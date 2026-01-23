¡Ö¥á¥¤¥Õ¥£¥¹Ì¾±Ø¥Ó¥ë¡×DBJ Green BuildingÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Å´ÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§ÆüÈæÌî Çî¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·ÊÝÍ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡Ö¥á¥¤¥Õ¥£¥¹Ì¾±Ø¥Ó¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙÈÇ¡ÖDBJ Green BuildingÇ§¾Ú¡×¤ò¿·µ¬¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê ESG ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÌ¾¸Å²°¡¦ÃæÉô·÷¤ÇºÇ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ëÊª·ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´Ä¶Ç§¾Ú¡ÊCASBEE¡¢BELS¡¢DBJ Green BuildingÇ§¾ÚÅù¡Ë¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ DBJ Green BuildingÇ§¾Ú¤Î³µÍ×
DBJ Green BuildingÇ§¾Ú¤È¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¡Ê¡ÖGreen Building¡×¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2011Ç¯4·î¤ËÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¡Ê°Ê²¼¡ÖDBJ¡×¡Ë¤¬ÁÏÀß¤·¤¿Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾ÝÊª·ï¤Î´Ä¶ÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÉºÒ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤ÎÇÛÎ¸Åù¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò´Þ¤á¤¿Áí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤òÉ¾²Á¡¦Ç§¾Ú¤·¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ©ÅÙ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢DBJµÚ¤Ó°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÉÔÆ°»º¸¦µæ½ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://igb.jp/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥ Ç§¾Ú¼èÆÀÊª·ï³µÍ×¡¦É¾²Á¥é¥ó¥¯
Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿ ¡Ö´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿·úÊª
¡ãÊª·ï³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/142009/table/21_1_b6fb4cb98d135a9dcfb7d9117f5f7053.jpg?v=202601230321 ]
£³¡¥É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¡¦Æ±¥é¥ó¥¯¥¢¥»¥Ã¥ÈÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Well-being¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£
¡¦Á´Ç®¸ò´¹´ï¡¦Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¦LED¾ÈÌÀ¤ÎºÎÍÑÅù¤Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼¹Ì³´Ä¶¤Î²÷Å¬À°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÍÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ø±ì±¿ÍÑ¤Î¼Â»Ü¡¢¥¨¥ì¥·¥Í¥Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ESG¾ðÊó¤ÎÄó¶¡Åù¡¢·úÊª´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£