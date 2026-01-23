AI model¡¢ÀïÎ¬Åê»ñ²È¤È»ñËÜÄó·È¡¡À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»ö¶È¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®
AI model³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ã«¸ýÂçµ¨¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖCanon Marketing Japan MIRAI Fund¡×¡¢»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈSBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖPC¡¾SBIÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¯¤é¤·¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°ÍÎÊª»º¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËµÜ¶ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¡Ê¥×¥ì¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Á°²ó¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢Åö¼Ò»ö¶È¤È¶¯¤¤¥·¥Ê¥¸ー¤òÍ¤¹¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦CVC¤«¤é¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê»ñËÜ»²²è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦Æ³ÆþÂÎÀ©¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò°ìÃÊ¤È¶¯²½¤·¡¢TVCM¡¦¹¹ð¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Î»ö¶ÈÊÑ³×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¶È³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Èºî¤ì¤ëÀ¸À®AI¡É¤«¤é¡¢¡È»ö¶È¤ÇÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÀ¸À®AI¡É¤Ø
À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¡¦EC¡¦SNS¡¦Å¹Æ¬¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÌ»º¤È¹âÂ®PDCA¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÊ¼Á¤¬Ã´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ½¸½¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡×¡Ö¸¢Íø¡¦ÎÑÍý¡¦Îà»÷À¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡×¡Ö¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢PoC»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶ÈÀìÍÑ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡¿AI¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¸À®¤«¤é¡¢TVCM¡¦¹¹ð¡¦EC¡¦¥«¥¿¥í¥°¡¦Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Þ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¡¦±¿ÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡ÖA/CLOUD¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ö¶ÈÉô¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¡È»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡É¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦Æ³ÆþÂÎÀ©¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤ò¸½¾ì¤Ç²ó¤·Â³¤±¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀïÎ¬Åê»ñ²È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡È»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¡É¤ò²ÃÂ®
º£²ó»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¡¦ÇÛ¿®¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿»ö¶È¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
(1) ¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¡¿À©ºîÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿À¸À®¡¦±¿ÍÑ¤Î¹âÅÙ²½
(2) Âç´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ´ë¶È¤Î³ÈÂç
(3) À¸³è¼ÔÀÜÅÀ¡ÊÅ¹Æ¬¡¦ÃÏ°è¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÅù¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹ÁÏ½Ð
(4) ¸¢Íø¡¦ÎÑÍý¡¦Îà»÷À¤ò´Þ¤à¡¢°Â¿´¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë»Ô¾ì´ðÈ×À°È÷¤Î¶¯²½
Åö¼Ò¤ÏÅê»ñ²È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶È³¦É¸½à¤È¤Ê¤ëÀ¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶ÈÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë·Ð±ÄÁØ¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
TVCM¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡¢À¸À®AI¤Ç¡È¼ÂÁõ¡É¤¹¤ë
À¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖPoC¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¸½¾ì¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±ÄÁØ¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼ç¤Ê²ÝÂê
¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¸¡¾Ú¡¦²þÁ±¤ò²ó¤·¤¿¤¤¤¬¡¢À©ºîÂÎÀ©¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤
¨¦ TVCM¡¦Æ°²è¹¹ð¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎPDCA¤¬Â°¿Í²½¤·¡¢ºÆ¸½À¤¬¤Ê¤¤
¨¦ Ê£¿ô°Æ¤ÎÀ©ºî¤äÇÞÂÎºÇÅ¬²½¤Ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½¤ÎÉý¤äÀ¸»ºÀ¤ò¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¤
¨¦ AI³èÍÑ¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÔÌÂ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë
¡¦À©ºî¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÉÊ¼Á¡¦¸¢Íø¡¦Ë¡Ì³¥ê¥¹¥¯¤¬¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤ë
¨¦ ¸½¾ìÇ¤¤»¤Ç¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤
¡¦À¸À®AI¤ò°ì»þÅª¤Ê³°Ãí¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼ÒÆâ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤
¨¦ ÆâÀ½²½¤äÁ´¼ÒÅ¸³«¤Î¿Ê¤áÊý¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Åö¼Ò¤Î²ò·èºö
