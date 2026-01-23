¥¨¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºÆüËÜÂåÉ½HC¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¤é¤¬ÅÐ¾ì¡ª2/1¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª¡ÖWOWOW¥é¥°¥Óー2026³«ËëSP～ÃíÌÜ¤Î¥ー¥Þ¥óÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー～¡×
WOWOW¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥Óー²¤½£6¥«¹ñÂÐ¹³Àï¡¡¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¡×Á´15»î¹ç¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£140Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ê¡¢²¤½£¤Î¥é¥°¥Óー¶¯¹ë¹ñ6¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏÆîÈ¾µåºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡Ö¥¹ー¥Ñー¥é¥°¥Óー¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬³«Ëë¡£2026Ç¯¤Ï¥ïー¥Êー¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê¥Ï¥ê¥±ー¥ó¥º¡Ë¤È¸¶ÅÄ±Ò¡Ê¥â¥¢¥Ê¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤Ï6·î¤Î·è¾¡¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤¦¤Á¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÏËèÀá1»î¹ç¤òÌµÎÁ¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥ê¥±ー¥ó¥º¤È¥â¥¢¥Ê¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥«¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò¤Ï¤¸¤áÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
Î¾Âç²ñ¤Î³«Ëë¤ËÀè¤¬¤±¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¤«¤é¡ÖWOWOW¥é¥°¥Óー2026³«ËëSP～ÃíÌÜ¤Î¥ー¥Þ¥óÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー～¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡Ö¥¹ー¥Ñー¥é¥°¥Óー¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ïー¥Êー¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ56¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¡¢Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Î¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¤Ø¤Î¹ë²Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー3ËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥ïー¥Êー¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥±ー¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥é¥°¥Óー¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ìー¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂçÀ¾¾ÂÀÏº»á¡£
¥¨¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºHC¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¡¢2026Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Ï¡ÈÂè1¼¡¥¨¥Ç¥£ーJAPAN ¡È¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÅÄÃæ»ËÏ¯»á¡£
¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¤Ï¡¢¥êー¥°¥ï¥ó3Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢2027Ç¯WÇÕ¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¿ø¤¨¤è¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¡×²¤½£6¥«¹ñ¤Î°õ¾Ý¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤ÏWOWOW¥é¥°¥Óー¤Ç²òÀâ¤âÌ³¤á¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÆÃ«¿ò»á¡£
3¿Í¤Ø¤Îµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥ïー¥Êー¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¯¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥»¥Ã¥È¥Ôー¥¹¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤ò³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥¨¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºHC¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜÂåÉ½¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡¢½éÀï¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¡¡¡Ö¥é¥°¥Óー¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤ò¥Ûー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¥é¥°¥Óー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ö¡öWOWOWÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡ö¡ö
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡ÖWOWOW¥é¥°¥Óー2026³«ËëSP¡¡～ÃíÌÜ¤Î¥ー¥Þ¥óÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーVol.1～¡×
¥ïー¥Êー¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡ßÂçÀ¾¾ÂÀÏº ÊÔ
2/1¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2:00¡¡¡ÌWOWOW¥é¥¤¥Ö¡Í¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
¡ÖWOWOW¥é¥°¥Óー2026³«ËëSP¡¡～ÃíÌÜ¤Î¥ー¥Þ¥óÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーVol.2～¡×
¥¨¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡ßÅÄÃæ»ËÏ¯ ÊÔ
2/1¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2:10¡¡¡ÌWOWOW¥é¥¤¥Ö¡Í¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
¡ÖWOWOW¥é¥°¥Óー2026³«ËëSP¡¡～ÃíÌÜ¤Î¥ー¥Þ¥óÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーVol.3～¡×
¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¡ßµÆÃ«¿ò ÊÔ
2/1¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2:20¡¡¡ÌWOWOW¥é¥¤¥Ö¡Í¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
¡Ú´ØÏ¢ÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡Ö¥é¥°¥Óー²¤½£6¥«¹ñÂÐ¹³Àï ¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¡×
¡ãÂè1Àá¡ä
2/6¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°4:50¡¡¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ vs ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡×
¡ÌWOWOW¥é¥¤¥Ö¡Í¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
2/7¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å10:55¡¡¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢ vs ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡×
¡ÌWOWOW¥é¥¤¥Ö¡Í¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
2/8¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°1:25¡¡¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É vs ¥¦¥§ー¥ë¥º¡×
¡ÌWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡Í¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
¢¨ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÁ´15»î¹ç¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ÊÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡Ë
¡Ö¥¹ー¥Ñー¥é¥°¥Óー¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×
¡ãÂè1Àá¡ä
2/13¡Ê¶â¡Ë¸á¸å3:00¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥Àー¥º vs ¥¯¥ë¥»¥¤¥Àー¥º¡×
¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
2/13¡Ê¶â¡Ë¸á¸å5:25¡¡¡Ö¥ï¥¿¥éー¥º vs ¥ì¥Ã¥º¡×
¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
2/14¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å0:25¡¡¡Ö¥Õ¥£¥¸¥¢¥ó¡¦¥É¥¥¥ë¥¢ vs ¥â¥¢¥Ê¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥«¡×
¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í ²òÀâ¡§ÀÆÆ£Í´Ìé ¼Â¶·¡§Ë¾·îÍ¤¿¿
2/14¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3:00¡¡¡Ö¥Ö¥ëー¥º vs ¥Áー¥Õ¥¹¡×
¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
2/14¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å5:25¡¡¡Ö¥Õ¥©ー¥¹ vs ¥Ö¥é¥ó¥Óー¥º¡×
¡ÌWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Í
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¢£
