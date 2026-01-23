¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡Û¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×2025Ç¯ÅÙÁí³ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ
2028Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿ÀÆàÀîÂç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²£ÉÍ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¸ÍÅÄÎ¶²ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢*1¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¼çºÅ¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×2025Ç¯ÅÙÁí³ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¡¢2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¼Â»Ü³µÍ×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢*2»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢*3SCM´ØÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¡¢²·¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¡¢DX¡¢·èºÑÅù¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁí³ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡¼Â»Ü³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹4³¬¡¡ÊÆÅÄµÈÀ¹µÇ°¹ÖÆ²
ÆâÍÆ¡§¥¢¥¸¥§¥ó¥À
¡³«²ñ¤Î°§»¢¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø·ó·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê°Ñ°÷Ä¹·ó¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ÀÄÌÚ½¡ÌÀ
¢´ðÄ´¹Ö±é¡¡Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÌÚÎ©¿¿Ä¾»á
£Ç¯ÅÙÁí³ç¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¤¸¦µæ²ñÀ®²Ì¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥ó¥°´ØÏ¢¡ËÊó¹ð¡¡»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á
¥¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
»Ê²ñ¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¥Ñ¥Í¥é¡¼¡§Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÌÚÎ©¿¿Ä¾»á¡¢»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á¡¢D4DR³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£¸µ·òÂÀÏº»á¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Æî´ØÅì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Åì¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡Æ£ÅÄ°ìÉ×»á¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²è¼¼¼¼Ä¹ ÅÄ¸¶µÁµ×»á
¦ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¡ö1¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼ ¡Ä ¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÈ¯¿®¤È³èÍÑ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ð±Ä¤ò¹°èÅª»ëÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ½êÆâ¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»º´±³ØÌ±¤Ç¤Î¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·¿»Ö¸þ¤Î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö²£ÉÍ¤ß¤é¤¤¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤òÃµº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö´Ñ¸÷¡×¡¢¡ÖÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖWell-being¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤ò¼´¤Ë¸¦µæ¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæPJ¤Ï¡¢¡ÖWell-being¡×¸¦µæ¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤â
¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡https://iibm.kanagawa-u.ac.jp/
¡ö2»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê ¡Ä¡¡»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¿©ÉÊÎ®ÄÌ¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤äÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¸¦µæ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ö3 SCM ¡Ä Supply Chain Management¤ÎÎ¬
¡Ú¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¡³µÍ×¡Û
¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§·Ð±Ä³ØÉô¡¡ÀÄÌÚ½¡ÌÀ¶µ¼ø¡Ë²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡§·Ð±Ä³ØÉô¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé½Ú¶µ¼ø¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á¡Ë¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë»º´±³ØÌ±Ï¢·È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅª¡§¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢SCM´ØÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¡¢²·¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¡¢DX¡¢·èºÑÅù¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢10Ç¯¸å¤Î¿©¤ÎÌ¤Íè¡Ê2035Ç¯¡Ë¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Þ¤ë¡£
À®²Ì¡§¡¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤È¡Ö¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©ÉÊ¶È³¦¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ²¿¤¬Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¶ñÂÎ»Üºö¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î¾®Çä´ë¶È¤ÎÅ¹Æ¬¡¦MD¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ø³è¤«¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯¡Á2027Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯´Ö
¡ÚÂè1´ü¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î¡Á12·î¡§¡Ö¿©¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×²ÝÂê¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¸¡Æ¤¡£»²²Ã³Æ¼Ò¤¬¼«¼Ò¤Î²áµî¤Î¸¦µæ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢µÄÏÀ¡¦¹Í»¡¤¹¤ë
2026Ç¯1·î¡Á2027Ç¯3·î¡§³Æ¼ÒÍî¤È¤·¹þ¤ß¡Ê·î1²ó¾õ¶·¶¦Í²ñ¡Ë
2026Ç¯2·î¡§¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÂè2´ü¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î¡Á10·î¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼èÁÈ¤ßÆâÍÆ¸¡Æ¤¡¦½àÈ÷
2026Ç¯11·î¡Á2027Ç¯3·î¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼èÁÈ¤ß¼Â»Ü¡Ê¾®ÇäÅ¹Æ¬¡¦EC¡Ë
2027Ç¯2·î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÂè3´ü¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2027Ç¯4·î¡Á5·î¡§¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2027Ç¯6·î¡Á2028Ç¯3·î¡§¤Þ¤È¤á¡¢ÏÀÊ¸¡¦½ñÀÒÈ¯´©
2028Ç¯2·î¡§¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ
»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ó¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÌôÉÊ¡¢´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤ÞÀµ¡¢¸ÍÄÍÀÄ²ÌÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÄÍÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¡¢D4DR³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEVOC¥Ç¡¼¥¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¡¦¥í¥¸¥Ã¥È¡¢IBM¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é¡¢£Ù£ï£ô£á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£²£±¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼Ò²ñÅª·ò¹¯ÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¶¨²ñ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥ê¥Æ¡¼¥ë¥é¥ÜÂ¾
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø
Ãæ¸«¿¿Ìé
TEL¡§045-664-3710¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢*2»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢*3SCM´ØÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¡¢²·¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¡¢DX¡¢·èºÑÅù¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿©¤ÎÌ¤Íè¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13:00¡Á17:00
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹4³¬¡¡ÊÆÅÄµÈÀ¹µÇ°¹ÖÆ²
ÆâÍÆ¡§¥¢¥¸¥§¥ó¥À
¡³«²ñ¤Î°§»¢¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø·ó·Ð±Ä³Ø¸¦µæ²Ê°Ñ°÷Ä¹·ó¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ÀÄÌÚ½¡ÌÀ
¢´ðÄ´¹Ö±é¡¡Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÌÚÎ©¿¿Ä¾»á
£Ç¯ÅÙÁí³ç¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¤¸¦µæ²ñÀ®²Ì¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥ó¥°´ØÏ¢¡ËÊó¹ð¡¡»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¡½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á
¥¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
»Ê²ñ¡§¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¥Ñ¥Í¥é¡¼¡§Ãæ±ûÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡¡ÌÚÎ©¿¿Ä¾»á¡¢»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á¡¢D4DR³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Æ£¸µ·òÂÀÏº»á¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Æî´ØÅì¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Åì¿ÀÆàÀî»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡Æ£ÅÄ°ìÉ×»á¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²è¼¼¼¼Ä¹ ÅÄ¸¶µÁµ×»á
¦ÊÄ²ñ¤Î°§»¢¡¡¿ÀÆàÀîÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé
¡ö1¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼ ¡Ä ¿ÀÆàÀîÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ÎÈ¯¿®¤È³èÍÑ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ð±Ä¤ò¹°èÅª»ëÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ½êÆâ¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»º´±³ØÌ±¤Ç¤Î¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó·¿»Ö¸þ¤Î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ö²£ÉÍ¤ß¤é¤¤¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤òÃµº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¡Ö´Ñ¸÷¡×¡¢¡ÖÅÔ»Ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖWell-being¡×¡¢¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¤ò¼´¤Ë¸¦µæ¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¦Æ±¸¦µæPJ¤Ï¡¢¡ÖWell-being¡×¸¦µæ¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤â
¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡https://iibm.kanagawa-u.ac.jp/
¡ö2»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê ¡Ä¡¡»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¿©ÉÊÎ®ÄÌ¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤äÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¸¦µæ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ö3 SCM ¡Ä Supply Chain Management¤ÎÎ¬
¡Ú¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡ß¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»º´±³ØÌ±¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¡³µÍ×¡Û
¿ÀÆàÀîÂç³Ø¹ñºÝ·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§·Ð±Ä³ØÉô¡¡ÀÄÌÚ½¡ÌÀ¶µ¼ø¡Ë²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡§·Ð±Ä³ØÉô¡¡Ãæ¸«¿¿Ìé½Ú¶µ¼ø¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡¡ËÜÅÄÍµÇ·»á¡Ë¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë»º´±³ØÌ±Ï¢·È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÌÜÅª¡§¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢SCM´ØÏ¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¡¢²·¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¡¢DX¡¢·èºÑÅù¡Ë¤Ç¡¢¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢10Ç¯¸å¤Î¿©¤ÎÌ¤Íè¡Ê2035Ç¯¡Ë¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Þ¤ë¡£
À®²Ì¡§¡¡Ö¿©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤È¡Ö¿©¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¿©ÉÊ¶È³¦¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ²¿¤¬Í¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¶ñÂÎ»Üºö¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Î¾®Çä´ë¶È¤ÎÅ¹Æ¬¡¦MD¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Ø³è¤«¤¹¡£
´ü´Ö¡§2025Ç¯¡Á2027Ç¯ÅÙ¤Î3Ç¯´Ö
¡ÚÂè1´ü¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î¡Á12·î¡§¡Ö¿©¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×²ÝÂê¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¸¡Æ¤¡£»²²Ã³Æ¼Ò¤¬¼«¼Ò¤Î²áµî¤Î¸¦µæ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢µÄÏÀ¡¦¹Í»¡¤¹¤ë
2026Ç¯1·î¡Á2027Ç¯3·î¡§³Æ¼ÒÍî¤È¤·¹þ¤ß¡Ê·î1²ó¾õ¶·¶¦Í²ñ¡Ë
2026Ç¯2·î¡§¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÂè2´ü¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î¡Á10·î¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼èÁÈ¤ßÆâÍÆ¸¡Æ¤¡¦½àÈ÷
2026Ç¯11·î¡Á2027Ç¯3·î¡§¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼èÁÈ¤ß¼Â»Ü¡Ê¾®ÇäÅ¹Æ¬¡¦EC¡Ë
2027Ç¯2·î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡ÚÂè3´ü¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2027Ç¯4·î¡Á5·î¡§¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2027Ç¯6·î¡Á2028Ç¯3·î¡§¤Þ¤È¤á¡¢ÏÀÊ¸¡¦½ñÀÒÈ¯´©
2028Ç¯2·î¡§¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ
»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥ê¥Æ¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ó¥·³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕÌôÉÊ¡¢´ÝÂç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥±¥ó¥ß¥ó¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤ÞÀµ¡¢¸ÍÄÍÀÄ²ÌÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¸ÍÄÍÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂç¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥¤¥ó¥Æ¡¢D4DR³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEVOC¥Ç¡¼¥¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¡¼¡¦¥í¥¸¥Ã¥È¡¢IBM¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥«¥à¥é¡¢£Ù£ï£ô£á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤£²£±¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¼Ò²ñÅª·ò¹¯ÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¶¨²ñ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥ê¥Æ¡¼¥ë¥é¥ÜÂ¾
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø
Ãæ¸«¿¿Ìé
TEL¡§045-664-3710¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/