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¡¢¡Öºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö±¿ÍÑ¤·¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£À©ºî¸½¾ì¡¦¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¡¦Ë¡Ì³¡¦±¿ÍÑÀß·×¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò¡È»ö¶ÈÊÑ³×¤Î¥ì¥Ðー¡É¤È¤·¤Æ»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦TVCM¡¦Æ°²è¹¹ðÎÎ°è
¨¦ À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ã»Ç¼´ü¤Ç¸¡¾Ú¤È²þÁ±¤ò²ó¤»¤ëÀ©ºî¡¦±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¡¦¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖPDCA
¨¦ Ê£¿ô°Æ¤Î¹âÂ®À¸À®¡¢ÇÞÂÎºÇÅ¬²½¡¢±¿ÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó
¨¦ À¤³¦´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ÈÀ¸»ºÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ëAI³èÍÑÀß·×
¡¦À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Î¶ÈÌ³²þ³×
¨¦ ÉÊ¼ÁÃ´ÊÝ¡¦¸¢ÍøÇÛÎ¸¡¦Ë¡Ì³ÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¤¿°ÂÁ´¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÀß·×
¡¦¼ÒÆâÅ¸³«¡ÊÆâÀ½²½¡Ë»Ù±ç
¨¦ ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÀ°È÷¡¢±¿ÍÑÀß·×¡¢¶µ°é¡¦ÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿È¼Áö»Ù±ç
¡ÖÀ¸À®AI¤ò¤É¤³¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀ®²Ì¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¸½¾ì±¿ÍÑ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¨¡¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡Æ¤½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@ai-model.jp / https://www.ai-model.jp/contact/
¢£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø
¡ÈÂ¿SKU¡¦Â¿¥Á¥ã¥Í¥ë¡É»þÂå¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²þ³×¤ò¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë
»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÀ©ºî¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ëÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÌ»º¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ½¸½¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö±¿ÍÑ¤¬²ó¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤«¤é¡¢Æ³Æþ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¼ç¤Ê²ÝÂê
¡¦EC¡¦SNS¡¦¹¹ð¡¦Å¹Æ¬¤Ê¤É¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÁý²Ã¤Ë¤è¤êÀ©ºîÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë
¨¦ ²èÁü¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²£ÃÇÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤º¡¢ÅÔÅÙºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤µ¤µ¤²»£±Æ¡¦¥â¥Ç¥ë»£±Æ¤Î¥³¥¹¥È¤È¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬½Å¤¤
¨¦ »£±ÆÂÔ¤Á¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÎÇäµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦SKUÁý²Ã¡¦ÈËË»´ü¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ©ºîÂÎÀ©¤¬ÁÈ¤á¤Ê¤¤
¨¦ ¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤È¥¹¥Ôー¥É¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦³°Ãí¡¦ÆâÀ½¤¬º®ºß¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉ½¸½¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¯
¨¦ À¤³¦´Ñ¤òÅý°ì¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦À¸À®AI¤ò»î¤·¤¿¤¬¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê³èÍÑ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÄêÃå¤·¤Ê¤¤
¨¦ ¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤½¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Åö¼Ò¤Î²ò·èºö
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢À¸À®AI¤ò¡ÖÆ³Æþ¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ëÆÃÍ¤Î¾¦Î®¡¦À©ºî¼ÂÌ³¡¦¥Ö¥é¥ó¥É´ÉÍý¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯²ó¤ê¡¢À®Ä¹¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ²èÁü¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡¢Á´¥Á¥ã¥Í¥ë²£ÃÇ³èÍÑ
¨¦ EC¡¦SNS¡¦¹¹ð¡¦¥«¥¿¥í¥°¡¦Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅ¸³«¤ò¼Â¸½
¡¦»£±Æ¹©Äø¤ÎÂåÂØ¡¦Êä´°¤Ë¤è¤ë¡¢¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÈÀ©ºîÉé²Ù¤Îºï¸º
¨¦ ¤µ¤µ¤²»£±Æ¡¦¥â¥Ç¥ë»£±Æ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É¤È½ÀÆðÀ¤ò¸þ¾å
¡¦ÀìÂ°AI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¤³¦´Ñ¤ÎÅý°ì
¨¦ ¥Èー¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ÈÎÌ»ºÀ¤ò³ÈÄ¥
¡¦Â¿SKU¡¦ÈËË»´ü¤Ç¤â²ó¤ëÀ©ºî±¿ÍÑÀß·×
¨¦ ÆâÀ½²½»Ù±ç¤ò´Þ¤á¡¢¸½¾ì¤¬¼«Áö¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¡ÖÀ¸À®AI¤ò¤É¤³¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À©ºî¥¹¥Ôー¥É¤ÈÎÌ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡Ö°ì»þÅª¤Ê»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤¯·Á¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×
¨¡¨¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡Æ¤½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@ai-model.jp / https://www.ai-model.jp/contact/
¢£Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Åê»ñÉô¡¡¼¡Ä¹¡¡
ÎëÌÚ ¶¬ÂÀ
Åê»ñÉô
Çë¸¶¡¡¸÷
