Mini-ITX¥±ー¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¥¿¥ïー·¿¡¢²£ÃÖ¤·¿¡¢ÆÃ¼ì·Á¾õ·¿¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î23Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMini-ITX¥±ー¥¹¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢Mini-ITX¥±ー¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ÎMini-ITX¥±ー¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë906É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬Â³¤¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï1565É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï8.2%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®·¿¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èæ³ÓÅªÀ®Ä¹À¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤ÊÀ¯ºöÄ´À°¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
À½ÉÊ³µÍ×¤Èµ»½ÑÅªÇØ·Ê
ITX¤ÏInformation Technology Extended¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢VIA Technologies¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Mini-ITX¤Ï2001Ç¯¤Ë¾®·¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¸þ¤±µ¬³Ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤è¤ê¾®·¿²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÇÉÀ¸µ¬³Ê¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Mini-ITX¥±ー¥¹¤Ï¡¢Ä¶¾®·¿¤ÎãþÂÎ¤«¤é¹âÀÇ½¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥É¤äÆÈ¼«¤ÎÎäµÑµ¡¹½¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤ÊÈæ³ÓÅªÂç·¿¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤È¹âÀÇ½¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÄíÍÑ¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼ç°ø¤È¤·¤Æ¡¢¾®·¿¹âÀÇ½¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÀßÃÖ¶õ´Ö¤Ç¹â¤¤½èÍýÇ½ÎÏ¤òµá¤á¤ëÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥àÍÑÅÓ¤ä±ÇÁüÊÔ½¸ÍÑÅÓ¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºßÂðÍøÍÑ¤ä¾®µ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹´Ä¶¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀßÃÖÀ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥áー¥«ー¤ÏÎäµÑÀÇ½¡¢ÀÅ²»À¡¢³ÈÄ¥À¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥²ー¥àÍÑÅÓ¤ä¹âÀÇ½¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÉÊ¼Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥²ー¥à»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ä¡¢µ»½Ñ»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤â¹â¤¤À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê»Ô¾ì³ÈÄ¥Í¾ÃÏ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢Corsair¡¢CoolerMaster¡¢NZXT¡¢COUGAR¡¢Razer¡¢IN WIN¡¢Lian Li¡¢Antec¡¢Phanteks¡¢Thermaltake¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SilverStone Technology¡¢BitFenix¡¢ASUS¡¢Fractal Design¡¢GAMEMAX¡¢SAMA¡¢Jonsbo¡¢Shenzhen Fluence Technology¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È³µÍ×¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³ÊÂÓ¡¢Íø±×¹½Â¤¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊÅêÆþÆ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¿äÄê¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤äÎäµÑÀÇ½¤ò¼´¤È¤·¤¿¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
