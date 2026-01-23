ÆüÈÎ¡ßÃæ»°¥¨¥¹¡¦¥Æ¥£¶¦Æ±¾¦ÃÌ²ñ¡ÖDiscover New Items 2026 Spring¡×2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ
¡¡ÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÙ³ß ·ú¡¢Î¬¾Î¡§ÆüÈÎ¡Ë¤ÈÆüÈÎ¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ»°¥¨¥¹¡¦¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹ Ë¸÷¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÂæÅì´Û¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¸¶ñ¤Î¶¦Æ±¾¦ÃÌ²ñ¡ÖDiscover New Items 2026 Spring¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢½é½ÐÅ¸13¼Ò¤ò´Þ¤à134¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·Æþ³Ø¤ä²Æ¸þ¤±¤Î¥·ー¥º¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥·ー¥ë´ØÏ¢¾¦ºà¤ä¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¢¥¢ー¥È¥È¥¤¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥É¾¦ºà¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¼è°ú½ñÅ¹ÍÍ¡¦Ê¸¶ñÅ¹ÍÍ¤è¤ê500Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³èÈ¯¤Ê¾¦ÃÌ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÈÎ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¸¶ñ¡¦»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOld Resta¡×¡ÖFonte¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿Komamono Lab¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Komamono Lab¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKomamono ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£Éô¡×¤è¤ê¡Ö¥Îー¥È¥Ç¥³¥¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÃÌ²ñ¤ÇËè²ó¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê¾ì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Äó°Æ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¸¶ñ¡×¤ä¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤Ê¸¶ñ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¹Æ¬Å¸³«¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüÈÎ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë¤¬¾¦ÉÊ²½¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Áë¸ý¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¯¤é¤Ï¤·¤ì¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ö¤ºー¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤À¤¤¤¹¤¤À¤è¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤é¤¯¤¬Ê¸³ØºîÉÊ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÊ¸³Ø¤òÅ»¤¦¡×¤Î¥Í¥¤¥ë¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÆüÈÎ ÀìÌ³¼èÄùÌò ÃæÀ¾ ½ß°ì¡¢Â³¤¤¤Æ½ÐÅ¸¥áー¥«ーÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ó¥Ü±ôÉ® ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡Åè ½á°ìÍÍ¤è¤ê¡¢³«²ñ¤Î¤´°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüÈÎ¡¡ÃæÀ¾ÀìÌ³ °§»¢¡ÊÍ×»Ý¡Ë¡Û
¡¡»ä¤É¤â¤Î¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Î¸½¾õ¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢½ÐÈÇÊª¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ºòÇ¯12·îÃ±·î¤Î½ñÀÒ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¹Æ¬Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ100.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ê¸¶ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ºòÇ¯12·îÃ±·î¤ÎÅ¹Æ¬Çä¾å¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ119.5¡ó¤È¡¢¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥ë¸ò´¹¥Öー¥à¤ÎºÆÇ³¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Ë¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤è¤êÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ò¼¡¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¥áー¥«ーÍÍ¡¢½ñÅ¹ÍÍ¡¢Ê¸¶ñÅ¹ÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¡¢³èÈ¯¤Ê¾¦ÃÌ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥È¥ó¥Ü±ôÉ®¡¡Ê¡Åè¼ÒÄ¹°§»¢¡ÊÍ×»Ý¡Ë¡Û
¡¡ËÜ¾¦ÃÌ²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤ÎÀ¸»º¹©¾ìÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢ºòÇ¯3·î25Æü¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢²·¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯¤ÏÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Êª»ö¤¬Á°¸þ¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹Ç¯¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸¶ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½ñ¤¯¡¢ÉÁ¤¯¡¢¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¤òÆ°¤«¤¹»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤Ï·è¤·¤Æ¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³Æ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤¬³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¡ÊDiscover¡Ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡Û
Komamono Lab
³Ø¸¦¥¹¥Æ¥¤¥Õ¥ë
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹
¤Ò¤é¤¯
Ãæ»°¥¨¥¹¡¦¥Æ¥£
Å¹Æ¬Å¸³«¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Ãª¤ÎÅ¸¼¨