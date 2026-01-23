¡ÖÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° LSEED¡ô23¡×Êç½¸Áí³Û 5,193Ëü±ß¡¡°ìÈÌÊç½¸³«»Ï¤ï¤º¤«£¹Ê¬¤Ç100%Ã£À®¡ª
¡¡ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÉÔÆ°»º¡×¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ÎÎ®ÄÌ¡¢ºÆÀ¸¡¢±¿ÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÜÆ ¾ÏÇî¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2991¡¢°Ê²¼¥é¥ó¥É¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ØLSEED (¥¨¥ë¥·ー¥É)¡ô23¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÊç½¸³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£¹Ê¬¤ÇÊç½¸Áí³Û 5,193Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æüº¢¤è¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¿¿ô¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÀß¤±¤Þ¤·¤¿Í¥ÀèÊç½¸´ü´Ö¡Ò2026Ç¯£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00～2026Ç¯£±·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§59¡Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2,453Ëü±ß¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯°ìÈÌÊç½¸´ü´Ö¡Ò2026Ç¯£±·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë18¡§00～2026Ç¯£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§59¡Ó¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£¹Ê¬¤Ç±þÊçÁí³Û¤Î100%¤ËÃ£¤·¡¢Ëþ³Û¤Ç¤ÎÊç½¸Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î¤´±þÊç¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë·«¤ê¾å¤²ÅöÁª¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï°ú¤Â³¤Êç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ØLSEED¡Ê¥¨¥ë¥·ー¥É¡Ë¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡Ù¤È¤Ï¡Û
¡¡Åê»ñ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿»ñ¶â¤ÇÉÔÆ°»º¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¡¦ÇäµÑ±×¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ±×¤òÊ¬ÇÛ¶â¤È¤·¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿ÍÑ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤Ï¡¢26Ç¯°Ê¾åÉÔÆ°»º¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿Åö¼Ò¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼Íî¤·¤Ë¤¯¤¤Êª·ï¤ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤Î¸º³Û¤äÃÙ±ä¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÄê¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖLSEED¡ô24¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤«¤é¾ÜºÙ¤ò²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅê»ñ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò´ë²è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´°¦¸Ü¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚLSEED¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û¡¡URL¡§https://lseed.landnet.co.jp/
¡ÚLSEED¥¢¥×¥ê¡Û
¢§¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë²÷Å¬¤Ë¡ª¢§
¡ÚiOS¡Û¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍÑ¥ê¥ó¥¯(https://apps.apple.com/jp/app/lseed%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/id6446006716)
¡Úandroid¡Û¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍÑ¥ê¥ó¥¯(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lnetclub.fund&pli=1)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥ó¥É¥Í¥Ã¥È
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÜÆ¾ÏÇî
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-16-15¡¡¥À¥¤¥ä¥²ー¥ÈÃÓÂÞ7³¬
ÀßÎ©¡§1999Ç¯£¹·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§7²¯1,018Ëü1,950±ß¡Ê2025Ç¯£¸·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»ö¶È¡¢Åê»ñÍÑÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäÇã¡¦ÇäÇãÃç²ð¡¦ÄÂÂß¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡¦ÄÂ
Âß´ÉÍý¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¡
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://landnet.co.jp¡¡