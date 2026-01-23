1/27(²Ð) Âè4²ó·ò¹¯·Ð±ÄEXPO½© 2026Ç¯ÅÙ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤»Üºö¤ÈÀìÌç¿¦¤È¤ÎÏ¢·È¡¡¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¿ùÅÄÍºÆó)»º¶ÈÊÝ·ò»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ù¼Ò³«Àß¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿2025Ç¯11·î³«ºÅ¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ÂÄê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
2026Ç¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»º¶È°å¤äÊÝ·ò»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç¿¦¤È¡¢´ë¶È¤Î¼ÂÌ³¿ä¿Ê¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀìÌç¿¦¤È¤É¤¦Ï¢·È¤¹¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÌ³Ã´Åö¼ÔÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¤ÏÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¤Ç¤Î¸½ÃÏ»²²Ã¤ÎÊý¤Î¤ß¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙ¤Î»Üºö¸¡Æ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/1817690703815/WN_-nzQcpiPQoC1OksDsm407A
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00-14:40
¡¦²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
- »º¶È°å¤äÊÝ·ò»Õ¤È¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÏ¢·ÈÊýË¡¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý
- ·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ººÉ¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÆ³Æþ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
- ¡Ú13:00-¡Û¤´°§»¢¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸
- ¡Ú13:05-¡Û¡Ö±ÒÀ¸¤òÀ°¤¨¡¢Æ°µ¡¤Å¤±¤Ç¿¤Ð¤¹¡×·ò¹¯·Ð±Ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¡¡°å»õÌô³Ø°è ¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸Íý³Ø ½õ¶µ¡¦»º¶È°å¡¡¾¡ÅÄ ¹É´ð »á¿´Íý³Ø¼Ô¥Ïー¥º¥Ðー¥°¤ÎÆóÍ×°øÍýÏÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¦Ì³¤ÎËþÂÅÙ¤ÏÆ°µ¡¤Å¤±Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¦Ì³¤ÎÉÔËþÅÙ¤Ï±ÒÀ¸Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»º¶È°å¤Ï¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¡Ö±ÒÀ¸¡×¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÔËþ¤Î²ò¾Ã¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï·ò¹¯¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡Ö±ÒÀ¸¡×ÌÌ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Ö±é¼Ô¤¬»º¶È°å¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅªÅê»ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î»º¶È°å¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú13:50-13:55¡ÛµÙ·Æ
- ¡Ú13:55-¡Û¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ·ò»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸EAP¥»¥ó¥¿ー¡¡EAP»ö¶ÈÉô ¥«¥¦¥ó¥»¥éー¥Áー¥à ÊÝ·ò»Õ¡¡Ë¾·î ÈÏ»Ò »á·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½÷À½¾¶È°÷¤¬Êú¤¨¤ëÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤ä½¢¶È·ÑÂ³¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¿¦¾ì¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¼Â¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÊÝ·ò»Õ¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¹ÖÏÃ¤ä¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤È°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À»öÎã¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú14:15-¡Û¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë·ò¹¯·Ð±Ä ～´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê～¥·¥ß¥º¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ÉÍýÉôÁíÌ³¿Í»ö²Ý ·¸Ä¹¡¡Âç°æ ÎÉ»Ò »á·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯»Ù±ç¤ò´ë¶ÈÀïÎ¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤äºÎÍÑÎÏ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¤ÎÂè°ìÊâ¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÂÁ©»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÁØ¤ÎÍý²ò³ÍÆÀ¡¢¼ÒÆâÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹ÂÐºö¤ä¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¶ñÂÎºö¤Î¤´¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ç´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ú14:30-¡Û¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://mstage-corp.zoom.us/webinar/register/1817690703815/WN_-nzQcpiPQoC1OksDsm407A
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï11/21(¶â)³«ºÅ»þ¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏË¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶¥¹çÂ¾¼ÒÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ö¶È¾ì¸þ¤±»º¶ÈÊÝ·ò»Ù±ç¡¢°åÎÅ¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£»º¶ÈÊÝ·òÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¦·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¼Â»Ü¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤Î3¤Ä¤ò¼´¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ´ë¶È¿ô2,250¼Ò¡¢Æ³Æþ»ö¶È½ê¿ô6,600»ö¶È½ê¡Ê2025Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë7Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿ùÅÄ ÍºÆó
ÀßÎ©¡§2003Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§¢©141-6005¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê2-1-1¡¡ThinkPark Tower5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»ö¶È¾ì¸þ¤±»º¶ÈÊÝ·ò»Ù±ç¡¢°åÎÅ¿ÍºàÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È(https://sangyohokensupport.jp/)
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://mstage-corp.jp/)
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£