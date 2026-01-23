¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¦¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼´Æ½¤¡Ø¤º¤«¤ó¡Ö¿§¡×¡Ù¤¬È¯¹Ô ¡½ ¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡Ö¿§¡×¤Î¥Õ¥·¥®¤òÅ°Äì²òË¶
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡¢ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼ÀßÃÖ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î13Æü¤Ëµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¤«¤é¡Ø¤º¤«¤ó¡Ö¿§¡×¡Ù¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¿§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿È¶á¤Êµ¿Ìä¤«¤éÀìÌçÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Þ²ò¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¿Þ´Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡¡¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï2016Ç¯¡¢Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ëÊ¿À®28Ç¯ÅÙ¡Ö»äÎ©Âç³Ø¸¦µæ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¡£2026Ç¯¤ËÀßÃÖ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Æ±Âç¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿¡¢°õºþ¡¢¸÷³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÌäÊ¬Ìî¤Ëº¬º¹¤·¡¢¹©³ØÉô¤È·Ý½Ñ³ØÉô¤ÎÎ¾³ØÉô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁ´³ØÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿§¡×¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¡Ö¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæµòÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ËèÇ¯¡¢¿§¤Ë´Ø¤¹¤ë³ØÆâ³°¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¹¤¯¸ø³«¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè7²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤º¤«¤ó¡Ö¿§¡×¡Ù ¤Î½ÐÈÇ¤Ë´Ø¤ï¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¿§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ïÀß¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÖÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥«¥é¥Ü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³ØÅª¡¦·Ý½ÑÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÀßÃÖ10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡Ø¤º¤«¤ó¡Ö¿§¡×¡Ù¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ü¤ó¶Ì¤¬Æú¿§¤Ë¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡©¡×¡Ö¤¢¤Î¿§¤ÏÆ°Êª¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼4¿§¤À¤±¤Ç¥«¥é¡¼°õºþ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÈþ°Õ¼±¤È¿§¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿È¶á¤Êµ¿Ìä¤«¤éÀìÌçÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Þ²ò¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ä¸¦µæ¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¿Þ´Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±½ñ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¡Ø¤º¤«¤ó¡Ö¿§¡×¡Ù ³µÍ×
¡ÚÃø¡¡¼Ô¡Û Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ´Æ½¤
¡ÚÈ¯¹Ô½ê¡Û ³ô¼°²ñ¼Òµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò
¡ÚÈ¯¹ÔÆü¡Û 2026Ç¯1·î13Æü Âè1ºþÈ¯¹Ô
¡Ú²Á¡¡³Ê¡Û 2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û B5
¡Ú¥Ú¡¼¥¸¿ô¡Û 128¥Ú¡¼¥¸
¡ÚISBN¡Û 978-4-297-15362-5¡Ê»æ¡Ë¡¢978-4-297-15363-2¡ÊÅÅ»Ò¡Ë
¡Ú¼è°·Å¹ÊÞ¡Û Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹
¡ÚURL¡Û https://gihyo.jp/book/2026/978-4-297-15362-5
¡Ú¹½¡¡À®¡Û
¡¡¿§¤ÎÌ¾Á° ¡Á³°Íè¸ìÊÔ¡Á
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡¿§ºÌ¤Î²Ê³Ø¤È¤³¤ì¤«¤é
¡ýÂè1¾Ï ¡Ö¿§¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÅÅ¼§ÇÈ¤È²Ä»ë¸÷Àþ
¡¡¹½Â¤¿§
¡¡¿§¤ò´¶¤¸¤ë¿ÍÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¡Æ°Êª¤Î¿§³Ð
¡¡Æ°Êª¡¦º«Ãî¤ÎÌÜ
¡ýÂè2¾Ï ¡Ö¿§¡×¤Ï¤É¤¦ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«?
¡¡¡Ö¿§¶õ´Ö¡×¤È¤Ï¡©
¡¡³¨¤Î¶ñ
¡¡¥«¥é¡¼°õºþ
¡¡¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥à
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÃæ¤Ç¿§¤ÈÀ¤³¦¤òºî¤ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¿§¡¡¡ÁÇ½¤Î°áÁõ¤Î¼Á´¶É½¸½¡Á
¡¡Ç½¤Î°áÁõ¤ò¸²Èù¶À¤Ç¸«¤ë
¡¡ÏÂ¤Î¿§¤È±¢æÊ
¡¡ÏÂ¤Î¿§¤ÎÌ¾Á°
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡Ê¿À®28Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¡Ø¿§¡Ù¤ÇÌÀÆü¤òÁÏ¤ë¡¦Ì¤Íè¤ò³Ø¤Ö¡¦À¤³¦¤ò·Ò¤° KOUGEI ¥«¥é¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡õ¥¢¡¼¥È¡×¤¬»äÎ©Âç³Ø¸¦µæ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Âç¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿¡¢°õºþ¡¢¸÷³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÌäÊ¬Ìî¤Ëº¬º¹¤·¡¢º£Æü¤Î¹©³ØÉô¤È·Ý½Ñ³ØÉô¤ÎÎ¾³ØÉô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁ´³ØÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿§¡×¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¡Ö¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæµòÅÀ¡×¡£¡Ö¿§¤ÇÌÀÆü¤òÁÏ¤ë¡¦Ì¤Íè¤ò³Ø¤Ö¡¦À¤³¦¤ò·Ò¤°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù70·ï°Ê¾å¤Î¿§¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹©³ØÉô¡¦·Ý½Ñ³ØÉô¶µ°÷¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦À©ºî¤ÎÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚURL¡Û https://collab.t-kougei.ac.jp/
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¦¥«¥é¥Ü¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹ñÆâ½é¤Î¡Ö¿§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¾ïÀß¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¥²¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥È¤Î¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³³Ø½¬·¿¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³ØÅª¡¦·Ý½ÑÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¿§¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ Âè7²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2026
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖÊ¸²½¤òºÌ¤ë¥«¥é¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹&¥¢¡¼¥È¡×
¡¡Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21 Æü(ÅÚ)10¡§00¡Á17¡§00
¡¡²ñ¾ì¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³ØÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ï゚¥¹µÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÚURL¡Ûhttps://collab.t-kougei.ac.jp/symposium2026/
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯ÁÏÎ©¤Î¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢Åö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÁÏÎ©»þ¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
