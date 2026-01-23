¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Æ¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¡×¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡ÁLiDAR¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤Ç¡¢¤À¤ì¤â¤¬²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥«¥Ö¥ë¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ø¡Á¡¡¡¡¡¡
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢³ØÄ¹¡§»³ÅÄ½ã¡Ë¹©³ØÉô¤Î¿··§Î¼°ì¶µ¼ø¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¼¼¡Ë¤È×¢À¥ÉÒÌé¶µ¼ø¡Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Þ¥·¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢»ÔÄ¹¡§À¶¿åÍ¦¿Í¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¼þÊÕ¤Î¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢¥«¡¼¤ÎÁö¹Ô¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÅìÉÒÉ× °Ê²¼HDT¡Ë¤¬µ»½ÑÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é·¿¼«Æ°Áö¹Ôµ»½Ñ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Åöµ»½Ñ¤Ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Â¦¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢³¹¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡ËÂ¦¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÃÎÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»à³Ñ¤Ê¤¯¡×°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
ËÜ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¤ÈËÌÍ¿Ìî±Ø¤ò·ë¤ÖÊâ¹Ô¼Ô¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Îµ¡ÂÎÂ¦¥»¥ó¥µ¡¼¥ì¥¹²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é·¿¼«Æ°Áö¹Ôµ»½Ñ¡×¤Î¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹ ¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃóÄä¼Ö¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿LiDAR¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢µ¡ÂÎÂ¦¤Î»à³Ñ¤òÊä´°¤·¤¿ÀºÌ©¤Ê¼«Æ°Ãó¼Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë~1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00~16:00
¢¨Å·¸õÅù¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â»Ü¾ì½ê¡§ ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡ÊËÌÍ¿Ìî±Ø¡Á¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø´Ö¡Ë
¸¡¾ÚÆâÍÆ¡§ °ÂÁ´À¡¢ÍøÊØÀ¡¢¼Ò²ñ¼õÍÆÀ¤Î³ÎÇ§
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¡Ö°ÜÆ°¤ÎÂ¡×¤Î³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¤À¤ì¤â¤¬°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¯¿Í¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥¦¥©¡¼¥«¥Ö¥ë¤ÊÅÔ»Ô¶õ´Ö¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ç¤Êµ»½Ñ¸¡¾Ú¹àÌÜ
¥¦¥©¡¼¥«¥Ö¥ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤È¼Ò²ñ¼õÍÆÀ¤ÎÄ´ºº¡Ê±ýÏ©¡§ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë±¿Å¾¡Ë¡§Êâ¹Ô¼Ô¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥Ç¥Ã¥¾å¤Ç¤Î¥·¥Ë¥¢¥«¡¼ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÜÆ°¥Ë¡¼¥º¤È¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶ÛµÞÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤òÊÝ»ý¤·¤ÆÁ´¹ÔÄø¤Ë¿ï¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Î§Áö¹Ôµ»½Ñ¤Î´ðËÜÀÇ½¸¡¾Ú¡ÊÉüÏ©¡§Ìµ¿Í¼«Æ°±¿Å¾¡Ë¡§¼ÖºÜ¥»¥ó¥µ¤òÍÑ¤¤¤¿¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤è¤ê¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÆ°Àþ¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðËÜÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ²½¤ÎÉ¬Í×À¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¹âÀºÅÙ¡¦¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¼«Æ°Ãó¼Ö¡§ÃóÄä¼Ö¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤¿HDT¼Ò¤ÎLiDAR¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤È¼þ°Ï´Ä¶¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¾å¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±´ü¤·¤Þ¤¹¡£µ¡ÂÎÂ¦¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿¿¸å¤í¤Î»à³Ñ¡×¤ä¡Ö·ä´Ö¡×¤ò¥¤¥ó¥Õ¥éÂ¦¤¬´°àú¤ËÇÄ°®¤·¡¢µ¡ÂÎ¤òºÇÅ¬¤Ê°ÌÃÖ¤ØÀºÌ©¤ËÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ¡ÂÎÂ¦¤Ë¹â²Á¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤»¤º¤È¤â¡¢¶¹¤¤¸ø¶¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¼«Æ°Ãó¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó´ðÈ×¤Ç»à³Ñ¤ä¾ã³²Êª¤òÇÄ°®¤·¡¢º®»¨¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë¼«Æ°Áö¹Ô¡¦¼«Æ°Ãó¼Ö¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô ´ë²è¹Êó²Ý
ËÜß·
½»½ê¡§¢©135-8548¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§3-7-5
TEL¡§03-5859-7070
FAX¡§03-5859-7071
¥á¡¼¥ë¡§koho@ow.shibaura-it.ac.jp
