¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡ÛAIÇîÍ÷²ñOsaka2026¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬ºòÇ¯¤ÎÇÜ¤È¤Ê¤ë8,106Ì¾¤òµÏ¿¡ª´ØÀ¾¤ÎAI³èÍÑ¤Ï¡Ö´Ø¿´¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÆ³Æþ¡×¤Ø
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339900/images/bodyimage1¡Û
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAIsmiley¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄ±© ¹¸»Ê¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥Þ¥¤¥Éー¥à¤ª¤ª¤µ¤«¤Ë¤Æ¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Osaka 2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Ç¹ç·×8,106Ì¾¡Ê1ÆüÌÜ4,306Ì¾¡¢2ÆüÌÜ3,800Ì¾¡Ë¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÂçºå³«ºÅ¡ÊÁíÍè¾ì¼Ô¿ô3,393Ì¾¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ëÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤¬¡Ö´Ø¿´¡×¤«¤é¡Ö¼ÂÆ³Æþ¡×¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ÃÌ¤¬³èÈ¯²½
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339900/images/bodyimage2¡Û
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAI¤Çá´¤ë¡¢´ØÀ¾¤ÎÄìÎÏ¡ªÆ³Æþ²ÃÂ®¤Ç¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ë¿·É÷¤ò¡×¤Î¤â¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï50¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ëAIÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤ÎÂçºå³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ï½ªÆü¡¢Ç®µ¤¤È³èµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±¤Ê¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¼Ò¤ÎÆÃÄê¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦Íè¾ì¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
À½Â¤¶È¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¾®Çä¶È¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¼«Æ°²½¤Ê¤É¡¢³Æ»º¶È¤Î¸½¾ì²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¸«Æþ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2²ñ¾ì¤ÇËþÀÊÂ³½Ð¡£¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339900/images/bodyimage3¡Û
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÁíÀª36Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÁ´27¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¼ÂÁ©»öÎã¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊDX¿ä¿Ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Ä¾·ë¤Î¥Æー¥Þ¤¬Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾Æü¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Î©¤Á¸«¤¬½Ð¤ë²ó¤¬Â³½Ð¡£¹Ö±é½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤Ø¼ÁÌä¤òµá¤á¤ëÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï
¡¦¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·¤ËÍè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤ÈÇ®µ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¶ÈÌ³Éé²Ù¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¡¢Èó¾ï¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¶µ°é´ØÏ¢¡¦2¿ÍÁÈ¡Ë
¡¦¡Ö¥Çー¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤äAI³èÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤Ë¾Ü¤·¤¯»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÀ¾¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ç¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ç¤â´ØÀ¾´ë¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ°è¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£2Æü´ÖÄÌ¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¦¡ÖAI¤Î¿ÊÊâ¤ÏÁá¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´ôÉì¤«¤éÍè¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò4～5¤ÄÄ°¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î»²²Ã°ÕÍß¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò³Î¿®¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¶È¡¦½÷À¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢AIÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë2Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼¡²ó³«ºÅ¡§¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Spring 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339900/images/bodyimage4¡Û
¢£¼¡²ó³«ºÅ¡§¡ÖAIÇîÍ÷²ñ Spring 2026¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339900/images/bodyimage4¡Û