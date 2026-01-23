¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾®µ¬ÌÏ¤Ç¤â¹âÀ®Ä¹¡¢¶ËÄã²¹±ÕÂÎ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö»Ô¾ì¤Ï2031Ç¯0.15²¯¥É¥ë¡¢Ç¯Î¨6.7%³ÈÂç
Äã²¹±Õ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö¤Ï¡¢¶ËÄã²¹¡Ê-253¡î°Ê²¼¡Ë¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿±ÕÂÎ¿åÁÇ¤Î½¼Å¶¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥¿¥ó¥¯¤äÍ¢Á÷ÍÆ´ï¤Ø°ÜÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÛ´É¤Î·Ñ¤®¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡Ö°ÂÁ´¤ÎÍ×¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿åÁÇ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä±Õ²½¿åÁÇ¥×¥é¥ó¥È¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¼Ö¤Î½¼Å¶ÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ä¶Äã²¹´Ä¶²¼¤Ç¤Î³Î¼Â¤Ê¼×ÃÇ¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¾øÈ¯Â»¼º¡Ê¥Ü¥¤¥ë¥ª¥Õ¥¬¥¹´ÉÍý¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓµÞÂ®½¼Å¶»þ¤Î°µÎÏ¡¦Î®ÎÌÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÀß·×¤Èºà¼Á¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¡£¶ËÄã²¹¤Ç¤Î¶âÂ°¤ÎÀÈ²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤äÆÃ¼ì¹ç¶â¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç®ËÄÄ¥¤Îº¹¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢¿¿¶õÃÇÇ®µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ³°Éô¤«¤é¤ÎÇ®¿¯Æþ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹â¤¤µ¤Ì©À¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÏ³±Ì¤âµö¤µ¤Ê¤¤°ÂÁ´À´ð½à¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤ÎÀÇ½¤¬¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ®ÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿åÁÇ¤ÏÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÁ´µåÅª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶ÈÇ¯?¤äÀ¯ÉÜÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¿åÁÇ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¹â¿®ÍêÀ¤Î½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÃÛ¤¯¥áー¥«ー¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Äã²¹±Õ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹©¶ÈÉôÉÊ¤òÄ¶¤¨¡¢¿åÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë»°¤Ä¤ÎÄ¬Î®
¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë»°¤Ä¤ÎÄ¬Î®¤È¤¤¤¦¤È¡¢»°¤Ä¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¥°¥êー¥óÀ¯ºö¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¡Ö¿åÁÇ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤òºöÄê¤·¡¢¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤Î±ÕÂÎ¿åÁÇ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âDOE¤Î¥¯¥êー¥ó¿åÁÇÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢Âç·¿Êä½õ¶â¤È¸¦µæÅê»ñ¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ¶È³¦¤¬±ÕÂÎ¿åÁÇÍøÍÑ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÇ³ÎÁÅÅÃÓÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¿åÁÇ¹Ò¶õµ¡¤Ï¡¢¹â°µ¥¬¥¹¤è¤ê¤â±ÕÂÎ¿åÁÇ¤¬Í¥°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀìÍÑ¥Ð¥ë¥Ö¤Î¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¡£Âè»°¤Ë¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë±ÕÂÎ¿åÁÇ¤ÎÈæ½ÅÁýÂç¤Ç¤¢¤ë¡£À½Å´¡¢²½³Ø¡¢È¯ÅÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢±ÕÂÎ¿åÁÇ¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÂÁ´¶¡µë¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥Ö¤Î¼ûÍ×¤Ï´ðÈ×»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÄ¬Î®¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥Ö»º¶È¤Ï¡ÖÀ®Ä¹³Î¼Â¤«¤Ä¹âµ»½Ñ°ÍÂ¸ÅÙ¤Î»Ô¾ì¡×¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤ä·Ð±ÄÁØ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¶ËÄã²¹±ÕÂÎ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/119059/cryogenic-liquid-hydrogen-filling-valve¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬6.7%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶ËÄã²¹±ÕÂÎ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï0.15²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¶ËÄã²¹±ÕÂÎ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥ÖÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339894/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339894/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¶ËÄã²¹±ÕÂÎ¿åÁÇ½¼Å¶¥Ð¥ë¥Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×17´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
