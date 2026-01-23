º£Ç¯¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¥Ã¥ºÉôÌç¤ò¿·Àß¡ÖÂè1£²²óÁ´¹ñ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ÀÑ¤ßÁª¼ê¸¢¡×
¡¡Í·±àÃÏ¡Ö¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¡×¤Ï2·î11Æü(¿å½Ë)¡¦14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³presents Âè12²óÁ´¹ñ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ÀÑ¤ßÁª¼ê¸¢～ÁÛ¤¤¤Î¿ô¤À¤±¡¢¥Á¥í¥ë½Å¤Í¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤ò¤¤¤¯¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥Ã¥ºÉôÌç¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆü¤È¤â³ÆÉôÌç¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥ì¥®¥å¥éーÉôÌç¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï1,000¸Ä¤Î¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âß½Ð²èÁü¡ÖÁ´¹ñ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ÀÑ¤ßÁª¼ê¸¢¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×
³«ºÅ³µÍ×
¡ÎÆü¡¡¡¡Äø¡Ï 2026Ç¯2·î11Æü(¿å½Ë)¡¦14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¡¡¢¨¹ÓÅ·Ãæ»ß
¢£Í½Áª
¡Î»þ¡¡¡¡´Ö¡Ï³ÆÆü10:00～14:00¡¡¢¨¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÍ½Áª½ªÎ»¡¡
¡Î¾ì¡¡¡¡½ê¡ÏÂÀÍÛ¤Î¹¾ìÆÃÀß¥Öー¥¹
¡ÎÎÁ¡¡¡¡¶â¡Ï1¿Í1²ó100±ß¡¡¢¨ÊÌÅÓÍ·±àÃÏÆþ±àÎÁ¤¬É¬Í×
¡Î½Ð¾ì»ñ³Ê¡ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤·
¡Î¥ë ー ¥ë ¡Ï£±.À©¸Â»þ´Ö30ÉÃ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².ÀÑ¤ßÊý¤Ï1ÃÊ¤Ë¤Ä¤1¸Ä(¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Î¸þ¤¤Ï¼«Í³)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.Êø¤ì¤Æ¤âÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÑ¤ßÄ¾¤·²Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.ÀÑ¤ó¤À¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤ÏÀ©¸Â»þ´Ö·Ð²á¸å¡¢5ÉÃ¥ー¥×¤ÇµÏ¿Ç§Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ.ÉÔÀµ¤äÂ¾¤Î¿Í¤òË¸³²¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼º³Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£¶.Æ±»þÀÑ¤ßNG
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·.À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë1¸Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¾å°Ì¼Ô¤¬·è¾¡¿Ê½Ð
¡Î¾Þ¡¡¡¡ÉÊ¡ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Ê¬¤Î¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È(Êø¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï2¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È)
¢£·è¾¡
¡Î»þ¡¡¡¡´Ö¡Ï³ÆÆü15:30～¡¡
¡Î¾ì¡¡¡¡½ê¡ÏÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¥¹¥Æー¥¸¡¡
¡Î½Ð¾ì»ñ³Ê¡Ï¥ì¥®¥å¥éーÉôÌç(Ç¯ÎðÉÔÌä)¡§³ÆÆüÍ½ÁªÄÌ²á¾å°Ì10Ì¾ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥Ã¥ºÉôÌç(¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý) ¡§³ÆÆüÍ½ÁªÄÌ²á¾å°Ì5Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½ÁªÄÌ²á¼Ô¤ÎÈ¯É½¤ÏÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤¬Î¾ÉôÌç¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢¤¤¤º¤ì¤«°ìÊý¤ÎÉôÌç¤Ø¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½Ð¾ì¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹
¡Î¥ë ー ¥ë ¡Ï¥ì¥®¥å¥éーÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¾å°Ì10Ì¾¤¬»²²Ã(Æ±¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿Êý¤òÍ¥Àè)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².À©¸Â»þ´Ö30ÉÃ¡¢3ËÜ¾¡Éé¤Î¹ç·×¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·èÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥Ã¥ºÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿¾å°Ì5Ì¾¤¬»²²Ã(Æ±¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÀè¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿Êý¤òÍ¥Àè)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².À©¸Â»þ´Ö30ÉÃ¡¢2ËÜ¾¡Éé¤Î¹ç·×¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·èÄê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ëー¥ë¤Ï³ÆÉôÌç¤È¤âÍ½Áª¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹
¡Î¾Þ¡¡¡¡ÉÊ¡Ï¥ì¥®¥å¥éーÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í¥¾¡¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³1,000¸Ä¡¡¡¡¡¡½àÍ¥¾¡¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³300¸Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3°Ì¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³100¸Ä¡¡¡¡¡¡ ¡¡4°Ì～10°Ì¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ä¤«¤ß¼è¤ê1²ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥Ã¥ºÉôÌç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í¥¾¡¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³300¸Ä¡¡¡¡¡¡ ½àÍ¥¾¡¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³200¸Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3°Ì¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³100¸Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 4°Ì¡¢5°Ì¡§¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ä¤«¤ß¼è¤ê2²ó
Âß½Ð²èÁü¡ÖÁ´¹ñ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ÀÑ¤ßÁª¼ê¸¢(ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò£±.)¡×
Âß½Ð²èÁü¡ÖÁ´¹ñ¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³ÀÑ¤ßÁª¼ê¸¢(ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò£².)¡×