¥²ー¥à¡ØÌÄÄ¬¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¶ãðÃ¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖHanabee¡×¤è¤ê¡¢¡ØÌÄÄ¬¡§Wuthering Waves ¶ãðÃ 1/6¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
¡üÌÄÄ¬¡§Wuthering Waves ¶ãðÃ 1/6¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196653&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£ÌÄÄ¬¡§Wuthering Waves ¶ãðÃ 1/6¥¹¥±ー¥ë ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§27,390±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯10·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§Hanabee
¡Ú¥¹¥±ー¥ë¡Û1/6
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§Ìó335mm
¡ÚÁÇºà¡ÛPVC¡¢ABS
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
¡¦ÂæºÂ
¢ãÆÃÅµ¢ä
¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¸¶·¿¡§Okaze
ºÌ¿§¡§Peng
HanaBee¤è¤ê¡¢¥²ー¥à¡ØÌÄÄ¬¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¶ãðÃ¤¬1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
■鳴潮:Wuthering Waves 鳴弦 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196653&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¡ØÌÄÄ¬¡Ù´ØÏ¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡Û(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=37324&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)KURO GAMES ALL RIGHTS RESERVED
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
