EC¥µ¥¤¥È¤ÎÇä¾å¤Ë¹×¸¥¡ª¥«¥´Íî¤ÁÂÐºö¥Äー¥ë¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¤¬¡ÖITreview Grid Award 2025 Winter¡×¤Ç¡ÖLeader¡×¼õ¾Þ
¡É¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå¿¿¼ù¡¢°Ê²¼¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥«¥´Íî¤ÁÆÃ²½·¿MA¥Äー¥ë¡ØCART RECOVERY(R)¡Ê¥«ー¥È¥ê¥«¥Ð¥êー¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¼Ò¼çºÅ¤Î¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ ¥«¥´Íî¤ÁÂÐºö¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¡¦ËþÂÅÙ¤Ç¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á¡ÖLeader¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£²ó¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¤¬¥«¥´Íî¤ÁÂÐºö¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖLeader¡×¤È¤Ï
¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¹õÌî ¸»ÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±ITÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥æー¥¶ー¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ä»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤Î»Í¾Ý¸Â¥Þ¥Ã¥×¡ÖITreview Grid¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ITreview¤Î¡ÖLeader¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£
¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¥ì¥Ó¥åー¥Úー¥¸¡§https://www.itreview.jp/products/cart-recovery/reviews
¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥êー
¥«¥´Íî¤ÁÂÐºö¡§https://www.itreview.jp/categories/shopping-cart-abandonment
¢¡¥«¥´Íî¤ÁÆÃ²½·¿MA¥Äー¥ë¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¤È¤Ï
¥áー¥ë¤È¹¹ð¤ò¥æー¥¶ー¤Î¹ØÇã¸¡Æ¤°ÕÍß¤¬¹â¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥«¥´Íî¤Á¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ò¥µ¥¤¥È¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢³«ÉõÎ¨39.1%～48.2%¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨8.7%～11.6%¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤Ï2.3%～2.7%¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇÂç¤Ç18.6%¤Î¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤Î¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê³Æ¸ú²Ì¤Ï¡¢ÇÛ¿®¿ô¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
·î³Û39,000±ß¡ÊÀÇ¹þ42,900±ß¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤¤¤¦Äã¥³¥¹¥È¤ÇÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¿ô¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÇä¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤´ËþÂ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ ¡Ö¥«¥´Íî¤Á¡×¤ª¤è¤Ó¡ØCART RECOVERY(R)¡Ù¡Ø¥«ー¥È¥ê¥«¥Ð¥êー¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§¥µ¥¤¥È¤Î¥«¥´Íî¤Á¿ô¤¬·î´Ö10Ëü°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー²ñ¼Ò³µÍ×
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡É¤ò¿®¾ò¤Ë¡¢¥Çー¥¿µ¯ÅÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
URL¡¡¡§ https://www.e-agency.co.jp/
ÂåÉ½¡¡¡§¹ÃÈå ¿¿¼ù
ÀßÎ©¡¡¡§1999Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§9,500Ëü±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§¹ñÆâÃ±ÂÎ154Ì¾/¹ñÆâÏ¢·ë246Ì¾¡Ê2025Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦SaaS»ö¶È
¡¦Ãæ¹ñ»ö¶È¡¢ASEAN»ö¶È
¢¡¡Ø¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Í±×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦shuttoËÝÌõ¡¡https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
¡¦CART RECOVERY(R)¡¡https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
¡¦Contents Recommend¡¡https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend
¡¦¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥ì¥³¥á¥ó¥É¡¡https://www.submit.ne.jp/recommend
¡¦¤µ¤Ö¤ß¤Ã¤È¡ª¥áー¥ëÇÛ¿®¡¡https://www.submit.ne.jp/mail
¡¦API Mail¡¡https://www.submit.ne.jp/apimail
¡¦KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto
¡¦DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast
¢¡ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー
¥¯¥é¥¦¥É»ö¶ÈËÜÉô
¡üCART RECOVERY(R)Ã´Åö¡§ÃÝ²¼¡¦º´Çì¡¦Ô¢²¬
email¡¡ ¡§cart_recovery_support@dragon.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.submit.ne.jp/cartrecovery/contact
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-9-4 »½»å²ñ´Û4³¬
TEL¡§03-4334-9096