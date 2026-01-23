¡ÚÆÃµöAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈºÇ¿·»öÎã¡Û°åÎÅ¸½¾ì¤Î½Ñ¼Ô¤´¤È¤ÎÁàºîº¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æµ»½Ñ¤ÎÆÃµö¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆMyTokkyo.Ai¤Ç»Ù±ç
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æÃÒÇ·¡Ë¤Ï¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸Ä¿ÍÅ¬±þÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎÆÃµö»Ù±çAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢½Ñ¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ°ºîÊÊ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¼ê½Ñ»Ù±ç¥¢ー¥à¤ÎÀ©¸æÀºÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Áàºî¼Ô¤Î´ØÀá³ÑÅÙ¤äÂ®ÅÙ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òAI¤¬³Ø½¬¡¦²òÀÏ¤·¡¢¼¡Æ°ºî¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÊäÀµÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃµö²½²ÄÇ½¤ÊÈ¯ÌÀÍ×ÁÇ¤ÎÃê½Ð¤ª¤è¤ÓÈ¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ³ÆþÇØ·Ê
°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢½Ñ¼Ô¤ÎÈùºÙ¤ÊÆ°ºî¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀ©¸æÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢½Ñ¼Ô¤´¤È¤Ë´ØÀá¤Î»È¤¤Êý¤äÁàºîÂ®ÅÙ¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°ºî·¹¸þ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î²è°ìÅª¤ÊÀ©¸æÊý¼°¤Ç¤ÏÊä½õÀºÅÙ¤ÎÄã²¼¤äÁàºîÉé²Ù¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö³º°åÎÅµ¡´ï´ØÏ¢´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Ä¿Íº¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©¸æµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Îµ»½ÑÅª¹½ÁÛ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯ÌÀ¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Àè¹Ôµ»½Ñ¤È¤Îº¹Ê¬¤òÌÀ³Î²½¤¹¤Ù¤¤«¤¬ÃÎºâ¾å¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
MyTokkyo.Ai¤ÎºÎÍÑÍýÍ³
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤ÈÃÎºâÉôÌç¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÆÃµö¸¡Æ¤¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃµö¼ÂÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¤ëMyTokkyo.Ai¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
MyTokkyo.Ai¤Ï¡¢¸¦µæ¥á¥â¤ä¹½ÁÛ»ñÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÄê·¿¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬ÆâÍÆ¤ò²òÀÏ¤·¡¢¡Ö²ÝÂê¡×¡Ö²ò·è¼êÃÊ¡×¡Öµ»½ÑÅª¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦ÆÃµö½Ð´ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ø¼«Æ°Åª¤ËÀ°Íý¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃµöÁ´Ê¸¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢°åÎÅ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸Ä¿ÍÅ¬±þÀ©¸æµ»½Ñ¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤È¤Î°ã¤¤¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆ³Æþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³èÍÑ¾õ¶·¤È¸ú²Ì
ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢MyTokkyo.Ai¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÈ¯ÌÀÍ×ÁÇ¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦²ÝÂê
Áàºî¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ°ºî·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¡¢¸ÄÊÌ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Êä½õÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¡£
¡¦²ò·è¼êÃÊ
Áàºî¼Ô¤Î´ØÀá³ÑÅÙ¤ª¤è¤ÓÂ®ÅÙ¥Ñ¥¿ー¥ó¤òAI¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø½¬¤·¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ°ºî¤òÍ½Â¬¡£¤½¤ÎÍ½Â¬·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼ê½Ñ»Ù±ç¥¢ー¥à¤ÎÊäÀµÆ°ºî¤òÀ¸À®¤¹¤ëÀ©¸æÊý¼°¡£
¡¦µ»½ÑÅª¸ú²Ì
½Ñ¼Ô¤ÎÆ°ºîÊÊ¤Ë¤è¤ë¸íº¹¤òÄã¸º¤·¡¢¼êµ»ÀºÅÙ¤òÌó30¡ó¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ñ¼Ô¤ÎÁàºîÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯ÌÀÄó°Æ½ñ¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦µæ³«È¯ÃÊ³¬¤Î¹½ÁÛ¤òÆÃµö½Ð´ê¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃµö¸¡Æ¤¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÉéÃ´¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
°åÎÅ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Íº¹¤ä°ÅÌÛÃÎ¤ò¤¤¤«¤Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ·Á¼°ÃÎ²½¤·¡¢ÃÎÅªºâ»º¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤¹¤ë¤«¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£MyTokkyo.Ai¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÅÙ¤«¤ÄÃê¾ÝÅÙ¤Î¹â¤¤¸¦µæ³«È¯¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢È¯ÌÀÍ×ÁÇ¤Î²Ä»ë²½¤ÈÆÃµö²½¸¡Æ¤¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼µ»½ÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¸¦µæ³«È¯³èÆ°¤ÈÃÎºâÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢È¯ÌÀÁÏ½Ð¤ÈÃÎºâ³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.tokkyo.ai/pvt/
¤ªÌä¹ç¤»¡§https://form.legaltech.co.jp/aos/tokkyo-ai/input/
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000388.000042056.html
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯7,900Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æ ÃÒÇ·
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-13-1 ¸×¥ÎÌç40MT¥Ó¥ë4F
URL¡§https://www.legaltech.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¡¢¼«¼ÒÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI IPGenius¡×¡¢¶¦Æ±³«È¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