
¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥«¥¦¥ó¥¿ー¡Ä1Ëç
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥³¥¤¥ó(»æÀ½)¡Ä1¥·ー¥È
¢§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://cf-vanguard.com/products/trial/dz-ss13/
¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤È¤Ï
¥Ö¥·¥íー¥É¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×¡£¸½ºß¤âÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ï2011Ç¯1·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤È¥¢¥Ë¥á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä±Ç²è¡¢¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à¡¢ÉñÂæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Â¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£2011Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É»Ô¾ì3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×20²¯Ëç¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ìÈÇ¡¢´ÊÂÎ»úÈÇ¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤ò´Þ¤á¡¢60¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
