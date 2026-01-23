¥Ú¡¦¥¤¥Ë¥ç¥¯¡õ¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø±§Ãè¤ò¤¢¤²¤ë¡Ù¤ò2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡¦ËÜ¹ñÆ±»þ¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®·èÄê¡ª
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø±§Ãè¤ò¤¢¤²¤ë¡Ù¤ò"U-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë"¤È¤·¤ÆÆüËÜ½é¡¦ËÜ¹ñÆ±»þ¤Ç¤ÎÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤éºÇ°¤ÎÁêÀ¤À¤Ã¤¿¡ÈµÁÍý¤Î²ÈÂ²¡É¤Ç¤¢¤ëÃË½÷¤¬¡¢1ºÐ¤Î±ù¤Ã»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ËÆÍÁ³¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
¡ØÎõ½÷¥Ñ¥¯»á·ÀÌó·ëº§ÅÁ¡Ù¤ä¡Ø¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ú¡¦¥¤¥Ë¥ç¥¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤Ê³°¸«¤ÎÎ¢¤Ë¿Í°ìÇÜ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÈë¤á¤¿¼Ì¿¿²È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¥½¥ó¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£
°ìÊý¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー°î¤ì¤ë½¢³èÀ¸¥¦¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ò¡¢¡Ø¥Ð¥Ëー¤È¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¡Ù¤ä¡ØËâ½÷-·¯¤òµß¤¦¥á¥½¥Ã¥É-¡Ù¤Î¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢1ºÐ¤Î±ù¤Ã»Ò¡¦¥¦¥¸¥å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤¤¤¦¡È¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤Ø²Ì´º¤ËÄ©¤à»Ñ¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï¶á¤¹¤®¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Ï±ó¤¹¤®¤ë´Ø·¸À¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥¦¥¸¥å¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¯Æó¿Í¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¤Ç¤ÏËÜºî¤ò´Ú¹ñÊüÁ÷¤ÈÆ±Æü¤Î2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀê¤Ç¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø±§Ãè¤ò¤¢¤²¤ë¡Ù
¸¶Âê¡§우주를 줄게
À½ºî¹ñ¡§´Ú¹ñ
À½ºîÇ¯¡§2026
ÇÛ¿®¾ðÊó¡§U-NEXT¡¿¸«ÊüÂê¡¿ËÜ¹ñÆ±»þ¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë24:00¡¡ ¢¨Ëè½µ¿åÌÚÇÛ¿®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
±é½Ð¡§¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥¸¥ó
µÓËÜ¡§¥¹¥¸¥ó¡¢¥·¥ó¡¦¥¤¥Ò¥ç¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥Ú¡¦¥¤¥Ë¥ç¥¯¡¢¥Î¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥£¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥Ï¥à¤Û¤«
(C) STUDIO DRAGON CORPORATION
U-NEXT
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É42ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢124Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2025Ç¯10·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£