360Channel¡¢TOKYO NODE¤ª¤è¤Ó¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¤Ç¼¡À¤Âå·¿AR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡Ø360maps¡Ù¤ÎÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾·Ã»Ê¡Ë¤Ï¡¢¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔ ¿µ¸ã¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖTOKYO NODE¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎAR MAP¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø360maps¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¥Þ¥Ã¥×¡Ë¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Âç¤ÊÊ£¹ç»ÜÀßÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ³Î¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢XRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ß¤ÏÅìµþÅÔ¤¬¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥¹¥¿ーÁÏÀ®»ö¶È¡ÖTIB CATAPULT¡×¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¡Ø360maps¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://corp.360ch.tv/360maps
¢£ Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡Ø360maps¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥¹¥È¥¢¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤ÆÆ»°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î2D¥Þ¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¥ëー¥È¤ò½Å¤Í¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖAR¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤²°Æâ¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¡ÖTOKYO NODE¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¡×¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÆ»°ÆÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ÜÀßÆâ¤Î²óÍ·¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ø360maps¡Ù¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. ¹âÀºÅÙ¤Ê°ÌÃÖÆÃÄê¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó1¤Ä¤Ç¸½ºßÃÏ¤òÀµ³Î¤Ë¼èÆÀ¡ÊVPSµ»½ÑÅù¡Ë¡£Ä¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖAR¥Ó¥åー¡×¤È¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö2D¥Þ¥Ã¥×¡×¤òÆ±»þ¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÌÂ¤ï¤ºÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£
2. °ÜÆ°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áµ¡Ç½¡×¤Î¼ÂÁõ
Å¹ÊÞ¸¡º÷¤ä·ÐÏ©°ÆÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢360Channel¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿XRµ»½Ñ¤È°ÌÃÖ¾ðÊó¥²ー¥à¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æµ¡Ç½¤Ï¡¢ÍøÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆON/OFF¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡⚫︎¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー / Ææ²ò¤¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¡»ÜÀß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö¡£
¡¡⚫︎IP¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ëÆ»°ÆÆâ¤ä¡¢À¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿ARÁõ¾þ¡£
¡¡⚫︎¶õ´Ö±é½Ð
¡¡¡¡AR/MRµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÜÀß¶õ´Ö¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£360Channel¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÆü¾ï¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
株式会社360Channel　会社概要
社名：株式会社360Channel（ヨミ：サンロクマルチャンネル）
設立：2015年11月2日
資本金：2.88億円（資本準備金含む）
代表者：代表取締役社長　小松 啓司
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ ·Ã»Ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹çXR¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹»ö¶È¡¢360ÅÙÆ°²è´ØÏ¢»ö¶È¡¢AI´ØÏ¢»ö¶È¡¢»ÜÀßDX´ØÏ¢»ö¶È
株式会社コロプラ　会社概要
コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。
社名：株式会社コロプラ
設立：2008年10月1日
代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO　宮本貴志
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼þÊÕ»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£