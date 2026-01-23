TAC°ìµé·úÃÛ»Î(Àß·×À½¿Þ)2/10Ìë³«ºÅ¡ªÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ÖÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ÏÌ¿¼è¤ê¡ªÉßÃÏ¿Þ¤Ï¤³¤¦ÆÉ¤á¡×
Êíµ¸¡Äê»î¸³¡¢ÀÇÍý»Î¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëTAC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¿ÅÄ ÉÒÃË¡Ë¤Ï¡¢2·î10Æü(²Ð) 19:30¤è¤ê¡¢²¼µ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìµé·úÃÛ»Î(Àß·×À½¿ÞÂÐºö)ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ÏÌ¿¼è¤ê¡ªÉßÃÏ¿Þ¤Ï¤³¤¦ÆÉ¤á
ÉßÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡Ö·×²è¤ÎÊý¸þÀ¤ò·è¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ÖÎÙÃÏ¤Î¾õ¶·¡×¡¢¡ÖÀÜÆ»¾ò·ï¡×¡¢¡ÖÊý°Ì¡×¡¢¡ÖÆü¾È¡×¡¢¡ÖÄ¯Ë¾¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö·úÊª¤ÎÇÛÃÖ·×²è¡×¡¢¡Ö¥¢¥×¥íー¥Á·×²è¡×¡¢¡Ö¼çÍ×¼¼¤ÎÇÛÃÖ·×²è¡×¤ò·è¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸«Íî¤È¤·¤¿¤ê¡¢²ò¼á¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹ç³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¡Ä
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎËÜ»î¸³²ÝÂê¤äTAC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÝÂê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÉßÃÏ¿Þ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¥»¥ª¥êー¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÎËÜ»î¸³¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TAC¤Î¹ÖºÂ°ÆÆâ¤â¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³Ø½¬¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä»î¸³ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¹ç³Ê¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¯ー¥ëÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â»Ü³µÍ×
¡üÆü»þ:2/10(²Ð)19:30～
¢¨¤ª¤ª¤à¤Í60Ê¬ÄøÅÙ¡Ü¤½¤Î¸å¡¢¼Áµ¿±þÅú¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡ÊÅöÆü¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¡ü³«ºÅÊýË¡: ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ü»²²ÃÈñ: ÌµÎÁ (Í×Í½Ìó)
¡üÂÐ¾Ý: °ìµé·úÃÛ»ÎÀß·×À½¿Þ»î¸³¤ò¤´¼õ¸³¤·¤¿Êý¡¦º£¸å¤µ¤ì¤ëÊý
¡üÍ½ÌóÊýË¡:
TAC¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[TAC¥Ûー¥à¥Úー¥¸URL]
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0210
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹
¡¦ÉßÃÏ¿Þ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Î½ÅÍ×À¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²áµîÌä¤äTAC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ÝÂê¤«¤é¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¸¡¾Ú
¡¦TAC¤Î¹ÖºÂ°ÆÆâ
¡¦¼ÁÌä²ñ¡ÊÆ¿Ì¾OK¡Ë
ÅÐÃÅ¹Ö»Õ
°ìµé·úÃÛ»Î Àß·×À½¿Þ¼çÇ¤
À¶ÅÄ¡¡ÏÂºÐ ¡Ê¤»¤¤¤¿¡¡¤«¤º¤È¤·¡Ë¹Ö»Õ
°ìµé·úÃÛ»Î¡£Ë¿Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ÇÀß·×¤òÃ´Åö¸å¡¢·úÃÛ¤Î»ñ³Ê¶µ°é¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ20Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤ò¹ç³Ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹ÖµÁ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£¥Ö¥ì¤Î¤Ê¤¤³Î¤«¤Ê»ØÆ³¤Ç¡¢Àß·×À½¿Þ¥¯¥é¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§TAC³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¿ÅÄ ÉÒÃË
ÀßÎ©¡§1980Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸Ä¿Í¶µ°é»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢¿Íºà»ö¶È
ËÜ¼Ò¡§¢©101-8383 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3-2-18
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.tac-school.co.jp/