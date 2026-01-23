ÆüÎ©¤¬Âç¿¹±Ø³«¶È150¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢CLUB OMORI¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê(°Ê²¼¡¢ÆüÎ©)¤Ï¡¢JRÂç¿¹±Ø¤¬2026Ç¯6·î12Æü¤Ë³«¶È150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢JRÅìÆüËÜ)¤È¡ÖCLUB OMORI(¥¯¥é¥ÖÂç¿¹)¡×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¿ä¿Ê¤¹¤ëµÇ°»ö¶È¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Âç¿¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à&¥µー¥Ó¥¹¥»¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²ÂÀá¤ò·Þ¤¨¤ë1Ç¯Á°¤«¤é¡¢Âç¿¹¤ÎÎò»Ë¤äÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCLUB OMORI¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¢´ë¶È¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤²»Üºö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*1¡£ÆüÎ©¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖCLUB OMORI¡×¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ë¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÎ©¤Ï1972Ç¯¤ËÂç¿¹¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎÍ×½ê¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤¬IT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Å´Æ»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢ÄÌ¿®¡¢´±¸øÄ£¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¿ô¡¹¤ÎÄ©Àï¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Âç¿¹¤Ï¥Çー¥¿¤«¤é²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖLumada¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È¤ò¸£°ú¤¹¤ë»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹JRÂç¿¹±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î150¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ËºÝ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÆüÎ©¤ÈÂç¿¹¤ÎÎò»Ë¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ³°¤Ç¤³¤Î¤ª½Ë¤¤´ü´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÈCLUB OMORI¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÈÂç¿¹¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀµÇ°¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Óー¥ëÀ©ºî¡¦ÈÎÇä*2¤Î´ë²è¤Ë¡¢ÆüÎ©¼Ò°÷¤¬¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡¢AI³èÍÑ»Ù±ç(with AI)¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ Åö¼Ò¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂç¿¹¥Ù¥ë¥Ýー¥È¤¬ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÂç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüÎ©¤ÈÂç¿¹¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¥¢¥ó¥Ðー¡×¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¡¢2025Ç¯12·î¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ä¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤äÂç¿¹¤òË¬¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤ä³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎºÆÈ¯¸«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÆüÎ©¤Ï¡¢ËÜ»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÆüÎ©¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¼Ò²ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ËÀ¸¤«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 JRÅìÆüËÜ¥Ë¥åー¥¹ https://www.jreast.co.jp/press/2025/tokyo/20250612_to01.pdf
*2 https://www.jreast.co.jp/info/2025/tokyo/20250801_to01.pdf
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Óー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âç¿¹¤Î¤Þ¤Á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ãー¥Þ¥óÄÌ¤ê¡×¡ÖÃÓ¾åÄÌ¤ê¡×¡Öºù¿·Æ»¡×¤Ê¤ÉÊª¸ì¤¬¤¦¤«¤Ö¡ÈÄÌ¤ê¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ß¤Á¡áÆü¾ï¤Ë¤¢¤ëÉ÷·Ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢CLUB OMORI¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»Üºö¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüÎ©¤Ï¡¢¡ÖÂç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Óー¥ë¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ì¾¾Î¡§Âç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¥¢¥ó¥Ðー
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î26Æü
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§NewDays¥ß¥Ë Âç¿¹1¹æ¡ÊÂç¿¹±ØÃæ±û²þ»¥³°¡ËÂ¾
¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡ÖHello,Omori. Hello, The Future.¡×
Âç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¥¢¥ó¥Ðー ― ¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢µ»½Ñ¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë ―
¤«¤Ä¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤È³¤¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¡×¡£¤³¤³¤Ï¡¢ÀïÁ°¡¦Àï¸å¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬´À¤òÎ®¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¿®¤¸¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÆ»¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¼ÂÄ¾¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥·¥Ã¥×¡×¤È¡¢ÄÌ¤ê¤¬»ý¤Ä¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸÷¤È¿§¤ÈÌ£¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¹¤ËÃí¤®¸÷¤Ë¤«¤¶¤»¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤Î³¹¤ò»Ù¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ä³èµ¤¤¢¤ë»Ñ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²áµî¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ì¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
Âç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¥¢¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Î¡¢¤¢¤«¤ë¤¤¸÷¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¿¹³¤´ßÄÌ¤ê¥¢¥ó¥Ðー¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡
