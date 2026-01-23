¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂó¿£Âç³Ø¡Û¶Ó³¨¤¬¸ì¤ë¡Ö»þÂå¡×¡½ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÈÊ¸ÌÀ³«²½¡ÖÄ¹Ã«ÀîæâÅ¯ ¶Ó³¨¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×´óÂ£µÇ° ¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ
Âó¿£Âç³Ø(ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦³ØÄ¹ ÎëÌÚ¾¼°ì)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Ê¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¶Ó³¨¤¬¸ì¤ë¡Ø»þÂå¡Ù¡½ÌÀ¼£°Ý¿·¤ÈÊ¸ÌÀ³«²½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¸ÌÀ³«²½´ü¤Î¶Ó³¨½¯½¸²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±ûÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦Ä¹Ã«ÀîæâÅ¯»á¡ÊÂó¿£Âç³ØËÇ°×³Ø²Ê1971Ç¯Â´¶È¡Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¶Ó³¨¡Ê¤ª¤è¤ÓÀÐÈÇ²è¡¢ÏÂÄÖËÜÅù¡Ë200ÅÀ°Ê¾å¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Âó¿£Âç³Ø¤Ø´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸ÍÃæ´ü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿¿§ºþ¤ê¤ÎÉâÀ¤³¨ÌÚÈÇ²è¡Ö¶Ó³¨¡×¤Ï¡¢ËëËö¤«¤éÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉÁ¼Ì¤Ê¤É¤Îµ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¤Æ·ãÆ°¤ÎÀ¤Áê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö²£ÉÍ³¨¡×¤ä¡Ö³«²½³¨¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼Ì¿¿¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌ±½°¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÍ£°ì¤ÎÊóÆ»ÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âó¿£Âç³ØÁÏÀß¤Îµ¯ÅÀ¤È¤â¤Ê¤ë¶áÂåÆüËÜ¤Î³«¹Á¡¦³«»Ô¡¦³«¹ñ¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ·²¤ò¡¢³Ø½ÑÅª¡¦·Ý½ÑÅªºâ»º¤È¤·¤Æ¹¤¯¾Ò²ð¤·¡¢¸¦µæ¡¦´Õ¾Þ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«ºÅ³µÍ×
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
01 ¡ÃÆü»þ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13»þ00Ê¬¡Á16»þ00Ê¬
02 ¡Ã²ñ¾ì
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³ØÊ¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ C201¶µ¼¼
¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡Öè¬²ÙÃ«±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
03 ¡ÃÄê°÷
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
200Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢¦°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://req.qubo.jp/takudai-oc/form/kokusaisymposium
04 ¡ÃÆþ¾ìÎÁ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
ÌµÎÁ
05 ¡Ã¿½¹þ´ü¸Â
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
06 ¡Ã¶¦ºÅ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¿Âó¿£Âç³ØÂó¿£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥º»ö¶È¼¼
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
01 ¡Ã´ðÄ´¹Ö±é
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ö³«¹ñÄÌ¾¦¤ÈÎ©·û·¯¼çÀ©¤Î»Ñ¡½ËëËöÌÀ¼£°Ý¿·´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¶áÂå¹ñ²È¤Ø¤ÎÊâ¤ß¡½¡×
¹Ö»Õ¡§Ä¹Ã«Àî æâÅ¯ ¡ÊÃæ±ûÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦Âó¿£Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸¡Ë
02 ¡ÃÊó¹ð
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ê£±¡Ë¡ÖÌÀ¼£¶áÂå²½¡¦Ê¸ÌÀ³«²½¤È¤·¤Æ¤ÎÅ´Æ»¡½¡½Îò»Ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡¡¡¡¡¥ï¥·¡¼¥ê¡¼¡¦¥â¥í¥¸¥ã¥³¥Õ¡ÊÂó¿£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡Ë
¡Ê£²¡Ë¡Ö¶áÂåµïÎ±ÃÏ¤Î¹ÁÏÑ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÎ¢¡Ù¤È¡ØÉ½¡Ù¡×
¡¡¡¡¡¡ÄÄ ±ÀÏ¡¡Ê·²ÇÏÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥ô¥»¥ó¥¿¡¼¹Ö»Õ¡Ë
¡Ê£³¡Ë¡Ö¶Ó³¨¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£½é´ü¤ÎÅìµþ¤È²£ÉÍ¡×
¡¡¡¡¡¡Éú¸« ³Ù¿Í¡ÊÅìËÌÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡Ä¹¡¦Âó¿£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ê£´¡Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤¿²£ÉÍ¡×
¡¡¡¡¡¡ ÆÁ±Ê Ã£¸Ê¡ÊÂó¿£Âç³ØÉû³ØÄ¹¡¦¶µ¼ø¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø Âó¿£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥º»ö¶È¼¼
TEL¡§03-3947-7140
¥á¡¼¥ë¡§web_ann@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«ºÅ³µÍ×
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
01 ¡ÃÆü»þ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13»þ00Ê¬¡Á16»þ00Ê¬
02 ¡Ã²ñ¾ì
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³ØÊ¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ C201¶µ¼¼
¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡Öè¬²ÙÃ«±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
03 ¡ÃÄê°÷
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
200Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¢¦°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://req.qubo.jp/takudai-oc/form/kokusaisymposium
04 ¡ÃÆþ¾ìÎÁ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
ÌµÎÁ
05 ¡Ã¿½¹þ´ü¸Â
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
06 ¡Ã¶¦ºÅ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
Âó¿£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¿Âó¿£Âç³ØÂó¿£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥º»ö¶È¼¼
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
01 ¡Ã´ðÄ´¹Ö±é
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ö³«¹ñÄÌ¾¦¤ÈÎ©·û·¯¼çÀ©¤Î»Ñ¡½ËëËöÌÀ¼£°Ý¿·´ü¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¶áÂå¹ñ²È¤Ø¤ÎÊâ¤ß¡½¡×
¹Ö»Õ¡§Ä¹Ã«Àî æâÅ¯ ¡ÊÃæ±ûÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦Âó¿£Âç³ØÂ´¶ÈÀ¸¡Ë
02 ¡ÃÊó¹ð
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¡Ê£±¡Ë¡ÖÌÀ¼£¶áÂå²½¡¦Ê¸ÌÀ³«²½¤È¤·¤Æ¤ÎÅ´Æ»¡½¡½Îò»Ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡¡¡¡¡¡¥ï¥·¡¼¥ê¡¼¡¦¥â¥í¥¸¥ã¥³¥Õ¡ÊÂó¿£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡Ë
¡Ê£²¡Ë¡Ö¶áÂåµïÎ±ÃÏ¤Î¹ÁÏÑ¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÎ¢¡Ù¤È¡ØÉ½¡Ù¡×
¡¡¡¡¡¡ÄÄ ±ÀÏ¡¡Ê·²ÇÏÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥ô¥»¥ó¥¿¡¼¹Ö»Õ¡Ë
¡Ê£³¡Ë¡Ö¶Ó³¨¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£½é´ü¤ÎÅìµþ¤È²£ÉÍ¡×
¡¡¡¡¡¡Éú¸« ³Ù¿Í¡ÊÅìËÌÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡Ä¹¡¦Âó¿£Âç³Ø¹ñºÝÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡Ë
¡Ê£´¡Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤¿²£ÉÍ¡×
¡¡¡¡¡¡ ÆÁ±Ê Ã£¸Ê¡ÊÂó¿£Âç³ØÉû³ØÄ¹¡¦¶µ¼ø¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø Âó¿£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥º»ö¶È¼¼
TEL¡§03-3947-7140
¥á¡¼¥ë¡§web_ann@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/