¥±¥·¥ª¥ó¡¢(³ô)jeki Data-Driven Lab¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥·¥ª¥ó¡ÊÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥±¥·¥ª¥ó¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òjeki Data-Driven Lab¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ °Ê²¼¡ÖJDDL¡×¡Ë¤Ï¡¢OOHÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿¡¦AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹ÈÏ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿OOHÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¡¦ÀìÌçÀ¤È¡¢JDDL¤Î»ö¶È´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ»Ù±ç¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù¤ÎºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëOOH¤ÎDX²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼þÊÕÎÎ°è¤Ø¤È»ö¶È²ÁÃÍ¤òÀ÷¤ß½Ð¤µ¤»¡¢¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤È³×¿·¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥·¥ª¥ó¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥·¥ª¥ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©550-0014 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾1ÃúÌÜ21ÈÖ25¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§¹â»³¡¡·ò°ì
ÀßÎ© ¡§1995Ç¯12·î
»ñËÜ¶â ¡§2²¯4,105Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢¥¹¥Úー¥¹¡¦²°³°¡¦¸òÄÌ¹¹ð¡¦SP´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦webÀ©ºî
URL ¡§https://www.kesion.co.jp
¢£³ô¼°²ñ¼Òjeki Data-Driven Lab¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Òjeki Data-Driven Lab
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©150-0022 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî°ìÃúÌÜ£µÈÖ£²¹æ ·ÃÈæ¼÷ JEBL£¶³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§¶áÆ£¡¡¾°»Ö
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯9·î
»ñËÜ¶â ¡§8,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¥Çー¥¿³èÍÑÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È
URL ¡§https://www.jeki-ddl.co.jp/
¡Ú¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥·¥ª¥ó Åìµþ»Ù¼Ò
½»½ê ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6ÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ ¥¹¥êー¥¨¥ÕÆîÀÄ»³¥Ó¥ë7³¬
TEL ¡§03-6418-7707
Ã´Åö ¡§ÃæÌî
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï2026Ç¯1·î23Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£º£¸åÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£