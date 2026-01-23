³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡¢¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½¡ÊNINS¡Ë¤è¤ê¡ÖNINS¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ËÇ§Äê¡£³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¼ÂÍÑ²½¤ò²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÙÃÓ ´²¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂç³Ø¶¦Æ±ÍøÍÑµ¡´ØË¡¿Í ¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½ ¡ÊNINS¡Ë¤è¤ê¡¢¡ÖNINS¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼øÍ¿¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯£¸·î¤ËÀ©Äê¤·¤¿¡ÖÂç³Ø¶¦Æ±ÍøÍÑµ¡´ØË¡¿Í¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½È¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¾Î¹æ¼øÍ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¡¹½¤Î¸¦µæÀ®²ÌÅù¤ò³èÍÑ¤·¤Æµ¯¶È¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡ÖNINS¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î¾Î¹æ¤Î¼øÍ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½Ä¹¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢³ËÍ»¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Éé¥¤¥ª¥ó¥Óー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤òÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎËÙÃÓ´²»á¤Î²¼¡¢¾Íè¤Î³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹â¥¨¥Í¥ë¥®ーÂçÅÅÎ®¥Óー¥àµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¸¦µæÀ®²ÌÅù¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¼§¾ìÊÄ¤¸¹þ¤áÊý¼°³ËÍ»¹çÏ§¤Î²ÃÇ®¡¦¶îÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë´ð´´µ»½Ñ¡ÖÃæÀÎ³»ÒÆþ¼Í²ÃÇ®ÁõÃÖ¡ÊNBI¡Ë¡×¤ÎÀß·×¤ª¤è¤Ó³«È¯¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡¢¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½¡ÊNINS¡ËÇ§Äê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥Þ¤ò1²¯ÅÙ°Ê¾å¤Ë²ÃÇ®¤·Â³¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼çÍ×¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¹â¥¨¥Í¥ë¥®ーÎ³»Ò¥Óー¥à¤òÂÇ¤Á¹þ¤àNBI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Âç¶¯ÅÙ¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ê¡ÖÉé¥¤¥ª¥ó¸»NBI¡×¤ÎÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ËÍ»¹ç²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡ÊNIFS¡ËÅù¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎ¸«¤È¼Â¾Ú¼ÂÀÓ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Éé¥¤¥ª¥ó¥Óー¥à¤òÍÑ¤¤¤¿NBIÁõÃÖ¤ÎÀß·×¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ´°·ë¤Ç¤¤ëÌ±´Ö´ë¶È¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´õ¾¯¤Êµ»½Ñ¥¢¥»¥Ã¥È¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ËÍ»¹ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ø¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ËÍ»¹çÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÂçÅÅÎ®¥Óー¥àµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó±ÕÂÎ¶âÂ°Î®Æ°À©¸æµ»½Ñ¤ò¡¢°åÎÅÍÑÃæÀ»Ò¸»¤ä±§Ãè¿ä¿Êµ¡¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ©¸æ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎÙÀÜ»º¶È¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥à¥Õ¥©ー¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó (Beam for Fusion Co. Ltd.)
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÙÃÓ ´²
½êºßÃÏ¡§ ´ôÉì¸©²Ä»ù»Ôºù¥±µÖ 6-73-18
ÀßÎ©¡§2023Ç¯9·î
URL¡§ https://beam4fusion.com
