¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÂç³Ø¡¦½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¡×¤òÀßÎ©
½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏÉôÉÒÏ¯¡Ë¤È¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÂçºåÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÁíÄ¹¡§·§¥Î¶¿½ß¡Ë¤Ï1·î1Æü¡¢¡Ö¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¡×¡Ë¡×¤ò¡¢ÂçºåÂç³Ø³ËÊªÍý¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼TAT¥µ¥¤¥¯¥í¥È¥í¥óÅïÆâ¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹¶·â¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó-211¡ÊAt-211¡¢¸¶»ÒÈÖ¹æ85¡¢È¾¸º´ü7.2»þ´Ö¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÊü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎAt-211¤ò¡¢ÌôºÞ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤ËÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤ª¤è¤ÓÉÊ¼ÁÉ¸½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçºåÂç³Ø³ËÊªÍý¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼TAT¥µ¥¤¥¯¥í¥È¥í¥óÅïÆâ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ëËÜ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¤Î¸¦µæ³«È¯À®²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»Ô¾ì¶¡µë¤òÃ´¤¦ÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¡¢»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤·¡¢At-211¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¿·µ¬¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÈÉáµÚ¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³Åª¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¤Î³µÍ×
¡ÚÉôÌçÀßÃÖ¾ì½ê¡Û
¡¡ÂçºåÂç³Ø³ËÊªÍý¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼TAT ¥µ¥¤¥¯¥í¥È¥í¥óÅï
¡ÚÌÜ Åª¡Û
¡¡Æ±ÅïÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥¿¥Á¥óÀ½Â¤¥·¥¹¥Æ¥à*¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢ÌôºÞ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎAt-211¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ì¶¡µë²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÂçÎÌ°ÂÄêÀ½Â¤¤ÈÉÊ¼ÁÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢À½Â¤¤«¤é¶¡µë¤Ë»ê¤ë»ö¶È²½ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¦µæÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö°ìÉô¡¢½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æµ»½ÑËÜÉô¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊäÂ
¡ÚÉ¸Åª¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¤È¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó¡Ý211¡ÊAt-211¡Ë¡Û
¡¡É¸Åª¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ËÁªÂòÅª¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÌôºÞ¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡ÀþÊü½Ð³Ë¼ï¤ò·ë¹ç¤·ÂÎÆâ¤ËÅêÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¾ïÁÈ¿¥¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Á´¿È¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¤óºÙË¦¤ò¹â¸úÎ¨¤Ë»¦½ý¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ¤ÏÈôÄø¤¬Ã»¤¯Àþ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÕÍ¿¡ÊLET¡Ë¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Lu-177¤äI-131¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥¿ÀþÊü½Ð³Ë¼ï¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Æñ¼£À¼ðáç¤äÈù¾®Å¾°Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡At-211¤Ï¡¢¤³¤Î¼£ÎÅ¤ËÅ¬¤·¤¿Êü¼ÍÀ³Ë¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£At-211 ¤Ï¥Ï¥í¥²¥ó¸µÁÇ¤ËÂ°¤·¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥¹-209¡ÊBi-209¡Ë¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥¯¥í¥È¥í¥ó¤Ë¤è¤ê°ÂÄêÅª¤ËÀ½Â¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±²ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡²õÊÑ¤Ç°ÂÄê³Ë¼ï¤Ë»ê¤ë¤¿¤á¡¢²õÊÑÀ¸À®Êª¤Ë¤è¤ëÂÎÆâ°Ü¹Ô¤äÉûºîÍÑ¤Î·üÇ°¤¬¾®¤µ¤¤ÅÀ¤â½ÅÍ×¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢At-211¤Ï¥Ï¥í¥²¥ó¸µÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤ä¥Ú¥×¥Á¥É¡¢¹³ÂÎÃÇÊÒ¤Ê¤É¤ËÄ¾ÀÜ²½³Ø·ë¹ç¤Ç¤¡¢´ûÂ¸¤ÎÊü¼ÍÀ°åÌôÉÊÀß·×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Éý¹¤¤±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤«¤é¡¢At-211¤ÏÀ½Â¤¤Î¸½¼ÂÀ¡¢ÌôºÞÀß·×¤Î½ÀÆðÀ¡¢°ÂÁ´À¡¢¹â¤¤¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÉ¸Åª¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª³Ë¼ï¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡ËÜ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¹¶·â¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó-211¡ÊAt-211¡¢¸¶»ÒÈÖ¹æ85¡¢È¾¸º´ü7.2»þ´Ö¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÊü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎAt-211¤ò¡¢ÌôºÞ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤ËÀ½Â¤¡¦¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤ª¤è¤ÓÉÊ¼ÁÉ¸½à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¶¦Æ±¸¦µæÉôÌç¤Î³µÍ×
¡ÚÉôÌçÀßÃÖ¾ì½ê¡Û
¡¡ÂçºåÂç³Ø³ËÊªÍý¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼TAT ¥µ¥¤¥¯¥í¥È¥í¥óÅï
¡ÚÌÜ Åª¡Û
¡¡Æ±ÅïÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥¿¥Á¥óÀ½Â¤¥·¥¹¥Æ¥à*¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢ÌôºÞ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎAt-211¤ÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ì¶¡µë²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÂçÎÌ°ÂÄêÀ½Â¤¤ÈÉÊ¼ÁÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢À½Â¤¤«¤é¶¡µë¤Ë»ê¤ë»ö¶È²½ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¦µæÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö°ìÉô¡¢½»Í§½Åµ¡³£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æµ»½ÑËÜÉô¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊäÂ
¡ÚÉ¸Åª¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¤È¥¢¥¹¥¿¥Á¥ó¡Ý211¡ÊAt-211¡Ë¡Û
¡¡É¸Åª¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ËÁªÂòÅª¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÌôºÞ¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥¡ÀþÊü½Ð³Ë¼ï¤ò·ë¹ç¤·ÂÎÆâ¤ËÅêÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¾ïÁÈ¿¥¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Á´¿È¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¤óºÙË¦¤ò¹â¸úÎ¨¤Ë»¦½ý¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ¤ÏÈôÄø¤¬Ã»¤¯Àþ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÕÍ¿¡ÊLET¡Ë¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Lu-177¤äI-131¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥¿ÀþÊü½Ð³Ë¼ï¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Æñ¼£À¼ðáç¤äÈù¾®Å¾°Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡At-211¤Ï¡¢¤³¤Î¼£ÎÅ¤ËÅ¬¤·¤¿Êü¼ÍÀ³Ë¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£At-211 ¤Ï¥Ï¥í¥²¥ó¸µÁÇ¤ËÂ°¤·¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥¹-209¡ÊBi-209¡Ë¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥¯¥í¥È¥í¥ó¤Ë¤è¤ê°ÂÄêÅª¤ËÀ½Â¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±²ó¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡²õÊÑ¤Ç°ÂÄê³Ë¼ï¤Ë»ê¤ë¤¿¤á¡¢²õÊÑÀ¸À®Êª¤Ë¤è¤ëÂÎÆâ°Ü¹Ô¤äÉûºîÍÑ¤Î·üÇ°¤¬¾®¤µ¤¤ÅÀ¤â½ÅÍ×¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢At-211¤Ï¥Ï¥í¥²¥ó¸µÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄãÊ¬»Ò²½¹çÊª¤ä¥Ú¥×¥Á¥É¡¢¹³ÂÎÃÇÊÒ¤Ê¤É¤ËÄ¾ÀÜ²½³Ø·ë¹ç¤Ç¤¡¢´ûÂ¸¤ÎÊü¼ÍÀ°åÌôÉÊÀß·×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Éý¹¤¤±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ¹¤«¤é¡¢At-211¤ÏÀ½Â¤¤Î¸½¼ÂÀ¡¢ÌôºÞÀß·×¤Î½ÀÆðÀ¡¢°ÂÁ´À¡¢¹â¤¤¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÉ¸Åª¥¢¥ë¥Õ¥¡Àþ³Ë°å³Ø¼£ÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª³Ë¼ï¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/