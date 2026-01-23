1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎFM AICHI¤Ï¡È¥Ð¥ó¥É¡É¤òÆÃ½¸¡ª ¡ÖFM AICHI MUSIC DAY～¤¤ç¤¦¤Ï1Æü¥Ð¥ó¥É¤Þ¤ë¤±!!～¡×
FM AICHI¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à°¦ÃÎ Ì¾¸Å²°FM80.7MHz / Ë¶¶FM81.3MHz¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢²»³ÚÆÃ½¸´ë²è¡ÖFM AICHI MUSIC DAY ～¤¤ç¤¦¤Ï1Æü¥Ð¥ó¥É¤Þ¤ë¤±!!～¡×¤ò¡¢ÊüÁ÷¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
·î1²ó¥Úー¥¹¤Ç¡¢ÅöÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ´À¸¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÆÃ½¸´ë²è¡£¿·Ç¯1²óÌÜ¤ÎMUSIC DAY¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É¡×¤òÆÃ½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¥µ¥¦¥ó¥º¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥í¥Ã¥¯Á´À¹´ü¡¢¥Ïー¥É¥í¥Ã¥¯¤ÎÂæÆ¬¡¢80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¥Öー¥à¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ÎÂæÆ¬¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹Ê¸²½¤Î¿»Æ©¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¥·ー¥ó¡£¤½¤Î²»³Ú¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¡¢³Æ¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÈÖÁÈ¤ÇÍÎ³Ú¥í¥Ã¥¯¤ÎÆÃ½¸¥¾ー¥ó¤â¤ªÆÏ¤±¡£³ÆÀ¤Âå¤ÎÍÎ³Ú¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â¼õÉÕ¡£X¤Ç¡Ö#¥¨¥Õ¥¨¥à¥¢¥¤¥Á¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤«¡¢FM AICHI¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡õ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Êー¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖAmazon¥®¥Õ¥È·ô3000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
- ¡ÖFM AICHI MUSIC DAY ～¤¤ç¤¦¤Ï1Æü¥Ð¥ó¥É¤Þ¤ë¤±!!～¡×´ë²è³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê¿å¡Ë 6:00～19:30
ÊüÁ÷¶É¡§FM AICHI¡ÊÌ¾¸Å²°FM80.7MHz / Ë¶¶FM81.3MHz¡Ë
ÂÐ¾Ý¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡§
ONE MORNING AICHI¡Ê6:00～8:00¡Ë ¢¨1960Ç¯～1970Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÆÃ½¸
MORNING BREEZE¡Ê8:20～10:50¡Ë ¢¨1971Ç¯～1980Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÆÃ½¸
DAYDREAM MAGIC¡Ê11:30～14:30¡Ë ¢¨1981Ç¯～1995Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÆÃ½¸
AFTERNOON COLORS¡Ê14:30～17:00¡Ë ¢¨1996Ç¯～2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÆÃ½¸
EVENING STREET¡Ê17:00～19:30¡Ë ¢¨2011Ç¯～¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÆÃ½¸
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fma.co.jp/f/cam/?id=band20260127
¢¨´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¾åµ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£