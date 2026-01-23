¾®ÅÄµÞ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーCHAKKA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÆâ³ÕÉÜ¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¡×¤¬Ï¢·È¡¡¥Ò¥È¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄµÞ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½ß¡Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¸³è¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¶¦ÁÏ´ë²è¡Ö¥Ò¥È¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Êhttps://chakka-local.jp/ignition/761/¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÅö¼Ò¤ÎÆÈ¼«¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡È¾ÃÈñ·¿´Ø·¸¿Í¸ý¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¸þ¾å¡¦¹¥°Õ¾úÀ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬´ë
²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡ÈÃÏ°è¤Ë²Ð¤òÅô¤¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCHAKKA¡×¤ò¼´¤Ë¡¢µ»ö¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤äÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è½Û´Ä¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦»ÔÌ±¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃÏ°èÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¸³è¼Ô¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ°è¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬³°Éô¤ËÅÁ¤ï¤é¤º¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤¬ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÄ©Àï¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤äÄ©Àï¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎºÇ½é¤ÎÀÜÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è°Ê³°¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤â¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤ä¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Á³¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æâ³ÕÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¤È¤Ï¡©
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¤Ï¡¢SDGs¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Î»°Â¦ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÄÌ¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Î§Åª¹¥½Û´Ä¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¾ÃÈñ·¿´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ä»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÀ¸»º·¿´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÎÁÐÊý¤¬°é¤Þ¤ì¡¢Áê¸ß¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿Þ1¡Ë
¿Þ 1¡¡¾ÃÈñ·¿´Ø·¸¿Í¸ý¤ÈÀ¸»º·¿´Ø·¸¿Í¸ý¤Î°éÀ®¹½Â¤
¢£´ë²èÆâÍÆ
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCHAKKA¡×¤Ç¤Î¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ
ÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òCHAKKAÊÔ½¸Éô¤¬¸½ÃÏ¼èºà¤ò¼Â»Ü¡£ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤Ë·¡¤ê²¼¤²¡¢µ»ö¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤¬ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¯¡×¡Ö¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡×¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¡§Ä¹ºê¸©ÇÈº´¸«Ä®¡¿2026Ç¯1·î23Æü(¶â) ¸ø³«
¡¡¡ÖÃÏ°èÆâ½Û´Ä¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÍÒ¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆ«¶¿¡¢ÇÈº´¸«Ä®¡£
¡¡¡¡´±Ì±°ìÂÎ¡¢ÃÏ°è°ì´Ý¤Ç²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÃÏ°èÀ¤Î°é¤ßÊý¡×
Âè2ÃÆ¡§Ä®ÅÄ»Ô ¾®ÌîÏ©ÃÝ¶æ³ÚÉô¡¿2026Ç¯2·î4Æü(¿å) ¸ø³«Í½Äê
¡¡¡ÖÊüÃÖÃÝÎÓ¤Ë¡Ø³Ú¤·¤µ¡Ù¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡£
¡¡¡¡¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÂ³¤±¤ëÎ¤»³ÊÝÁ´¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¡×
Âè3ÃÆ¡§´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¿2026Ç¯2·î13Æü(¶â) ¸ø³«Í½Äê
¡¡¡Ö¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤«¤é¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¡¡¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¡ßÉü¶½¥â¥Ç¥ë¡×
¡¦POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈÃÏ°èÃå²ÐÅ¹¡É ¤Î³«ºÅ
CHAKKA¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÃÏ°è¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢»ºÉÊ¡¦¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è¼Ô¤¬ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¢2·î22Æü(Æü)¡¡10:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁá¤á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§¾®ÅÄµÞÀþ¡¡³¤Ï·Ì¾±Ø²þ»¥Æâ¤ª¤è¤Ó¥í¥Þ¥ó¥¹¥«ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¡¡¡¡¡¡¢¨±Ø²þ»¥Æâ¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡Æþ¾ìÎÁ¤Ï½ÐÅ¹¥Öー¥¹¤Î²¡°õ¸å¡¢±ØÁë¸ý¤ÇÊÖ¶â¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¥í¥Þ¥ó¥¹¥«ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æþ¾ìÎÁ¡¦Æþ´ÛÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¥í¥Þ¥ó¥¹¥«ー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎºÇ½ªÆþ´Û»þ´Ö¤Ï16:30¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿Þ¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨ÃÏ°èÃå²ÐÅ¹¤Î½º´ï¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ÆîÂÊÁ»Ô¤ÎÌÚºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆîÂÊÁ»Ô¤ÎÃÏ°è³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈó±ÄÍø³ô¼°²ñ¼ÒBUND¤Ë¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯¿®
¾®ÅÄµÞÀþ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ»ö¤ä³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¦¿¨¤ì¤ë¸å²¡¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÞÂÎ¡§¾®ÅÄµÞÀþ¼ÖÆâ¥Ó¥¸¥ç¥ó OTV¤Ç¤ÎÊü±Ç¡¡2026Ç¯£±·î26Æü(·î)～
¡¡¡¡¡¡¾®ÅÄµÞÀþ¿·½É±ØÀ¾¸ýÃÏ²¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤ÎÊü±Ç¡¡2026Ç¯£±·î26Æü(·î)～
¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍèË¬¼Ô¤Ø¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤ä¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¹¥°Õ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É·×Â¬¤·¡¢º£¸å¤Î»Üºö¸¡Æ¤¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¢£¾®ÅÄµÞ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー CHAKKA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡©
¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î´ÑÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó¶¡¡¦¶¦Í¤·¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«»ëÅÀ¤Ç¤ÎÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÃæ¡¢¡È¤½¤Î¿Í¤À¤«¤é¡É¡È¤½¤ÎÃÏ°è¤À¤«¤é¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCHAKKA¡×¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤³¤ì¤«¤éÃÏ°è³èÆ°¤ò»Ö¤¹¿Í¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê´ÑÅÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢ÉÔ°Â¤ò¿¡¤¤¡¢»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿Í¤ò·Ò¤°¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë²Ð¤òÅô¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Îµ¤¤Å¤¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª¥µ¥¤¥ÈURL¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://chakka-local.jp/
¢£Åö¼Ò¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ·¿´Ø·¸¿Í¸ý¤È¤Ï¡©
¡¡¾®ÅÄµÞ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é³Ø½ÑÅª¤Ë´Ø·¸¿Í¸ý¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ØÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼Ô¤¬¿·¤¿¤Ë¤æ¤ë¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÏ°è¤ò¡È¤æ¤ë¤µ¤È¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¼ã¼Ô¤ÈÃÏ°è¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤´Ø·¸¤È¤Ï²¿¤«¡©¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ö¤æ¤ë¤µ¤ÈLabo.(https://flight-room.com/yurusatolabo/)¡×¤òÈ¯Â¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï´Ø·¸¿Í¸ý¤Î¥¿¥¤¥×Ê¬Îà¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÏÂç¤¤¯¡ÖÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ä»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸»º·¿¡×¤È¡ÖÃÏ°è¤Ø¤Î¶¦´¶¤ò¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¾ÃÈñ·¿¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¿Þ2¡Ë
¢ª»²¾È¥µ¥¤¥ÈURL¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://flight-room.com/article/1861/
¿Þ 2¡¡´Ø·¸¿Í¸ý¤Î¥¿¥¤¥×Ê¬Îà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
