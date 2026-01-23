ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀ¾¾ÅÂÊÁ°Ü½»¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀ¾¾ÅÂÊÁ°Ü½»¥»¥ß¥Êー¥Á¥é¥·É½¡ÊÆü»þÅù¡Ë
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀ¾¾ÅÂÊÁ°Ü½»¥»¥ß¥Êー¥Á¥é¥·Î¢¡ÊÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¾ðÊó¡Ë
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÂè£¹²ó¿ÀÆàÀî¸©°Ü½»¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢À¾¾ÅÂÊÁ°Ü½»¥»¥ß¥Êー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼¡¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ®¤Î¿¦°÷¤ä¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ¸³è¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ü½»Àè¤È¤·¤ÆÀ¾¾Å¥¨¥ê¥¢µÚ¤ÓÂÊÁ¾å¥¨¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¸æ»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£± ¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
¡¡¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§ ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÀ¾¾ÅÂÊÁ°Ü½»¥»¥ß¥Êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÃÏÊýÊë¤é¤·¤òÀ¾¾ÅÂÊÁ¤Ç¡£Åìµþ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ç»Å»ö¡¦»Ò°é¤Æ¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬¤½¤í¤¦Êë¤é¤·
¡¡³«ºÅÆü»þ¡§ ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î 15 Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë
Âè£±Éô¡§12 »þ 30 Ê¬¤«¤é 13 »þ 30 Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê»²²Ã»ÔÄ®¡§¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¢È¢º¬Ä®¡¢¿¿ÄáÄ®¡¢Åò²Ï¸¶Ä®¡Ë
Âè£²Éô¡§14 »þ 00 Ê¬¤«¤é 15 »þ 00 Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê»²²Ã»ÔÄ®¡§ÆîÂÊÁ»Ô¡¢Ãæ°æÄ®¡¢Âç°æÄ®¡¢»³ËÌÄ®¡¢³«À®Ä®¡Ë
¡¡³«ºÅÊýË¡¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²ÃÃÄÂÎ¡§ ¼çºÅ¡§¿ÀÆàÀî¸©¸©À¾ÃÏ°è¸©À¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶¦ºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢¡¦°Ü½»¸òÎ®¿ä¿Êµ¡¹½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ È¢º¬¥¸¥ª¥Ñー¥¯¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »²²Ã»ÔÄ®¡§Âè£±Éô¡Ê¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¢È¢º¬Ä®¡¢¿¿ÄáÄ®¡¢Åò²Ï¸¶Ä®¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âè£²Éô¡ÊÆîÂÊÁ»Ô¡¢Ãæ°æÄ®¡¢Âç°æÄ®¡¢»³ËÌÄ®¡¢³«À®Ä® ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ ¢¨¤¿¤À¤·ÄÌÏÃ¡¦ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï»²²Ã¼ÔÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Äê°÷¡§ Äê°÷¤Ê¤·¡Ê¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÏÉ¬¤º»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¿½¹þÄùÀÚ¡§ ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î 12 Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë
¡¡¿½¹þÊýË¡¡§ ¼¡¤Î URL ¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=117478
£² ÆâÍÆ
¡¡¼ÂºÝ¤ËÀ¾¾ÅÂÊÁ¥¨¥ê¥¢¤Ëµï½»¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤¬¡¢À¾¾ÅÂÊÁ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¡¢À¾¾ÅÂÊÁ¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤ä»ÔÄ®¿¦°÷¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Á´¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£