Á°²ó¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»²²è¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£AI model³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á°²ó¤Î½Ð»ñ°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬»Ô¾ì¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎAIÀ¸À®µ»½Ñ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯AI¥â¥Ç¥ë¤äAI¥¿¥ì¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âSBI¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
R&B»ö¶È¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡¡¥»¥ó¥¿ーÄ¹
°¤Éô¡¡½Ó²ð
AI model³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÍ»¹ç¤·¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢ËëÄ¥¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë»£±Æ»ö¶È¤Ç¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ä¡¢ÂÐÏÃ·¿AI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÁÛ¡¦¼ÂÁõ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥áー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤ÈAI¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Åê»ñÂè»ÍÉô¡¡¼¡Ä¹
»³ËÜ¡¡·òÂÀÏº
AI model³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¡¢ÄÉ²Ã½Ð»ñ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶ÈÀìÂ°IP¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊAI¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸À®¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤â»Ù±ç¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å±×¡¹Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼Ò²ñ³×¿·¤òÀ¸¤à¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢MUFG¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¤è¤ê°ìÁØ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
CVC¿ä¿Ê¼¼ ¼¼Ä¹
¶¿¸¶ Ë®ÃË
¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ÇAI¤¬³èÍÑ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¥¤ì¤¿AI¤Î³«È¯¤ä³èÍÑ¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÅö¼Ò»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅý°ì¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢À½ÉÊ¤Î¥æー¥¹¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡£Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI model³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤È¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤¯¤é¤·¡×¤Ø¤Î¿¼¤¤Æ¶»¡¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¹Í¤¨¤ëË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò»°ÍÎÊª»º
¼¹¹ÔÌò°÷¡¡·ÐÍýÉôÄ¹
Ãª¶¶¹§Æó
2025Ç¯4·î¡¢SANYO¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ê¡ãAI¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ä¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢À¸À®AI¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¸õÊäÀ¸¤ò¥æー¥¶ー»²²Ã·¿¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI model³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡ÖAI¥â¥Ç¥ëÀ¸À®¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁÏ½Ð¡×¡Ö¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±é½Ð¡×¤Ê¤É¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ëAIµ»½Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³èÍÑ¤Èµ¡¼ï³«È¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µÜ¶ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
»³ÌîÆâ¡¡ÁÔ
ÊÀ¼ÒÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ëµÜºê¶ä¹Ô¤Ï¡¢Àè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆAI model³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»ý¤ÄÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAI¥¿¥ì¥ó¥È¤ò2024Ç¯11·î¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¡¢Ï¢·È¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£²ó¤ÎÅê»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÆ±¼Ò¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤Ï»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤äºÍÇ½¤ä²ÄÇ½À¤Ê¤É¤ò³È¤²¤ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Å»ö¤ò°ìÊýÅª¤ËÂåÂØ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤µ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÁÏÂ¤À¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¤Î·òÁ´¤ÊÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAI¥â¥Ç¥ëÉáµÚ¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ´ë¶È¤¬°Â¿´¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë´ðÈ×À°È÷¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡ÈË¤«¤ÊÌ¤Íè¡É¤òÀÚ¤êÂó¤¯Â¸ºß¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿¥×¥í¥À¥¯¥È¡¿¥»ー¥ë¥¹¡¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¿¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÅù¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.ai-model.jp/careers_top/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§AI model³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ã«¸ýÂçµ¨
ÀßÎ©¡§2020Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¿À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÊÑ³×¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç
URL¡§https://ai-model.jp
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
AI model³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¿»ö¶ÈÏ¢·ÈÁë¸ý
Email¡§info@ai-model.jp