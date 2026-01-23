¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¡ÛAndroid¥¹¥Þ¥Û½é´ü²½¸å¤Ë¥Çー¥¿¤ÏÉü¸µ¤Ç¤¤ë¡©»ÅÁÈ¤ß¡¦ÊýË¡¡¦Ãí°ÕÅÀ¤òÅ°Äì²òÀâ
Tenorshare Co., Ltd.¤Ï¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¡ÖUltData for Android¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢Éü¸µ¥Ð¥°¤ò½¤Éü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ú¥¹¥Þ¥ÛÉü¸µ¥½¥Õ¥ÈUltData for Android¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://x.gd/q7n8D
Android¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆ°ºîÉÔÎÉ¤äÉÔ¶ñ¹ç²ò¾Ã¡¢ÇäµÑ¡¦¾ùÅÏÁ°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ**½é´ü²½¡Ê¹©¾ì½Ð²Ù¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¡Ë**¤ò¹Ô¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·½é´ü²½¸å¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¡¢Éü¸µ¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤Î½é´ü²½¸å¤Ë¥Çー¥¿Éü¸µ¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ÅÁÈ¤ß¡¦Éü¸µÊýË¡¡¦Ãí°ÕÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Part1.Android¥¹¥Þ¥Û¤ò½é´ü²½¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Android¤Î½é´ü²½¤È¤Ï¡¢ËÜÂÎ¥¹¥È¥ìー¥¸Æâ¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢Ï¢ÍíÀè¡¢ÀßÄê¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°ì³ç¤Çºï½ü¤·¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹Áàºî¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½é´ü²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆâÉô¥¹¥È¥ìー¥¸¾å¤Î¥Çー¥¿¤¬Â¨ºÂ¤Ë´°Á´¾Ãµî¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥Çー¥¿ÎÎ°è¤¬¡Ö¶õ¤¡×¤È¤·¤Æ¥Þー¥¯¤µ¤ì¡¢¾å½ñ¤¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»ÄÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤ÐAndroid¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â½é´ü²½¸å¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëµ»ö¡§Android¥¹¥Þ¥Û¤ò½é´ü²½¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¢ªhttps://x.gd/RlFWJ
Part2.Android¥¹¥Þ¥Û½é´ü²½¸å¤Ç¤âÉü¸µ¤Ç¤¤ë¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Android¥¹¥Þ¥Û¤Ï½é´ü²½¸å¤Ç¤âÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥Google¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬Í¸ú¤Ê¾ì¹ç
Android¤Ç¤Ï¡¢Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬É¸½à¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ï¢ÍíÀè
¢£°ìÉô¤Î¥¢¥×¥ê¥Çー¥¿
¢£ÀßÄê¾ðÊó
¢£Google¥Õ¥©¥È¤ËÆ±´ü¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è
½é´ü²½¸å¤Î½é´üÀßÄê»þ¤ËÆ±¤¸Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.½é´ü²½¸å¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÁàºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
½é´ü²½¸å¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¾å¤Ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î¥Çー¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢PC¤ò»È¤Ã¤¿Android¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëÉü¸µ¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Part3.½é´ü²½¤·¤¿Android¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ëÊýË¡
ÊýË¡1¡§Google¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤é½é´ü²½¤·¤¿Android¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Çー¥¿¤òÉü¸µ
¸ø¼°¤«¤Ä°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£½é´üÀßÄê²èÌÌ¤ÇGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß¤Î¥Çー¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÌá¤»¤Þ¤¹¡£
1.Android¥¹¥Þ¥Û¤ò½é´ü²½¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅÅ¸»¤òÆþ¤ìÄ¾¤¹
2.½é´üÀßÄê²èÌÌ¤Ç¸À¸ì¡¦Wi?Fi¤òÀßÄê¤¹¤ë
3.¡Ö¥¢¥×¥ê¤È¥Çー¥¿¤ò¥³¥Ôー¡×²èÌÌ¤ÇGoogle¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ¤òÁªÂò
4.½é´ü²½Á°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥í¥°¥¤¥ó
5.Éü¸µ¤·¤¿¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥¿¤òÁªÂò
6.ÀßÄê´°Î»¸å¡¢¼Ì¿¿¡¦Ï¢ÍíÀè¡¦¥¢¥×¥ê¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉü¸µ¤µ¤ì¤ë
¥á¥ê¥Ã¥È¡§
¢£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£Áàºî¤¬´ÊÃ±
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡§
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ÏÉü¸µÉÔ²Ä
ÊýË¡2¡§Android¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¡Ú¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¡Û
¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Google¥Õ¥©¥È¤ËÆ±´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎAndroid¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖUltData for Android¡×¤Ï¡¢
¡ú¥¹¥Þ¥ÛÉü¸µ¥½¥Õ¥ÈUltData for Android¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://x.gd/q7n8D
