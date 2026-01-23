¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Ç¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¡ÅìÁ¥¶¶ÉÂ±¡¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
¡¡°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÀéÍÕ½¨¿´²ñ¡Ê¿É¼÷Á´Íý»öÄ¹¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅìÁ¥¶¶ÉÂ±¡¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢Â¼°æ¾°Ç·±¡Ä¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÎDPCÂÐ¾ÝÉÂ±¡¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DPC¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤äÃÏ°è°åÎÅÀïÎ¬¤ÎºÆÄêµÁ¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¤¹¤ëÆ±±¡¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÁ¥¶¶ÉÂ±¡¤Ç¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éDPC¥Ç¡¼¥¿¤òºîÀ®¤·¡¢¸½ºß¤ÏDPC½àÈ÷ÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿Äó½Ð²Ã»»¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÁ¥¶¶ÉÂ±¡¤Î¤è¤¦¤ËDPC¥Ç¡¼¥¿¤òºîÀ®¡¦Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿Äó½Ð²Ã»»¤Ï¡¢µÞÀ´üÆþ±¡°åÎÅ¤òÃ´¤¦°åÎÅµ¡´Ø¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ËDPC¥Ç¡¼¥¿¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Îµ¡Ç½¡¦Ìò³ä¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢2012Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¡¼¥¿Äó½Ð²Ã»»¤ÎÆÏ½Ð¤òÍ×·ï¤È¤¹¤ëÆþ±¡ÎÁ¤¬³ÈÂç¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÆþ±¡ÎÁ¡¢ÉÂÅï¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÍ×·ï²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó½Ð¤¬É¬¿Ü²½¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿Äó½Ð²Ã»»¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î1Æü¸½ºß¤Ç6,332ÉÂ±¡¡¢Á´ÉÂ±¡¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤¬¥Ç¡¼¥¿Äó½Ð²Ã»»¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤Î2019Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È3³äÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÁ¥¶¶ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äºêÇîÇ·¡Ë¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÉÂ±¡·Ð±Ä²þÁ±¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖMDV Act¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë·Ð±Ä²ñµÄ¤ÇDPC¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅ²Ê¤´¤È¤Î¼ý±×¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¯¤¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬·Ð±Ä°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mdv.co.jp/news/uploadfile/docs/higashifunabashi20260121.pdf
