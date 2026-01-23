SunWizÄ´ºº¡§Sigenergy¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè1°Ì¤Ë
¥·¥É¥Ëー¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¡¢¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡¢2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- ÆÈÎ©·Ï¤ÎÂÀÍÛ¸÷¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSunWiz¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëSigenergy¤¬¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Sigenergy Ranked No. 1 Energy Storage Brand in Australia, Ireland, and South Africa
¤³¤ì¤é¤Î»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SunWiz¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢ÁíÀßÃÖÍÆÎÌ¥Ùー¥¹¤Ç0～1,000kWh¤ÎÍÆÎÌÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ç¡¢Sigenergy¤¬»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÃÖ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÉý¹¤¤ºÎÍÑ¤È¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Sigenergy¤ÏÀßÃÖ¶È¼Ô¤Î´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢À®½Ï»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓµÞÀ®Ä¹»Ô¾ì¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Sigenergy¤Ï2025Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÍÆÎÌ¡Î1¡Ï¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âè1°Ì¤ÎÅÅÃÓ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SunWiz¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Sigenergy¤Ï10¥ö·îÏ¢Â³¤Ç¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª¤ÊµÞ¾å¾º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»Ô¾ì¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Sigenergy¤Î¹¥Ä´¤ÊÃÏ°èÊÌ¶ÈÀÓ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë°ì´Ó¤·¤¿À®Ä¹µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¡¢Frost&Sullivan¤Ï¡¢Sigenergy¤ò¥¹¥¿¥Ã¥«¥Ö¥ë¡¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊDistributed Energy Storage System¡ËÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¡¢Sigenergy¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç475MWh¤ò½Ð²Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Î28.6¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Sigenergy¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢À½ÉÊ¤Î¿®ÍêÀ¡¢ÀßÃÖ¶È¼ÔÃæ¿´¤ÎÀß·×¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¶È³¦¤ÇºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
