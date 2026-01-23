¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤È¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ªÅ¹¡ÖBullPulu¡×¤¬1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÁ¤¤ª¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤ÎÆâÍÆ¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBull Pulu¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§²ÃÆ£ ÆóÏ¯¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ãé²¬ ¹ã¶à¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ªÅ¹¡ÖBull Pulu¡×³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ßBull Pulu¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§Bull Pulu³ÆÅ¹ÊÞ
¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ßBull Pulu¡¡¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥Úー¥¸
https://bullpulu.com/haikyu-bullpulu/(https://bullpulu.com/%E2%97%8F%E2%97%8F/)
¢£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡§¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤äÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª¤¼¤Ò¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¥á¥ó¥Ðー¤È°ì½ï¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡ª¤µ¤é¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¸ÂÄê¡Ö¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´8¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡§¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ª¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡ª
¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤äÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´8¼ï/¥é¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤â ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊGK¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ç¤â1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë12»þ～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡ÊGK¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡ https://www.store-gk.com/
¢¨¥°¥Ã¥º¤Ïºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÊÌ¡¹¤Î¤ª²ñ·×¤ò¹ç»»¤·¤Æ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤ÏÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥°¥Ã¥º¤Ï²ñ´ü½ªÎ»¸å¡¢¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤âÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥é¥ÜÁõ¾þ¡§ÉÁ¤¤ª¤³¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å¹ÊÞ¤ËÅÐ¾ì¡ª
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤´ÍèÅ¹¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃí°Õ»ö¹à
¢¨²èÁü‧¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ¥³¥é¥Ü¤Î¾ÜºÙ¡¢Ãí°Õ»ö¹à¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥³¥é¥ÜHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¡ßBull Pulu¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥Úー¥¸
https://bullpulu.com/haikyu-bullpulu/
¢¦Bull Pulu¸ø¼°X¡Ê¡÷bull_pulu¡Ë
https://x.com/bull_pulu
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒBull Pulu¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡²ÃÆ£¡¡ÆóÏ¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ãé²¬¡¡¹ã¶à
ÀßÎ©¡§2008Ç¯5·î
ËÜ¼Ò¡§¢©170-0003 ÅìµþÅÔËÅç¶è¶ð¹þ1-29-8 ÃçÈø¥Ó¥ë3³¬
»ñËÜ¶â¡§3,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖBull Pulu¡×¤ÎÄ¾±Ä»ö¶È‧¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹
URL¡§ https://bullpulu.com/
¢£¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤È¤Ï
½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë2012Ç¯2·î¤«¤é8Ç¯È¾¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï7500ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¡£¤³¤Î·æºî¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ï2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¥·¥êー¥ºÂè 4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¶ºîÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é4Ç¯¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×¤Î¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ï·à¾ìÈÇ¤Ø¡ª2024Ç¯2·î¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!!¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢±¨Ìî¹â¹»¤È°ø±ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë²»¶ð¹â¹»¤ÎÂÐ·è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡ª¤Þ¤¿¡ØÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡ÙÍ¥½¨¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!!VS¾®¤µ¤Êµð¿Í¡Ù¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¥Ð¥±¥â¥Î¤¿¤Á¤Î¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡ª±¨Ìî VS²ªÂæ¡¢ÛæÃ«³Ø±à¹â¹»VSàÂºä¹â¹»¤ÎÇ®¤½à¡¹·è¾¡¤Î·àÅª½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://haikyu.jp/
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