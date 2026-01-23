¡Ú½é³«ºÅ¡ª¡ª¡Û¡Ö¤¹¤·¤ÎÅÔ ËÌ¶å½£»Ô¡×¤Î·ÃÊý´¬¤¬¾®ÁÒ±Ø¤ËÂç½¸¹ç¡ª
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡ËÀáÊ¬¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¤¹¤·¤ÎÅÔ ËÌ¶å½£¶¨µÄ²ñ¡×¤Î½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹âµé¤¹¤·Å¹¤«¤é³¹¤¹¤·¡¢²óÅ¾¤¹¤·¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¶¨µÄ²ñ²ñ°÷Å¹ÊÞ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÃÊý´¬¤ò¾®ÁÒ±Ø JAM¹¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤·¤ÎÅÔ ËÌ¶å½£»Ô¡×¤Î¼èÁÈ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î£Ð£Ò¥Öー¥¹¤âÀßÃÖ¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¤¹¤·Ê¸²½¤ä¶¨µÄ²ñ¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·ÃÊý´¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤¹¤·Å¹¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ
ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡£±£±¡§£°£°～£±£¹¡§£°£°¡¡¡¡¢¨ÇäÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»
³«ºÅ¾ì½ê
£Ê£Ò¾®ÁÒ±Ø¡¡£Ê£Á£Í¹¾ì ¡Ê¾®ÁÒ±Ø£³³¬ ÆîËÌ¸ø¶¦ÄÌÏ©Æâ¡¢JR¶å½£²þ»¥Á°¡Ë
»²²ÃÅ¹ÊÞ
¡Ö¤¹¤·¤ÎÅÔ ËÌ¶å½£¶¨µÄ²ñ¡×²ñ°÷Å¹ÊÞ
- ³¤¤ÈÂçÃÏµù¹Á¼÷»Ê
- ¹¾¸ÍÁ°ò¿ÆóÄá
- ³¤¿Í
- µÆò¿
- ¹¬¤¹¤·
- ¾È¼÷»Ê
- ¤¹¤·½è¤Ò¤Ç
- Ê¿»ÍÏº
- ¼ã¼÷»Ê
- ¿©Á· ÏÂ¤ó¤ä¡¡¤Û¤«
¤¹¤·¤ÎÅÔ ËÌ¶å½£¶¨µÄ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¹¤·¤ÎÅÔ ËÌ¶å½£¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢µù¶È½¾»ö¼Ô¤«¤é»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡¢¼÷»ÊÅ¹¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÃ´¤¤¼ê¤¬Ï¢·È¤·¡¢ËÌ¶å½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¹¤·Ê¸²½¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶¨µÄ²ñ¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÍèË¬¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤¹¤·¤ÎÅÔ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÈþ¿©¤Î³¹ ËÌ¶å½£¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤äÃÏ°è·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÌ¶å½£¤Î¤¹¤·¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤Î¸þ¾å¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¡¢¾¦ÉÊ²½¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¼÷»ÊÅ¹Åù¤È¤ÎÄ´À°¤äÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤·¤ÎÅÔ¡¡ËÌ¶å½£¶¨µÄ²ñ¥µ¥¤¥È :
https://kitakyushu-sushi.com/