¡ØKING OF PRISM¡Ù¤è¤ê¡¢¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
»þ´Ö¤âÀ¤³¦¤âÈô¤ÓÄ¶¤¨¤Æ―½é¤á¤Æ½Ð°©¤¦¡¢¥×¥ê¥º¥à¥·¥çー¡ª
¥×¥ê¥º¥à¥·¥çー¡£¤½¤ì¤Ï²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥×¥ê¥º¥à¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡ª
¡ÖKING OF PRISM¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥ê¥º¥à¥·¥çー¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢´ÑµÒ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¥È¥¤á¤«¤»¤ë¡È¥×¥ê¥º¥à¥¹¥¿¥¡¡É¤òÌÜ»Ø¤·À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
ËÜºî¤è¤ê¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Over The Rainbow¤Î3¿Í¤¬¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡ª¤Ì¤¤¥Ñ¥ë¤È¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¢¤ë¡¢Ìó12cm¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¡£ÂçÀÚ¤Ê¤ªÈ©¤äÈ±¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ü¥¢»Å¾å¤²¡£Éâ¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Á°È±¤Ï»É½«¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÊø¤ìÃÎ¤é¤º¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ñ¥ë(¤ªÍ§Ã£)¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡¢¥àー¥Ó¥Ã¥¯ÄÌ¿®ÈÎÇäÅù¤Ç¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¢£¤´Í½Ìó¡§https://www.movic.jp/shop/r/r100727_hy/
¢£¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û
¤Ì¤¤¥Ñ¥ë(Á´3¼ï)
¡Ú²Á³Ê¡Û
³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
ËÜÂÎÌó12cm
¢¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú»ÅÍÍ¡Û
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢Å´(¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤)
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026Ç¯7·îº¢Í½Äê
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¢»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡§(C) £Ô-£Á£Ò£Ô£Ó¡¿syn Sophia¡¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡¿¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¡¿KING OF PRISM Project
¢£¡ØKING OF PRISM¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kinpri.com/
¢£¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡§https://www.movic.jp
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»ö¶È¡Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ìÈÌÎÌÈÎ¸þ¤±¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡ÒÎÌÈÎ»ö¶È¡Ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥æー¥¶ー¤ËÌ´¡¢´î¤Ó¡¢´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£