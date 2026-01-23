¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡ÖMetavacationTV¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹
VR´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒROOX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡ÖMetavacationTV¡×¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¤Ç¤Î³èÆ°¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ïー¥ë¥ÉÆâ¤Ë¡Ö¥Ý¥óÃÖ¤¡×¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÌµÎÁ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡ÖMetavacationTV¡×¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Îcluster¾å¤Î¥ïー¥ë¥É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥â¥¸¥åー¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥ïー¥ë¥ÉÆâ¤Ë´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê°ÌÃÖ¤ÈÂç¤¤µ¤Ç¡¢Â¿µ¡Ç½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Ìµ½þ¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
£´¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥á¥¿¥Ðー¥¹´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊü±Ç
MetavacationTV¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢£´¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¶¦Í¥µー¥Ó¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¶¡µë¤ò¤¦¤±¤ÆÊü±Ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤¬¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤Ç¤â¸¢ÍøÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²èÌÌ¶¦Íµ¡Ç½¤¢¤ê¡£¸ø¼°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¢¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢cluster¸ø¼°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Ö²èÌÌ¶¦Í¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¡×¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¸ø¼°¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸µ¡Ç½¤ò¤â¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊüÁ÷¼õ¿®µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø¼°¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤ÎÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
VRChatÍÑ¥Ùー¥¿ÈÇ¤â¥ê¥êー¥¹
ËÜ¥¢¥»¥Ã¥È¤ÏclusterÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àVRChat¸þ¤±¤Ë¤â³«È¯¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜÆü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£VRChat¤Ç¤âMetavacationTVÄó¶¡¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢VRChat¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï²èÌÌ¶¦Íµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶¨»¿¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¶âÁ¬¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ¥Æ¥ì¥Ó MetavacationTV
±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤Ê¤Ó¸ø¡ÊX¡§ @NavicoVR¡Ë¡¢çõ¤É¤í¤Ã¤×¡ÊX¡§@Ichigodrop_HHH¡Ë
clusterÈÇ¡¡¡¡¡§https://metabatv.booth.pm/items/6972057
VRChatÈÇ¡¡¡¡¡§https://metabatv.booth.pm/items/7901864
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://metaba-resort.com/metabatv
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè:
³ô¼°²ñ¼Ò ROOX¡¡¡ÊÃ´Åö¡§¿åÅç¡Ë
ÅÅÏÃ: 03-3565-6815
³ô¼°²ñ¼ÒROOX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
³ô¼°²ñ¼ÒROOX¤Ï¡¢VR¤ÎÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¡¢Â¾¤Î²ñ¼Ò¤¬¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ö¹¶¤á¤¿¡×À½ÉÊ¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æー¥¶¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÁàºî´Ä¶¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëµ¤±Ô¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
https://roox.jp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339909/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339909/images/bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339909/images/bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒROOX
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø